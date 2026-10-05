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Οι μαθητές διαμαρτύρονται για την υποχρηματοδότηση, τις κακές κτιριακές υποδομές, τον υπερπληθυσμό στις σχολικές αίθουσες και τα περίπλοκα συστήματα εισαγωγής στα πανεπιστήμια.

Η κυβέρνηση καταγγέλλει την παρεισφρηση ακραίων πολιτικών στοιχείων στις διαδηλώσεις, επισημαίνοντας τον πρωτοφανή τραυματισμό δεκάδων εκπαιδευτικών και τις εκτεταμένες ζημιές σε σχολικές μονάδες.

Παρά την κυβερνητική αναγνώριση των προβλημάτων, οι συλλήψεις ανηλίκων έχουν ξεπεράσει τις 5.000, ενώ νέα κύματα κινητοποιήσεων από μαθητές και εργατικά συνδικάτα αναμένονται εντός της εβδομάδας.

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Περισσότερα από 400 σχολεία σε ολόκληρη τη Γαλλία αναμένεται να παραμείνουν κλειστά ή να λειτουργήσουν με περιορισμένο πρόγραμμα από σήμερα Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, την ώρα που η κυβέρνηση προετοιμάζεται για τη συνέχιση των μαθητικών κινητοποιήσεων και των διαδηλώσεων. Σύμφωνα με τον υπουργό Παιδείας, Εντουάρ Γκεφρέ, σε περίπου 400 έως 500 σχολικές μονάδες τα μαθήματα είτε δεν θα πραγματοποιηθούν καθόλου είτε θα γίνουν μόνο εν μέρει, καθώς δεν έχουν διαμορφωθεί οι απαραίτητες συνθήκες για την ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών.

Ο ίδιος ανέφερε ότι μέχρι σήμερα 24 σχολεία έχουν υποστεί εμπρησμούς ή λεηλασίες, ενώ 78 εργαζόμενοι στην εκπαίδευση έχουν τραυματιστεί κατά τη διάρκεια των επεισοδίων. Ο αριθμός των σχολείων που θα επηρεαστούν τη Δευτέρα αναμένεται να κινηθεί στα ίδια επίπεδα με εκείνα της Παρασκευής. Η εκτίμηση της κυβέρνησης είναι πως η επαναλειτουργία των σχολείων θα γίνει σταδιακά και σε διαφορετικά στάδια.

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Οι κινητοποιήσεις ξεκίνησαν την περασμένη εβδομάδα και πήραν μεγάλες διαστάσεις, με χιλιάδες μαθητές να συμμετέχουν σε διαδηλώσεις και να δημιουργούν οδοφράγματα. Οι έφηβοι διαμαρτύρονται για την κατάσταση του εκπαιδευτικού συστήματος, καταγγέλλοντας χρόνια υποχρηματοδότηση και αδιαφορία από την πλευρά του κράτους.

Οι διαδηλώσεις σε αρκετές περιπτώσεις εξελίχθηκαν σε συγκρούσεις με τις δυνάμεις αντιμετώπισης ταραχών. Από τα επεισόδια έχουν προκύψει εκατοντάδες τραυματισμοί, ενώ οι συλλήψεις ξεπερνούν τις 5.000, στην πλειονότητά τους με συλληφθέντες ανηλίκους. Η κατάσταση έχει προκαλέσει σοβαρή πολιτική πίεση στην κεντρώα κυβέρνηση του προέδρου Εμάνουελ Μακρόν.

Παρότι κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου η κατάσταση ήταν σαφώς πιο ήρεμη, οι διοργανωτές των κινητοποιήσεων έχουν ήδη καλέσει σε νέες συγκεντρώσεις την Τρίτη. Υποστηρίζουν ότι μέχρι στιγμής η κυβέρνηση δεν έχει παρουσιάσει συγκεκριμένες λύσεις στα προβλήματα που έχουν θέσει οι μαθητές.

Από την πλευρά τους, οι γαλλικές Αρχές υποστηρίζουν ότι στις μαθητικές κινητοποιήσεις έχουν εισχωρήσει πολιτικοί ακτιβιστές. Το κίνημα ξεκίνησε από ένα σχολείο στο Παρίσι στις 17 Σεπτεμβρίου και στη συνέχεια εξαπλώθηκε τόσο στην πρωτεύουσα όσο και σε άλλες περιοχές της χώρας.

Ο υπουργός Παιδείας υποστήριξε ότι ιδιαίτερα άτομα που συνδέονται με την άκρα Αριστερά έχουν παρεισφρήσει στις μαθητικές διαμαρτυρίες, απομακρύνοντάς τες από τα αρχικά αιτήματα των μαθητών και οδηγώντας τες σε περιστατικά ακραίας βίας. Όπως τόνισε, η εξέλιξη αυτή δημιουργεί σοβαρό κίνδυνο για την ασφάλεια τόσο των εκπαιδευτικών όσο και των μαθητών.

Ο Γκεφρέ ανέφερε ακόμη ότι οι εκπαιδευτικοί που τραυματίστηκαν δεν βρέθηκαν τυχαία στο επίκεντρο των επεισοδίων, αλλά έγιναν, σύμφωνα με τον ίδιο, σκόπιμα στόχοι επιθέσεων. Χαρακτήρισε μάλιστα το γεγονός πρωτοφανές, υποστηρίζοντας ότι τέτοιου είδους επιθέσεις εναντίον εκπαιδευτικών δεν έχουν καταγραφεί στο παρελθόν με αυτή τη μορφή.

