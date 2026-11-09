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Παράλληλα, ζητά από την κυβέρνηση επίσημες απαντήσεις σχετικά με το περιεχόμενο και την έγκριση της ρηματικής διακοίνωσης που απέστειλε η Γαλλία προς την Τουρκία.

Σχετικά με την πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ της κυβέρνησης και της πλευράς του Αλέξη Τσίπρα, ο κ.

Τσουκαλάς κάνει λόγο για «κοκορομαχία στη λάσπη», καλώντας τους εμπλεκόμενους να προσφύγουν στη Δικαιοσύνη αντί να ανταλλάσσουν αόριστες κατηγορίες.

Τέλος, ασκεί κριτική στην κυβέρνηση για θέματα οικονομικής πολιτικής, όπως οι απευθείας αναθέσεις, η διαχείριση των funds και η στάση της στο ζήτημα του ΦΠΑ.

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Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, ξεκαθαρίζει ότι το κόμμα του στηρίζει το έργο για το καλώδιο και την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου. Όμως, επιμένει ότι ο ρόλος της αντιπολίτευσης δεν είναι να σιωπά και ζητά απαντήσεις για τη ρηματική διακοίνωση που, σύμφωνα με διαρροή από διπλωματικούς κύκλους στην Τουρκία, απέστειλε η Γαλλία στην Άγκυρα. Ταυτόχρονα, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με την σκληρή αντιπαράθεση και τις αλληλοκατηγορίες για διαφθορά από τη ΝΔ και την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, κάνει λόγο για «κοκορομαχία στη λάσπη».

Καλώδιο: «Πρέπει να γίνει το έργο», αλλά «όχι» σε σιωπητήριο

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ δεν αφήνει περιθώριο παρερμηνείας: «Συμφωνούμε λοιπόν στην αξία και τη σημασία του έργου και ότι πρέπει να γίνει». Θυμίζει ότι το κόμμα του ζητούσε εξαρχής σαφές χρονοδιάγραμμα και ότι είναι «πολύ θετικό» στην πρόοδο της διασύνδεσης, που μπορεί να φέρει φθηνότερη ενέργεια και εναλλακτικές πηγές. Προσθέτει όμως: «Οι λεπτομέρειες πάντως έχουν σημασία».

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Η στήριξη συνοδεύεται από έναν όρο… Ο Κώστας Τσουκαλάς δηλώνει ότι δεν σηκώνει τους τόνους και ότι το ΠΑΣΟΚ δεν «ψάχνεται να κάνει αντιπολίτευση» σε εθνικά θέματα. Την ίδια στιγμή, όμως, δηλώνει: «δεν μπορούμε και να υπάρχει ένα σιωπητήριο όταν βλέπουμε και διαπιστώνουμε προβληματικές διαστάσεις στην ασκούμενη εξωτερική πολιτική».

Το ερώτημα προς την κυβέρνηση

Καθώς στο επίκεντρο της ειδησεογραφίας βρίσκεται η ρηματική διακοίνωση της Γαλλίας προς την Τουρκία, ο Κώστας Τσουκαλάς επικαλείται τη θέση ότι μια επίσημη ενημέρωση για την άσκηση κυριαρχικών δικαιωμάτων γίνεται μέσω Navtex, και ότι αυτό έκανε η Ελλάδα και «αυτό αρκεί». Διερωτάται για ποιο λόγο ένα τρίτο κράτος, που απλώς συνδέεται με την εταιρεία του έργου (Γαλλία), προχωρά σε ρηματική διακοίνωση προς την Άγκυρα.

Τα ερωτήματά του προς την κυβέρνηση είναι: πρέπει «να μας πει η κυβέρνηση αν αυτό έχει την έγκρισή της», αν γνώριζε ότι θα υπάρξει η διακοίνωση και ποιο είναι το περιεχόμενό της. Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ δηλώνει ότι αποδέχεται όσα ακούει από το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών, ότι δηλαδή η γαλλική παρέμβαση δεν αφορά σε αδειοδότηση, αλλά επισημαίνει ότι ακόμη και απλή ενημέρωση από κράτος μέλος της ΕΕ μπορεί να αξιοποιηθεί – ενδεχομένως – νομικά από την Τουρκία. Προειδοποιεί ότι αύριο, σε μια κρίση για την ΑΟΖ, η Τουρκία θα μπορούσε να την επικαλεστεί… «Περιμένουμε απαντήσεις», λέει.

