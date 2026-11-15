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Οι δράστες απέκτησαν μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στο πληροφοριακό σύστημα της εταιρείας εκμεταλλευόμενοι μια ευπάθεια σε εφαρμογή.

Τα δεδομένα που εκτέθηκαν περιλαμβάνουν ονόματα, επώνυμα και ταχυδρομικές διευθύνσεις, ενώ η εταιρεία διαβεβαιώνει ότι δεν υπήρξε πρόσβαση σε τραπεζικά στοιχεία.

Η διαρροή επηρέασε οργανισμούς κοινωνικής κατοικίας και υγειονομικές μονάδες που χρησιμοποιούσαν τις υπηρεσίες της Maileva για την αποστολή εγγράφων.

Η εταιρεία ενημέρωσε την Εθνική Επιτροπή Πληροφορικής και Ελευθεριών της Γαλλίας και υπέβαλε μήνυση, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη δικαστική έρευνα για το περιστατικό.

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Την υποκλοπή προσωπικών στοιχείων περίπου 22 εκατομμυρίων ανθρώπων αποκάλυψε κυβερνοεπίθεση στην εταιρεία Maileva, θυγατρική του γαλλικού ομίλου La Poste, δηλαδή των γαλλικών ταχυδρομείων. Το περιστατικό επιβεβαιώθηκε το Σάββατο 14 Νοεμβρίου από την ίδια την εταιρεία, μέσω ενημέρωσης προς το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

Πώς πραγματοποιήθηκε η κυβερνοεπίθεση

Όπως αναφέρει ο ιστότοπος French Breaches, άγνωστος εξωτερικός δράστης κατάφερε να αποκτήσει πρόσβαση χωρίς εξουσιοδότηση στο πληροφοριακό σύστημα της Maileva, αξιοποιώντας ευπάθεια σε εφαρμογή.

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Η εταιρεία δραστηριοποιείται στον τομέα της επαγγελματικής αλληλογραφίας, εξυπηρετώντας μικρομεσαίες επιχειρήσεις και μεγαλύτερους οργανισμούς. Οι υπηρεσίες της περιλαμβάνουν την αποστολή μισθοδοσιών, τιμολογίων, συστημένων επιστολών και άλλων εταιρικών εγγράφων.

Η Maileva ανήκει στην Docaposte, θυγατρική του ομίλου La Poste, και διαθέτει περισσότερους από 70.000 χρήστες. Μόνο το 2024, μέσω της πλατφόρμας της διακινήθηκαν 180 εκατομμύρια έγγραφα. Σύμφωνα με το French Breaches, η επίθεση είχε ως αποτέλεσμα να επηρεαστούν 39 εκατομμύρια εγγραφές αλληλογραφίας.

Ποια δεδομένα εκτέθηκαν

Η La Poste υπολογίζει ότι περίπου 22 εκατομμύρια φυσικά πρόσωπα επηρεάζονται από το περιστατικό. Τα στοιχεία που εκλάπησαν αφορούν ονόματα, επώνυμα και ταχυδρομικές διευθύνσεις, όπως διευκρίνισε η διοίκηση της Maileva σε ανακοίνωση που διαβιβάστηκε στο AFP.

Η εταιρεία ξεκαθάρισε ότι δεν υπήρξε πρόσβαση σε άλλα ευαίσθητα στοιχεία, όπως τραπεζικά δεδομένα.

Ωστόσο, η υπόθεση φαίνεται να έχει ευρύτερες διαστάσεις, καθώς αρκετοί οργανισμοί είχαν ήδη ενημερώσει τις τελευταίες εβδομάδες πελάτες και ασθενείς τους για περιστατικά διαρροής πληροφοριών, εξαιτίας της συνεργασίας τους με τη Maileva για την αποστολή εγγράφων.

Μεταξύ αυτών, σύμφωνα με το cyberattaque.org, βρίσκονται οργανισμοί κοινωνικής κατοικίας, όπως οι Flandre Opale Habitat και Altéal, καθώς και ιατρικά εργαστήρια, μεταξύ των οποίων τα Inovie AXBIO, BioMedilab και Biofusion του ομίλου Inovie.

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Στη λίστα περιλαμβάνεται και το νοσοκομείο Foch, στη Suresnes της Γαλλίας. Στην περίπτωση αυτή, χάκερ φέρεται να απέκτησε πρόσβαση σε ορισμένες επιστολές υπενθύμισης οφειλών, οι οποίες περιείχαν αριθμούς τιμολογίων, ημερομηνίες ιατρικών πράξεων και χρηματικά ποσά.

Η συγκεκριμένη διαρροή φέρεται να συνδέεται με την Kiwee.care, εταιρεία διαχείρισης και είσπραξης ιατρικών οφειλών, η οποία χρησιμοποιεί τη Maileva για την εκτύπωση και αποστολή της αλληλογραφίας της. Κατά το cyberattaque.org, ενδέχεται να έχουν επηρεαστεί και άλλες υγειονομικές μονάδες που συνεργάζονται με την ίδια εταιρεία.

Οι κίνδυνοι για τους πολίτες

Η έκθεση των προσωπικών στοιχείων δημιουργεί ανησυχίες για την πιθανή αξιοποίησή τους από κακόβουλους χρήστες. Τα δεδομένα θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε απόπειρες ηλεκτρονικής εξαπάτησης (phishing), διαδικτυακές απάτες ή περιστατικά πλαστοπροσωπίας.

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Ειδικότερα, η διαθεσιμότητα ονομάτων και ταχυδρομικών διευθύνσεων μπορεί να διευκολύνει τη δημιουργία παραπλανητικών μηνυμάτων και στοχευμένων επιθέσεων σε βάρος των πολιτών.

Τα μέτρα μετά την κυβερνοεπίθεση

Μετά τον εντοπισμό της παραβίασης, η Maileva ενημέρωσε την Εθνική Επιτροπή Πληροφορικής και Ελευθεριών της Γαλλίας (CNIL), ενώ προχώρησε και στην υποβολή μήνυσης. Παράλληλα, έχει ξεκινήσει δικαστική έρευνα για τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Ο όμιλος La Poste ανακοίνωσε ακόμη ότι όλες οι επιχειρήσεις που επηρεάστηκαν έχουν λάβει σχετική ενημέρωση από τη Maileva, στο πλαίσιο των υποχρεώσεων που προβλέπει η νομοθεσία.

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Με πληροφορίες από: leparisien.fr

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