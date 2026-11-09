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Το παιδί εξέφρασε τη στήριξή του στους μαθητές που κινητοποιούνται, ενώ άσκησε κριτική για τη διαχείριση των δημόσιων πόρων και των αστυνομικών επιχειρήσεων.

Η διοίκηση του τηλεοπτικού σταθμού εξέφρασε τη λύπη της για τις υβριστικές εκφράσεις και ανακοίνωσε τη λήψη μέτρων για την αποφυγή παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον.

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Τον γύρο του διαδικτύου έκανε ένα απόσπασμα από ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση του γαλλικού δικτύου France Info, στο οποίο ένα 8χρονο αγόρι εξαπέλυσε σφοδρή φραστική επίθεση κατά του προέδρου της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, με αφορμή τις αντικυβερνητικές κινητοποιήσεις στο Παρίσι.

Ο μικρός Μαρσέλ, ο οποίος μίλησε σε δημοσιογράφο του σταθμού κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων του Σαββάτου, χρησιμοποίησε ιδιαίτερα σκληρές εκφράσεις για τον Γάλλο πρόεδρο, χαρακτηρίζοντάς τον, μεταξύ άλλων, «μαλ…α», ενώ εξαπέλυσε ανάλογους χαρακτηρισμούς και κατά των αστυνομικών. Το βίντεο μεταδόθηκε ζωντανά και στη συνέχεια αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με αποτέλεσμα να γίνει viral μέσα σε λίγη ώρα.

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«Γιατί ο Μακρόν δεν θέλει, γαμώτο, να τους ακούσει; Δεν ζητούν κάτι σπουδαίο! Αλλά όχι, δεν το κάνει επειδή είναι ένας τεράστιος μαλ…ας», δήλωσε χαρακτηριστικά ο 8χρονος.

Στη συνέχεια, εξέφρασε τη στήριξή του στους μαθητές που συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις, λέγοντας: «Ναι, είναι δύσκολο για τους μαθητές του Λυκείου και γι’ αυτό τους στηρίζω. Ο Μακρόν πρέπει να πληρώσει, δεν είναι τίποτα μπροστά σε αυτό».

🇫🇷 Une journaliste à Marcel, 8 ans, qui manifeste : "Pourquoi tu te mobilises aujourd’hui avec ton papa ?" – Réponse du petit Marcel : "Bah, je trouve que Macron est un connard". https://t.co/1kVDH0jGU0 — AlertesInfos (@AlertesInfos) November 7, 2026

Καθώς μιλούσε, ο μικρός Μαρσέλ έδειξε προς τον ουρανό, όπου πετούσε ελικόπτερο της αστυνομίας. Η χαρακτηριστική αυτή κίνηση ερμηνεύτηκε ως αναφορά στα χρήματα που δαπανώνται για τις αστυνομικές επιχειρήσεις, τα οποία, σύμφωνα με το μήνυμα που ήθελε να μεταφέρει, θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για την επισκευή των σχολικών κτιρίων, ένα από τα πάγια αιτήματα των μαθητών που διαδηλώνουν.

Η δημοσιογράφος του France Info επιχείρησε να περιορίσει τις ακραίες εκφράσεις του παιδιού, προσπαθώντας να επαναφέρει τη συζήτηση, προτού τελικά διακόψει τις δηλώσεις του. Ωστόσο, το επίμαχο απόσπασμα είχε ήδη καταγραφεί και διαδοθεί ευρέως στο διαδίκτυο. Αξίζει να σημειωθεί ότι, πριν δώσει τον λόγο στον γιο του, ο πατέρας του μικρού Μαρσέλ είχε εξηγήσει τον λόγο της παρουσίας τους στη διαδήλωση, δηλώνοντας ότι συμμετείχαν στην πορεία επειδή, όπως είπε, «αυτός ο Πρόεδρος πρέπει να φύγει άμεσα».

La direction de franceinfo regrette que des propos insultants aient été tenus en direct par un enfant lors d’une manifestation. Même si ces propos ont été recadrés par la présentatrice nous n’aurions pas dû donner la parole à un enfant. Des consignes en ce sens ont été rappelées. — franceinfo pro (@franceinfopro) November 7, 2026

Το περιστατικό προκάλεσε αντιδράσεις, με τη διοίκηση του France Info να προχωρά σε επίσημη τοποθέτηση τη Δευτέρα, εκφράζοντας τη λύπη της για τις εκφράσεις που ακούστηκαν στον αέρα.

Στην ανακοίνωσή της, η διεύθυνση του γαλλικού δικτύου ανέφερε: «Η διεύθυνση του France Info εκφράζει τη λύπη της για τις υβριστικές εκφράσεις που ακούστηκαν ζωντανά στον αέρα από ένα παιδί κατά τη διάρκεια διαδήλωσης. Παρότι η δημοσιογράφος προσπάθησε να διαχειριστεί την κατάσταση, δεν θα έπρεπε εξαρχής να είχαμε δώσει τον λόγο σε ένα παιδί. Έχουν ήδη δοθεί σχετικές οδηγίες, προκειμένου να αποφευχθούν παρόμοια περιστατικά στο μέλλον».