Για την αμερικανική παρέμβαση, ο Τσουκαλάς διακρίνει τις διπλωματικές κινήσεις που διασφαλίζουν ότι το έργο προχωρά από μια διακοίνωση που, ανάλογα με το περιεχόμενό της, μπορεί να καθιστά την Τουρκία συνομιλητή. Υποστηρίζει ότι ο κόσμος του 2026 είναι πολύ διαφορετικός από εκείνον του 1996 της κρίσης των Ιμίων, πιο πολυπολικός και πιο επιθετικός γεωπολιτικά και γεωοικονομικά.

Διαφθορά: «Κοκορομαχία στη λάσπη»

Για τη σύγκρουση κυβέρνησης και στρατοπέδου Τσίπρα, ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ μιλά για «κοκορομαχία» και «λάσπη» που, όπως λέει, επιλέγει η κυβέρνηση, γιατί προτιμά τη μάχη αντί να πάει «στα πολιτικά σχέδια και στα προγράμματα». Προειδοποιεί ότι μια αντιπαράθεση με «ηθικοπλαστικούς όρους» θα είναι «μία μάχη χαμένη για τον ελληνικό λαό».

Η θέση του είναι σαφής: «όποιος λοιπόν έχει στοιχεία πηγαίνει στη Δικαιοσύνη». Στηλιτεύει υπουργούς που «πετάνε λάσπη» από τηλεοπτικές εκπομπές, χωρίς να λένε πού στηρίζονται, ώστε να απαντήσει η άλλη πλευρά και να προκύψει «μία ψεύτικη πόλωση» που δεν αφορά τα μεγάλα κοινωνικά ζητούμενα.

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Το ζήτημα της διαφθοράς το χαρακτηρίζει υπαρκτό. Υπενθυμίζει ότι το ΠΑΣΟΚ πρώτο κατήγγειλε την «κυβέρνηση των απευθείας αναθέσεων», των διαγωνισμών με έναν μόνο συμμετέχοντα και της συμβουλοκρατίας. Αναφέρεται στις δύο πρόσφατες υποθέσεις φοροδιαφυγής, όπου τζίροι εκατομμυρίων δεν ελέγχονταν επί χρόνια, και ζητά συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης για εταιρείες που «ανοίγουν σαν μανιτάρια», δεν πληρώνουν εισφορές και κλείνουν.

Άρθρο 23 και ΦΠΑ: «Έλεγε ψέματα η κυβέρνηση»

Για το άρθρο 23, που αποσύρθηκε από το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών, μιλά για διάταξη που «έφεραν στα κρυφά στην ουσία» και θα επέτρεπε στα funds να παίρνουν σπίτια χωρίς δικαστική κρίση. Ζητά να λογοδοτήσει η κυβέρνηση, αφού το άρθρο δεν «ήρθε μόνο του». Για τα αυξημένα πρόστιμα που νομοθετήθηκαν για τα fudns, από 500.000 έως 5 εκατομμύρια ευρώ, ρωτά πόσα επιβλήθηκαν μέχρι σήμερα και πόσα εισπράχθηκαν. Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι η προκαταβολή 15% για να αποτραπεί πλειστηριασμός είναι για εκείνον «κακό άρθρο» που το ΠΑΣΟΚ καταψήφισε.

Στο ΦΠΑ για τα προϊόντα περιόδου, θεωρεί ότι η κυβερνητική στροφή δικαιώνει το ΠΑΣΟΚ: όταν η κυβέρνηση έλεγε ότι η μείωση δεν θα περάσει στον καταναλωτή, «έλεγε ψέματα». Υπενθυμίζει ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης «δεν έχει προτείνει ποτέ οριζόντια μείωση ΦΠΑ», ενώ ο πρωθυπουργός το 2018 υποσχόταν δύο συντελεστές, 22% και 11% οριζόντια, και δεν το έκανε.

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