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Ιρανούς χάκερς «βλέπει» η Εισαγγελία του Παρισιού πίσω από την κυβερνοεπίθεση εναντίον των ψυγείων γαλλικών σούπερ μάρκετ (όπως και σε άλλες χώρες) στις αρχές Οκτωβρίου, με την ιρανική ομάδα Shahid Kaveh να βρίσκεται πλέον στο μικροσκόπιο.

Στο στόχαστρο βρίσκονται οι δύο βοηθοί του και «οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που θα ταυτοποιηθεί», διευκρίνισε εισαγγελέας στο Παρίσι.

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Η έρευνα αφορά την «δόλια παραβίαση αυτοματοποιημένου συστήματος επεξεργασίας δεδομένων από οργανωμένη εγκληματική ομάδα και την πρόκληση ζημιών επικίνδυνων για τους ανθρώπους μέσα από οργανωμένη εγκληματική ομάδα», αναφέρει το BFMTV.

Κατά την εισαγγελία, επιβαρυντική περίσταση για τα δύο αδικήματα είναι ότι «διαπράχθηκαν με σκοπό την εξυπηρέτηση ξένης δύναμης, στην προκειμένη περίπτωση του Ιράν, καθώς και από τη συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση με σκοπό την προετοιμασία εγκλήματος».

Η Shahid Kaveh είναι μονάδα κυβερνοεπιθέσεων που συνδέεται με κέντρο των Φρουρών της Επανάστασης το οποίο σχετίζεται με την κυβερνοασφάλεια και κυβερνοεπιθέσεις.

Η δικαστική έρευνα, συνεχίζει το BFMTV, είναι αποτέλεσμα έρευνας αρκετών εβδομάδων που διεξήχθη από την Υπηρεσία Καταπολέμησης του Κυβερνοεγκλήματος και τη Διεύθυνση Εσωτερικής Ασφάλειας, με τη στήριξη των εξειδικευμένων κρατικών υπηρεσιών.

Ειδικότερα, η έρευνα αποκάλυψε τον «χαρακτηριστικό τρόπο δράσης» της ιρανικής ομάδας, δηλαδή «τη χρήση της γλώσσας φαρσί και διευθύνσεων IP που παραπέμπουν σε υπολογιστές που βρίσκονται στο Ιράν», σύμφωνα με τις γαλλικές Αρχές.