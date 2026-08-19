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Το μοντέλο διευκρίνισε ότι δεν έχει υποβληθεί σε χειρουργικές επεμβάσεις στο στήθος ή στο πρόσωπό της.

Η οικογένειά της αποδέχτηκε την απόφασή της να ζήσει ως γυναίκα, με τον παππού της να εκφράζει δημόσια την υποστήριξή του.

Η ίδια περιέγραψε την απόφαση να εκφράσει τη θηλυκή της πλευρά από την ηλικία των έντεκα ετών, έχοντας την υποστήριξη των γονιών της.

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Η Νικολίνα Νικολούζου είχε γίνει γνωστή στο κοινό πριν από δύο χρόνια με τη συμμετοχή της στο My Style Rocks του ΣΚΑΪ. Το 20χρονο, τότε, μοντέλο που γεννήθηκε αγόρι και μεγάλωσε ως κορίτσι, κατάφερε μάλιστα να βγει νικήτρια στο παιχνίδι μόδας δηλώνοντας τότε ότι ήταν μια μεγάλη νίκη για την queer κοινότητα.

Απαντώντας σε ερωτήσεις των followers της, η Νικολίνα Νικολούζου, που έχει μιλήσει ανοιχτά στο παρελθόν για τη φυλομετάβασή της, αποκάλυψε πως δεν έχει κάνει χειρουργικές επεμβάσεις στο στήθος ή στο πρόσωπό της, παρά μόνο ενέσιμο υαλουρονικό στα χείλη: «Το στήθος μου ξεκίνησε να μεγαλώνει όταν ήμουν στην πρώτη λυκείου και μέχρι σήμερα δεν έχει σταματήσει να μεγαλώνει» παραδέχτηκε.

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Μετά από άλλη ερώτηση, η Νικολίνα αποκάλυψε πώς αντιμετώπισαν τα μεγαλύτερα μέλη της οικογένειάς της τη φυλομετάβασή της: «Η γιαγιά μου το πήρε αρκετά καλά, νομίζω ότι, μετά τους γονείς μου, ήταν η πρώτη που το έμαθε. Όμως επειδή η γιαγιά μου και ο παππούς μου μένουν σε ένα χωριό, και οι γονείς μου και η θεία μου φοβόμασταν πώς θα το πάρει ο παππούς μου. Μέχρι τον πρώτο χρόνο που ήμουν κοινωνικά κορίτσι δεν το γνώριζε ο παππούς μου.

Του έκανε μια μέρα μια συζήτηση η θεία μου και ήταν πολύ εντάξει. Με είχε πάρει μία μέρα τηλέφωνο και μου είπε “εγώ θέλω να έχεις το δικό μου όνομα”. Και κάπως έτσι βγήκε το Νικολίνα. Ο παππούς μου είναι ο νούμερο 1 φαν μου» συνέχισε συμπληρώνοντας ότι δεν έβγαινε από το σπίτι μέχρι να τελειώσει το επεισόδιο. «Είναι πολύ περήφανος για μένα» κατέληξε.

Η Νικολίνα με τη γιαγιά της σε γάμο στο Ηράκλειο Κρήτης.

Νικολίνα Νικολούζου: Όταν είχε μιλήσει ανοιχτά για την απόφασή της να ζήσει ως κορίτσι

Σε συνέντευξή της στην εκπομπή της Μαρίας Μπακοδήμου στον ΣΚΑΪ το 22χρονο, σήμερα, μοντέλο είχε εξομολοηθεί πότε ένιωσε πρώτα φορά ότι θέλει να ζήσει ως κορίτσι: «Ήταν αρκετά δύσκολος ο δρόμος μου. Ήταν πολύ παράξενος ο τρόπος που το συνειδητοποίησα, γιατί ποτέ δεν ήταν ότι δεν το είχα συνειδητοποιήσει απλά δεν ήξερα πώς αν το εκφράσω με λόγια.

Πάντα το ένιωθα και ευτυχώς το σπίτι μου ήταν ένας πάρα πολύ ασφαλής χώρος να βγάλω τη θηλυκή μου μεριά. Δεν με έκριναν ποτέ οι γονείς μου για αυτό. Απλά κάποια στιγμή όταν ήμουν 11 χρονών είχαμε πάει σε έναν γάμο και κοίταγα τη νύφη και έλεγα: “Θέλω να είμαι η νύφη”. Και όταν πήγα σπίτι είπα στους γονείς μου ότι νιώθω έτσι εδώ και πάρα πολύ καιρό και θέλω το σκέφτομαι κα ιτο αναλύω και θέλω να σας το πω. Και έτσι ξεκίνησε όλο αυτό το ταξίδι».