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Περισσότεροι από 70.000 αστυνομικοί έχουν αναπτυχθεί σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ οι αρχές προειδοποιούν για αυστηρή αντιμετώπιση οποιουδήποτε βίαιου περιστατικού.

Οι κινητοποιήσεις προκαλούν προβλήματα στη λειτουργία σχολείων, νοσοκομείων και μέσων μεταφοράς, ενώ αναμένεται να επηρεάσουν την παραγωγή ενέργειας και τη λειτουργία των διυλιστηρίων.

Η κυβέρνηση προσπαθεί να περιορίσει τις αντιδράσεις με μέτρα για τις τιμές των καυσίμων και αλλαγές στην εκπαιδευτική πλατφόρμα εισαγωγής στα πανεπιστήμια.

Στη Λυών σημειώθηκαν εντάσεις με χρήση δακρυγόνων από την αστυνομία, ενώ στο Παρίσι οι αρχές επέτρεψαν πορεία σε συγκεκριμένη διαδρομή.

Οι συνδικαλιστές ζητούν ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς και ενίσχυση των δημόσιων υπηρεσιών, κλιμακώνοντας την πίεση προς τη γαλλική κυβέρνηση.

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Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκεται σήμερα, Πέμπτη 5 Νοεμβρίου, η Γαλλία, καθώς εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες αναμένεται να συμμετάσχουν σε πανεθνικές απεργίες και διαδηλώσεις. Πέντε συνδικαλιστικές οργανώσεις συντονίζουν τις κινητοποιήσεις σε ολόκληρη τη χώρα, διεκδικώντας υψηλότερες αποδοχές, μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και ουσιαστική προστασία των δημόσιων υπηρεσιών.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αρχών, η συμμετοχή στις διαδηλώσεις αναμένεται να κυμανθεί μεταξύ 500.000 και 700.000 ατόμων, ενώ μόνο στο Παρίσι προβλέπεται να συγκεντρωθούν δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές. Η επικεφαλής της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργαζομένων (CGT), Σοφί Μπινέ (Sophie Binet), χαρακτήρισε τη σημερινή ημέρα «μεγάλη ημέρα σύγκλισης».

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Η ένταση είναι ήδη αισθητή σε αρκετές πόλεις. Στη Λυών, σύμφωνα με εικόνες που μετέδωσε το Reuters TV, αστυνομικές δυνάμεις αντιμετώπισης ταραχών έκαναν χρήση δακρυγόνων εναντίον διαδηλωτών. Οι κινητοποιήσεις είχαν ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο από μαθητές λυκείων, οι οποίοι εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους για τις ελλείψεις πόρων και τις ανεπαρκείς συνθήκες στην εκπαίδευση. Σταδιακά, το κύμα διαμαρτυρίας διευρύνθηκε, προσελκύοντας εργαζομένους αλλά και μέλη του κινήματος των «κίτρινων γιλέκων», όπως αναφέρει το BBC.

🔴Lyon : le cortège pacifique est forcé de reculer en raison de l’usage de gaz lacrymogène par les forces de l’ordre qui interviennent, selon la préfecture, « sur le groupe à risque qui envoie des projectiles ». « Le groupe à risque a été dispersé », se félicitent les forces de l’ordre tandis que de nombreux manifestants pacifiques ont été forcés de se réfugier dans des cours d’immeubles. November 5, 2026

Στο πεδίο 70.000 αστυνομικοί και χωροφύλακες

Η γαλλική κυβέρνηση προχωρά σε εκτεταμένα μέτρα ασφαλείας, με τον υπουργό Εσωτερικών Λοράν Νουνιές (Laurent Nuñez) να ανακοινώνει την ανάπτυξη 70.000 αστυνομικών και χωροφυλάκων σε όλη τη χώρα. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι σε περίπτωση εκδήλωσης βίαιων περιστατικών η αντίδραση των αρχών θα είναι «εξαιρετικά αυστηρή».

Για σήμερα έχουν προγραμματιστεί περισσότερες από 250 επιμέρους κινητοποιήσεις, με τις απεργίες να προκαλούν ήδη προβλήματα στη λειτουργία σχολείων, νοσοκομείων και μέσων μαζικής μεταφοράς.

Στο πλαίσιο της απεργιακής δράσης, οι εργαζόμενοι στα διυλιστήρια πετρελαίου έχουν κληθεί να αναστείλουν την παραγωγή. Επιπλέον, οι διαταραχές που καταγράφονται στους πυρηνικούς σταθμούς αναμένεται να περιορίσουν την εγχώρια ηλεκτροπαραγωγή, με αποτέλεσμα η Γαλλία να χρειαστεί να εισαγάγει περισσότερη ηλεκτρική ενέργεια από όση θα παράγει κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Στο επίκεντρο οι μισθοί και η ενίσχυση των δημόσιων υπηρεσιών

Οι πέντε συνδικαλιστικές οργανώσεις απευθύνουν κάλεσμα συμμετοχής σε εργαζομένους, συνταξιούχους και νέους, επιδιώκοντας να εντείνουν την πίεση προς την κυβέρνηση για την ικανοποίηση των αιτημάτων τους. Κεντρική θέση στις διεκδικήσεις κατέχει η αύξηση του κατώτατου ωρομισθίου, γνωστού ως Smic, το οποίο διαμορφώνεται σήμερα στα 12,31 ευρώ την ώρα, ποσό που αντιστοιχεί περίπου σε 10 λίρες.

