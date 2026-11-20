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Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και αρκετοί ακόμη τραυματίστηκαν από μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε το απόγευμα της Πέμπτης σε πολυκατοικία στην περιοχή Val-de-Marne, κοντά στο Παρίσι.

Η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 17:00, σε δύο διαμερίσματα του 11ου ορόφου ενός κτιρίου 18 ορόφων, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων.

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🚨🇫🇷 DEADLY HIGH-RISE FIRE IN FRANCE LEAVES 1 DEAD AND 15 INJURED



A major fire broke out Thursday afternoon on the 11th floor of a residential tower in the Larris district of Fontenay-sous-Bois, near Paris. One person has died and around 15 people were reportedly injured as… — Nova Intel (@intel_nova) November 19, 2026

Το θύμα ήταν κάτοικος της πολυκατοικίας και εντοπίστηκε στον όροφο όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία του Παρισιού (BSPP), ακόμη πέντε ένοικοι τραυματίστηκαν ελαφρά, κυρίως λόγω εισπνοής καπνού.

Από την επιχείρηση κατάσβεσης τραυματίστηκαν επίσης τρεις πυροσβέστες, εκ των οποίων οι δύο σοβαρά, χωρίς ωστόσο να κινδυνεύει η ζωή τους. Οι τραυματίες διακομίστηκαν σε στρατιωτικό νοσοκομείο, ενώ περίπου δέκα ακόμη πυροσβέστες παρουσίασαν αδιαθεσία κατά τη διάρκεια της επιχείρησης.

Ιδιαίτερη δυσκολία στην αντιμετώπιση της φωτιάς προκάλεσε η κατάσταση ενός από τα δύο διαμερίσματα, στο οποίο υπήρχε μεγάλη συσσώρευση επίπλων, αντικειμένων και απορριμμάτων, λόγω του συνδρόμου Διογένη από το οποίο έπασχε ο ένοικός του. Η συγκεκριμένη συνθήκη διευκόλυνε την εξάπλωση της πυρκαγιάς.

#BREAKING : At least one person has died and 30 others have been injured, including 15 firefighters, after a major fire broke out in a building in Fontenay-sous-Bois, in France's Val-de-Marne region, according to the city's mayor. pic.twitter.com/fERjz1OStC — upuknews (@upuknews1) November 20, 2026

Εκκενώθηκαν δέκα όροφοι της πολυκατοικίας

Για λόγους ασφαλείας, οι δέκα χαμηλότεροι όροφοι του κτιρίου εκκενώθηκαν, ενώ οι κάτοικοι των ορόφων πάνω από το σημείο όπου εκδηλώθηκε η φωτιά παρέμειναν στα διαμερίσματά τους, ακολουθώντας τις οδηγίες των αρχών.

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Η επιχείρηση των πυροσβεστών συνεχιζόταν μέχρι τις αρχές της βραδιάς, ενώ τα αίτια της πυρκαγιάς παρέμεναν άγνωστα.

Σε ανακοίνωσή του, ο δήμος της Fontenay-sous-Bois γνωστοποίησε ότι η φωτιά είχε τεθεί υπό έλεγχο και ότι είχε αποκλειστεί ο κίνδυνος που σχετιζόταν με πιθανή διαρροή αερίου. Παράλληλα, οργανώθηκε χώρος προσωρινής υποδοχής στο προαύλιο του σχολείου Langevin για τους κατοίκους και τις οικογένειες που επλήγησαν από το περιστατικό.

Με πληροφορίες από: lefigaro.fr

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