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Οι κινητοποιήσεις αποτέλεσαν αιφνιδιασμό για την κυβέρνηση και δημιούργησαν μία από τις σοβαρότερες κρίσεις που έχει αντιμετωπίσει ο Εμάνουελ Μακρόν τους τελευταίους μήνες. Οι εικόνες από τα φλεγόμενα οδοφράγματα, αλλά και από τις συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών, με χρήση δακρυγόνων, γκλοπ και άλλων μέσων καταστολής, έχουν κυριαρχήσει στα γαλλικά τηλεοπτικά δελτία.

Στον πυρήνα των μαθητικών διαμαρτυριών βρίσκονται τα προβλήματα που αντιμετωπίζει καθημερινά η δημόσια εκπαίδευση. Οι μαθητές κάνουν λόγο για υπερβολικά πολυπληθείς τάξεις, στις οποίες μπορεί να βρίσκονται ακόμη και 40 παιδιά, αλλά και για ανεπαρκείς ή προβληματικές σχολικές εγκαταστάσεις. Παράλληλα, καταγγέλλουν τις χαμηλές αποδοχές των εκπαιδευτικών, τις ελλείψεις προσωπικού και ένα εκπαιδευτικό σύστημα στο οποίο η κοινωνική προέλευση εξακολουθεί να επηρεάζει σημαντικά τις πιθανότητες επιτυχίας των μαθητών.

Στα παράπονά τους περιλαμβάνεται επίσης το ηλεκτρονικό σύστημα μέσω του οποίου οι μαθητές υποβάλλουν αιτήσεις για την εισαγωγή τους στα πανεπιστήμια. Το σύστημα χαρακτηρίζεται από τους διαδηλωτές περίπλοκο και δυσνόητο. Επιπλέον, διαμαρτύρονται για τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες που επικρατούν μέσα στις σχολικές αίθουσες κατά τη διάρκεια των περιόδων καύσωνα.

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Οι μαθητές υποστηρίζουν ότι το γαλλικό κράτος έχει ουσιαστικά απομακρυνθεί από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και αφήνει τις σχολικές μονάδες να αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα χωρίς επαρκή υποστήριξη. Μεταξύ των περιστατικών που καταγγέλλουν είναι οι διαρροές νερού, η παρουσία κατσαρίδων, οι καταρρεύσεις τμημάτων οροφών και η εγκατάλειψη σχολικών κτιρίων. Παράλληλα, ορισμένοι μαθητές εκφράζουν την αντίθεσή τους στο υπερβολικά μεγάλο σχολικό ωράριο, καθώς και στην έλλειψη επαρκούς αριθμού εκπαιδευτικών.

Η κυβέρνηση από την πλευρά της αναγνωρίζει ότι αρκετά από τα αιτήματα των μαθητών είναι βάσιμα. Ωστόσο, καταδικάζει τα βίαια επεισόδια, τα οποία χαρακτηρίζει «αστική βία». Ένα ακόμη σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στη Λα Σιοτά, πόλη στη νότια ακτή της Γαλλίας, ανάμεσα στη Μασσαλία και την Τουλόν. Την Κυριακή οι Αρχές ανακοίνωσαν τη σύλληψη ενός 16χρονου, ο οποίος φέρεται να συνδέεται με επίθεση εναντίον εκπαιδευτικού.

Fransa’da öğrenci ayaklanmarı büyüyor Paris Borsası ele geçirildi https://t.co/oAD5Z0WQZe Advertisement October 5, 2026

In France, over 400 schools will remain closed on October 5th due to ongoing protests by high school students across the country. In Paris alone, 77 law enforcement officers have been injured as a result of the protesters’ actions. Since the beginning of the week, more than 5,000 people have been arrested nationwide, the majority of whom are minors. The protests by high school students are primarily due to issues in the education system, including a shortage of teachers and overcrowded classrooms. — 𝕊𝕡𝕣𝕚𝕟𝕥𝕖𝕣 𝕻𝕣𝕖𝕤𝕤 (@SprinterPress) October 4, 2026

Το περιστατικό είχε σημειωθεί την Παρασκευή, όταν ένας 59χρονος εκπαιδευτικός δέχθηκε επίθεση κατά τη διάρκεια διαδήλωσης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι δράστες τον περιέλουσαν με βενζίνη και στη συνέχεια τον χτύπησαν.

Την ίδια στιγμή, η κυβέρνηση βρίσκεται αντιμέτωπη και με πιέσεις από τα εργατικά συνδικάτα. Την προηγούμενη εβδομάδα είχε πραγματοποιηθεί ημέρα απεργιακών κινητοποιήσεων, με τα συνδικάτα να ζητούν από τον νέο πρωθυπουργό της Γαλλίας, Σεμπαστιάν Λεκορνί, να επανεξετάσει τις προβλεπόμενες περικοπές στον κρατικό προϋπολογισμό. Παράλληλα, ζητούν να εξεταστεί η επιβολή μιας μορφής φόρου στον πλούτο των υπερβολικά εύπορων πολιτών.

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Το συνδικάτο CGT, από την πλευρά του, έχει καλέσει τους εργαζομένους να συνεχίσουν να ασκούν πίεση στην κυβέρνηση, συμμετέχοντας σε νέες διαδηλώσεις και κινητοποιήσεις μέσα στην εβδομάδα.

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Έτσι, ενώ το Σαββατοκύριακο χαρακτηρίστηκε από σχετική αποκλιμάκωση της έντασης, η γαλλική κυβέρνηση βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα νέο κύμα κινητοποιήσεων, καθώς οι μαθητές προγραμματίζουν νέες διαδηλώσεις και τα συνδικάτα επιδιώκουν να διατηρήσουν την πίεση σε πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο.

Με πληροφορίες από BBC, euronews

Πηγή φωτογραφιών: Reuters

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