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Ωστόσο, οι συνδικαλιστές επισημαίνουν ότι οι μισθολογικές αυξήσεις δεν θα πρέπει να περιοριστούν στους εργαζομένους που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό. Η επικεφαλής της CFDT, Μαριλίζ Λεόν (Marylise Léon), ζήτησε ευρύτερες αυξήσεις, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Ζητάμε καθαρή αύξηση 100 ευρώ τον μήνα».

🔴Lyon : Sur la rue Garibaldi les forces de l’ordre font usage de gaz lacrymogènes "en légitime défense" selon la préfecture. #manifestation #5novembre https://t.co/9YxrLG9hdz — actu Lyon (@actufr_lyon) November 5, 2026

Από την πλευρά της, η κυβέρνηση επιχειρεί να περιορίσει τις κοινωνικές αντιδράσεις που προκαλεί η αύξηση του κόστους ζωής. Στο πλαίσιο αυτό, διέθεσε 10 εκατομμύρια βαρέλια ντίζελ από τα στρατηγικά αποθέματα της χώρας, με στόχο να συγκρατήσει τις τιμές των καυσίμων.

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Παράλληλα, κυβερνητικά στελέχη έχουν δεσμευτεί προς τους μαθητές ότι θα προχωρήσουν σε αλλαγές στην αμφιλεγόμενη πλατφόρμα Parcoursup, μέσω της οποίας πραγματοποιείται η εισαγωγή στα πανεπιστήμια. Στόχος είναι η αντικατάστασή της έως το 2028.

Ιδιαίτερα αυξημένη αναμένεται η συμμετοχή στην κινητοποίηση της γαλλικής πρωτεύουσας. Η γενική γραμματέας της CGT, Σοφί Μπινέ, υπογράμμισε την ανάγκη κλιμάκωσης των απεργιακών δράσεων, δηλώνοντας: «Ήρθε η ώρα να περάσουμε την κινητοποίηση στο επόμενο επίπεδο. Η απεργία πρέπει να πάρει τη σκυτάλη».

Αντίστοιχα, η επικεφαλής της CFDT, Μαριλίζ Λεόν, ανέφερε ότι θα θεωρούσε ιδιαίτερα θετική εξέλιξη τη συμμετοχή 800.000 διαδηλωτών. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις έχουν εκφράσει έντονες αντιδράσεις για τους περιορισμούς που επιβλήθηκαν στις προηγούμενες διαδηλώσεις, καθώς οι αρχές δεν επέτρεψαν στις πορείες να κινηθούν μέσα από το κέντρο του Παρισιού.

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Τα μέτρα είχαν ληφθεί μετά τα σοβαρά επεισόδια της 17ης Οκτωβρίου σε διάφορες γαλλικές πόλεις, κατά τη διάρκεια των οποίων λεηλατήθηκαν περισσότερα από 2.000 καταστήματα και πυρπολήθηκαν ιστορικά κτίρια.

Για τη σημερινή κινητοποίηση, οι αρχές έδωσαν τελικά άδεια διέλευσης από το κέντρο της πρωτεύουσας, χωρίς ωστόσο να εγκρίνουν τη διαδρομή που είχαν προτείνει τα συνδικάτα. Η αρχική πρόταση προέβλεπε πορεία από την πλατεία της Βαστίλης έως την πλατεία Κονκόρντ, μια διαδρομή που θα έφερνε τους διαδηλωτές κοντά στην Εθνοσυνέλευση, το Μέγαρο των Ηλυσίων και το Μέγαρο Ματινιόν, όπου βρίσκεται η επίσημη κατοικία του πρωθυπουργού.

Αντί αυτής, η πορεία θα πραγματοποιηθεί σε διαφορετικό κεντρικό άξονα, με αφετηρία την πλατεία Δημοκρατίας και τερματισμό στην πλατεία Έθνους. Η CFDT υποστήριξε ότι η δικαστική έγκριση της τελικής διαδρομής, η οποία δόθηκε μόλις το βράδυ της Τετάρτης, περιόρισε σημαντικά τον διαθέσιμο χρόνο για την οργάνωση της κινητοποίησης.

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Οι φόβοι για νέα επεισόδια και η στάση των αρχών

Η τελευταία μεγάλη κινητοποίηση, που πραγματοποιήθηκε το περασμένο Σαββατοκύριακο, εξελίχθηκε με σχετικά περιορισμένα περιστατικά βίας. Παρ’ όλα αυτά, ο υπουργός Εσωτερικών ξεκαθάρισε ότι η αστυνομική παρουσία της Πέμπτης θα είναι αντίστοιχης κλίμακας, επιβεβαιώνοντας την αυξημένη ετοιμότητα των δυνάμεων ασφαλείας.

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Ο Λοράν Νουνιές προσδιόρισε τρεις βασικούς κινδύνους που ενδέχεται να απειλήσουν την ομαλή διεξαγωγή των διαδηλώσεων: τη δράση ομάδων «black bloc», οι οποίες συνδέονται με τη ριζοσπαστική Αριστερά, ενδεχόμενες λεηλασίες καταστημάτων και την πραγματοποίηση αυθόρμητων πορειών που δεν θα έχουν την έγκριση των συνδικαλιστικών οργανώσεων.

Η σημερινή πανεθνική απεργία αποτελεί, συνεπώς, μια σημαντική δοκιμασία τόσο για τη γαλλική κυβέρνηση όσο και για τις δυνάμεις ασφαλείας, καθώς η έκταση της συμμετοχής και η εξέλιξη των κινητοποιήσεων αναμένεται να καθορίσουν την επόμενη ημέρα των κοινωνικών διεκδικήσεων στη χώρα.

Με πληροφορίες από France 24

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Πηγή φωτογραφιών: Reuters