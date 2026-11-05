Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Νέες μαζικές διαδηλώσεις και απεργίες πραγματοποιήθηκαν σε 73 γαλλικές πόλεις, προκαλώντας έντονη πολιτική αναταραχή με αιτήματα σχετικά με το κόστος διαβίωσης και τις δημόσιες υπηρεσίες.

Στη Λυών και στο Παρίσι σημειώθηκαν συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών δυνάμεων, οι οποίες έκαναν χρήση δακρυγόνων για να περιορίσουν τα επεισόδια.

Πυρκαγιά προκλήθηκε σε λύκειο κοντά στην Τουλούζη από τη ρίψη βεγγαλικών, με αποτέλεσμα την εκκένωση του κτιρίου από μαθητές και προσωπικό.

Περισσότεροι από 250.000 άνθρωποι συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις, ενώ ο Πύργος του Άιφελ παρέμεινε κλειστός λόγω της απεργίας των δημοσίων υπαλλήλων.

Οι κινητοποιήσεις αυτές αποτελούν πρόκληση για την κυβέρνηση του Εμανουέλ Μακρόν, λίγους μήνες πριν από τη διεξαγωγή των προεδρικών εκλογών στη χώρα.

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Παραλύει η Γαλλία από τις νέες μαζικές διαδηλώσεις. Τα γαλλικά ΜΑΤ εκτόξευσαν δακρυγόνα και επιτέθηκαν σε μια ομάδα διαδηλωτών στη γαλλική πόλη Λυών την Πέμπτη, καθώς πραγματοποιήθηκαν διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα σε μια νέα πρόκληση για τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν μετά από εβδομάδες αναταραχών.

Μερικοί από τους διαδηλωτές εθεάθησαν να φωνάζουν συνθήματα κατά της αστυνομίας και κάποιοι ήταν ντυμένοι στα μαύρα, με καλύμματα προσώπου.Το υπουργείο Εσωτερικών είπε ότι η αστυνομία στη Λυών είχε έρθει αντιμέτωπη με αρκετές εκατοντάδες σκληροπυρηνικούς διαδηλωτές και ότι η βία είχε περιοριστεί αν και οι εντάσεις παρέμειναν υψηλές.

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Les black blocs tentent à nouveau leur chance sur le pont Gallieni, mais les forces de l’ordre tiennent le choc pour empêcher l’accès à la Presqu’île #lyon https://t.co/x1Mv0f1lu6 — Lyon Mag (@lyonmag) November 5, 2026

Οι πανεθνικές διαμαρτυρίες και η απεργία των δημοσίων υπαλλήλων, που καλέστηκαν από συνδικάτα και υποστηρίχθηκαν από φοιτητικές ομάδες, έρχονται μετά από διαδηλώσεις για το κόστος διαβίωσης, τις δημόσιες υπηρεσίες και την εκπαίδευση που προκάλεσαν τη χειρότερη πολιτική αναταραχή που έχει δει η Γαλλία εδώ και χρόνια.

La situation se tend sur le pont Gallieni, noyé dans la lacrymo. Les jets de projectiles et tirs de mortiers se multiplient #lyon #5Novembre2026 https://t.co/JEkeyp2IXb— Lyon Mag (@lyonmag) November 5, 2026

Η αναταραχή έρχεται μόλις πέντε μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές, οι οποίες θα μπορούσαν να φέρουν αντιμέτωπη την ακροδεξιά υποψήφια Μαρίν Λεπέν με τον σκληρό αριστερό αντίπαλό του Ζαν-Λικ Μελανσόν στον δεύτερο γύρο.

🚨 ALERTE – VOITURE EN FEU à la manifestation à LYON. pic.twitter.com/nkRTtj1bfo — Frontières (@Frontieresmedia) November 5, 2026

Σύμφωνα με το France 24, πάνω από 250.000 διαδηλωτές σε 73 γαλλικές πόλεις βγήκαν στους δρόμους, με την επικεφαλής της κύριας γαλλικής συνδικαλιστικής οργάνωσης CGT, Σόφι Μπινέ, να αναφέρει:

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«Το μήνυμα είναι: “Τίποτα δεν θα μας σταματήσει. Το μόνο που θα θέσει τέλος στην κινητοποίηση είναι η ικανοποίηση των αιτημάτων μας”».

🇫🇷 Left-wing radicals are rioting again in Lyon, France pic.twitter.com/5fZsiTxS0j — Visegrád 24 (@visegrad24) November 5, 2026

Γαλλία: Κάηκε σχολείο στην Τουλούζη

Το Υπουργείο Εσωτερικών της Γαλλίας είπε ότι άνθρωποι που πετούσαν βεγγαλικά προκάλεσαν φωτιά σε ένα λύκειο κοντά στην Τουλούζη στη νοτιοδυτική Γαλλία το πρωί της Πέμπτης, αναγκάζοντας μαθητές και προσωπικό να εκκενώσουν το κτίριο ενώ οι πυροσβέστες έσβηναν τις φλόγες.

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«Αυτή η εγκληματική συμπεριφορά είναι απόλυτο σκάνδαλο», είπε ο Υπουργός Παιδείας Εντουάρ Γκεφράι στο X.

Οι μαθητές λυκείου στη Γαλλία και άλλοι διαδηλωτές είχαν νωρίτερα συγκρουστεί με τις ομάδες αντιμετώπισης ταραχών στο Παρίσι, καθώς είχαν μπλοκάρει έναν δρόμο με κάδους απορριμμάτων το πρωί της Πέμπτης.

🔴🇫🇷🔥 ALERTE INFO | Des individus ont mis le feu ce matin au lycée Tournefeuille de Toulouse. pic.twitter.com/wJO3RJTEfs Advertisement November 5, 2026

Ενώ οι διαδηλώσεις στη Λυών και σε άλλες πόλεις, όπως η Μασσαλία και η Ναντ, ξεκίνησαν το πρωί, η κύρια διαμαρτυρία στο Παρίσι είχε προγραμματιστεί να αρχίσει στις 3 μ.μ.

Ο Πύργος του Άιφελ έκλεισε την Πέμπτη λόγω της απεργίας.

«Η κυβέρνηση προσπάθησε να εμποδίσει τις διαδηλώσεις. Οι διαδηλώσεις είναι μεγαλύτερες από ποτέ,» δήλωσε στους δημοσιογράφους η Σοφί Μπινε, επικεφαλής της συνδικαλιστικής ένωσης CGT. Εκτίμησε ότι περίπου 250.000 άτομα διαδήλωσαν σε όλη τη Γαλλία.

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«Μαθητές λυκείου, συνταξιούχοι, φοιτητές, εργαζόμενοι, όλοι μαζί. Η ενότητα νικάει,» έγραφε ένα πανό στη διαδήλωση στη Λυών.

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