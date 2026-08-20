Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι ακραίοι καύσωνες του φετινού καλοκαιριού προκάλεσαν τουλάχιστον 14.000 θανάτους στη Γερμανία, ξεπερνώντας το προηγούμενο αρνητικό ρεκόρ του 2018.

Το Ινστιτούτο Robert Koch επισημαίνει ότι οι εκτιμήσεις παραμένουν συντηρητικές, με το μεγαλύτερο μέρος των απωλειών να αφορά άτομα ηλικίας 85 ετών και άνω.

Ειδικότερα, ένα έντονο κύμα καύσωνα στα τέλη Ιουνίου ευθύνεται για 9.600 θανάτους μέσα σε μία μόνο εβδομάδα.

Παράλληλα, οι υγειονομικές αρχές στη Γαλλία κατέγραψαν 7.307 επιπλέον θανάτους κατά τη διάρκεια των φετινών κυμάτων ζέστης.

Η γαλλική υπηρεσία δημόσιας υγείας διευκρινίζει ότι τα στοιχεία αυτά αφορούν συνολικές απώλειες και αναμένεται η οριστικοποίησή τους το προσεχές φθινόπωρο.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Οι ακραίοι καύσωνες αυτού του καλοκαιριού στην Ευρώπη έχουν στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 14.000 ανθρώπους μόνο στη Γερμανία, ξεπερνώντας το προηγούμενο ζοφερό ρεκόρ από το καλοκαίρι του 2018, σύμφωνα με το πρακτορείο RKI (το ινστιτούτο δημόσιας υγείας της χώρας).

Αυτό το ποσοστό αντιστοιχεί σε σχεδόν 17 θανάτους ανά 100.000 κατοίκους, σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του Ινστιτούτου Robert Koch (RKI) που δημοσιεύτηκε την Πέμπτη σχετικά με τη θνησιμότητα που σχετίζεται με τη ζέστη. H έκθεση καλύπτει την περίοδο από τις 6 Απριλίου έως τις 9 Αυγούστου.

Advertisement

Advertisement

Ο αριθμός μέχρι στιγμής φέτος είναι ήδη σημαντικά υψηλότερος από τα συνολικά στοιχεία για τα περισσότερα χρόνια καταγραφής. Κατά την τελευταία δεκαετία, ιδιαίτερα υψηλοί αριθμοί καταγράφηκαν το 2018, με περίπου 9.400 θανάτους που σχετίζονται με τη ζέστη, και το 2019, με 7.600.

Το RKI δήλωσε ότι οι εκτιμήσεις του είναι συντηρητικές, πράγμα που σημαίνει ότι ο πραγματικός αριθμός θανάτων που σχετίζονται με τη ζέστη φέτος θα μπορούσε να είναι ακόμη υψηλότερος.

Την περασμένη εβδομάδα, το ινστιτούτο εκτίμησε τον αριθμό σε 12.500. Ο αριθμός μπορεί να αναθεωρηθεί αναδρομικά.

Germany registers 14,000 heat-related deaths this summer; Robert Koch Institute data shows 9,600 occurred during a single June heatwave. pic.twitter.com/hJinsSTe4c — KTN News (@KTNNewsKE) August 20, 2026

Οι περισσότεροι θάνατοι σε άτομα ηλικίας 85 ετών και άνω



Ο μεγαλύτερος αριθμός εκτιμώμενων θανάτων, 7.040, σημειώθηκε σε άτομα ηλικίας 85 ετών και άνω. Περίπου 3.450 θάνατοι καταγράφηκαν σε άτομα ηλικίας 75 έως 84 ετών και 2.170 σε άτομα ηλικίας 65 έως 74 ετών.

Ένα σοβαρό κύμα καύσωνα στα τέλη Ιουνίου ευθύνεται για ένα μεγάλο ποσοστό των εκτιμώμενων φετινών θανάτων που σχετίζονται με τη ζέστη.



Από τους εκτιμώμενους 14.000 θανάτους μέχρι στιγμής φέτος, περίπου 9.600 σημειώθηκαν μόνο την εβδομάδα από 22 έως 28 Ιουνίου, σύμφωνα με το RKI.

Advertisement

Οι θερμοκρασίες πλησίασαν τους 40 βαθμούς Κελσίου σε πολλά μέρη της Γερμανίας κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

Η Γαλλία κατέγραψε περισσότερους από 7.300 επιπλέον θανάτους κατά τη διάρκεια καυσώνων μέχρι στιγμής φέτος, δήλωσαν οι υγειονομικές αρχές την Τετάρτη, καθώς η χώρα έχει επίσης υποστεί ρεκόρ αριθμού ζεστών ημερών από τα μέσα Ιουνίου, σύμφωνα με ανάλυση του AFP.

Η Γαλλία έχει πληγεί από τρία καλοκαιρινά κύματα καύσωνα σε σύντομο χρονικό διάστημα: ένα 14ήμερο τον Ιούνιο, 16 ημέρες τον Ιούλιο και ένα άλλο 22ήμερο που ξεκίνησε στα τέλη Ιουλίου και δεν έχει ακόμη επίσημα ολοκληρωθεί.



Συνδυαστικά, η χώρα – μέρη της οποίας δεν είναι κατάλληλα εξοπλισμένα για να αντιμετωπίσουν τη ζέστη και όπου ο κλιματισμός είναι σπάνιος – έχει υποστεί ρεκόρ 52 ημερών καύσωνα από τα μέσα Ιουνίου, σύμφωνα με ανάλυση του AFP.

Advertisement

Η υπηρεσία δημόσιας υγείας της Γαλλίας δήλωσε την Τετάρτη ότι κατέγραψε 1.243 περισσότερους θανάτους από το συνηθισμένο ποσοστό μεταξύ 2 και 22 Ιουλίου.

Αυτό προστίθεται στους 5.764 επιπλέον θανάτους που καταγράφηκαν από τις 17 έως τις 30 Ιουνίου και στους 300 θανάτους που έχουν εντοπιστεί μέχρι στιγμής κατά την πρώτη περίοδο υψηλών θερμοκρασιών του έτους στα τέλη Μαΐου, φτάνοντας συνολικά τους 7.307.

Σχεδόν τα τρία τέταρτα των επιπλέον θανάτων «αφορούν άτομα ηλικίας 75 ετών και άνω», αν και επηρέασαν «όλες τις ηλικιακές ομάδες από 45 ετών και άνω», δήλωσε το υπουργείο Υγείας.

Advertisement

Οι θάνατοι οφείλονταν σε όλες τις αιτίες και δεν μπορούν ακόμη να αποδοθούν αποκλειστικά στη ζέστη, ανέφερε η υπηρεσία. Τα τελικά στοιχεία αναμένονται το φθινόπωρο.

Με πληροφορίες από DPA και France24

Advertisement

Advertisement