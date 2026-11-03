Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Γυναίκα υπέστη αναφυλακτικό σοκ μετά από σεξουαλική επαφή, λόγω μεταφοράς αμοξικιλλίνης μέσω του σπέρματος του συντρόφου της που λάμβανε το συγκεκριμένο αντιβιοτικό.

Οι γιατροί επιβεβαίωσαν ότι η ασθενής είχε ιστορικό αλλεργίας στην πενικιλίνη, καθιστώντας την έκθεση στο φάρμακο την πιθανότερη αιτία της σοβαρής αντίδρασης.

Ειδικοί προτείνουν την προσθήκη προειδοποιήσεων στα ενημερωτικά φυλλάδια του φαρμάκου και την ένταξη του κινδύνου αυτού στην ιατρική εκπαίδευση για την πρόληψη αντίστοιχων περιστατικών.

Η επιστημονική ομάδα υπέβαλε τα ευρήματά της στη ρυθμιστική αρχή φαρμάκων, εξετάζοντας την αναγκαιότητα τροποποίησης των επίσημων οδηγιών χρήσης για την αμοξικιλλίνη.

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Μια σεξουαλική επαφή χωρίς προφυλακτικό παραλίγο να αποβεί μοιραία για μια γυναίκα, η οποία υπέστη αναφυλακτικό σοκ λίγα μόλις λεπτά μετά την εκσπερμάτιση του συντρόφου της. Η αιτία, σύμφωνα με τους γιατρούς που εξέτασαν την υπόθεση, ήταν πιθανότατα η αμοξικιλλίνη, ένα ευρέως χρησιμοποιούμενο αντιβιοτικό που είχε λάβει ο άνδρας για την αντιμετώπιση λοίμωξης στα ιγμόρεια και μεταφέρθηκε μέσω του σπέρματός του κατά το σεξ.

Το περιστατικό φέρνει στο προσκήνιο έναν άγνωστο για πολλούς κίνδυνο, με ειδικούς να ζητούν να προστεθεί σχετική προειδοποίηση στα ενημερωτικά φυλλάδια του φαρμάκου, αλλά και να ενημερώνονται οι επαγγελματίες υγείας στο πλαίσιο της ιατρικής τους εκπαίδευσης.

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Προειδοποίηση ειδικών για αλλεργικό σοκ μετά το σεξ – Πηγή: iSTOCK

Το μούδιασμα, το αναφυλακτικό σοκ και η μάχη για να σωθεί

Όπως περιγράφει ο Κάσιμ Ακχούν από το νοσοκομείο King’s College του Λονδίνου, ο σύντροφος της γυναίκας είχε λάβει αμοξικιλλίνη περίπου έξι ώρες πριν από τη σεξουαλική επαφή. Γνωρίζοντας ότι εκείνη είχε ιστορικό αλλεργικών αντιδράσεων στις πενικιλίνες, κατηγορία στην οποία ανήκει και η αμοξικιλλίνη, είχε προηγουμένως ρωτήσει τον γιατρό του εάν ήταν ασφαλές να κάνουν σεξ χωρίς προφυλακτικό. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο γιατρός τον είχε διαβεβαιώσει ρητά ότι δεν υπήρχε κίνδυνος αλλεργικής αντίδρασης για τη σύντροφό του.

Ωστόσο, μόλις πέντε λεπτά μετά την εκσπερμάτιση, η γυναίκα άρχισε να εμφανίζει συμπτώματα αναφυλαξίας. «Όλα άρχισαν να πρήζονται. Δεν μπορούσα να αναπνεύσω», περιέγραψε η ίδια στο περιοδικό New Scientist, προσθέτοντας ότι το ενδεχόμενο να χάσει τη ζωή της ήταν μια εξαιρετικά τρομακτική εμπειρία.

Η γυναίκα χρησιμοποίησε μόνη της την ειδική συσκευή EpiPen, η οποία χορηγεί αδρεναλίνη για την αντιμετώπιση της αναφυλαξίας. Στη συνέχεια έφτασαν διασώστες, που της χορήγησαν επιπλέον αδρεναλίνη, ενώ μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, από όπου πήρε εξιτήριο έξι ώρες αργότερα.

Η ίδια ανέφερε ότι οι υγειονομικοί που την περιέθαλψαν δεν φαίνεται να γνώριζαν ότι η αμοξικιλλίνη θα μπορούσε να μεταφερθεί μέσω του σπέρματος. Μάλιστα, ορισμένοι υπέθεσαν ότι είχε πάρει η ίδια το αντιβιοτικό. «Δεν διδάχθηκα κάτι τέτοιο στην ιατρική σχολή», παραδέχεται ο Ακχούν, τονίζοντας ότι το ενδεχόμενο αυτό θα πρέπει να ενταχθεί στην επίσημη ιατρική εκπαίδευση.

Πώς μπορεί να περάσει το αντιβιοτικό στο σπέρμα

Περίπου έναν χρόνο μετά το περιστατικό, ο Ακχούν και οι συνεργάτες του επιβεβαίωσαν, μέσω δερματικού τεστ, ότι η γυναίκα είχε αλλεργία στην αμοξικιλλίνη. Με βάση τα ευρήματα, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η έκθεσή της στο φάρμακο μέσω του σπέρματος του συντρόφου της ήταν η πιθανότερη αιτία της αναφυλαξίας.

Τα αντιβιοτικά εισέρχονται στην κυκλοφορία του αίματος και μπορούν στη συνέχεια να φτάσουν στον προστάτη και στις σπερματοδόχες κύστεις, δύο αδένες που βρίσκονται πίσω από την ουροδόχο κύστη και παράγουν το μεγαλύτερο μέρος του υγρού που αποτελεί το σπέρμα. Παράλληλα, προηγούμενες μελέτες έχουν δείξει ότι η αμοξικιλλίνη αποβάλλεται και μέσω των ούρων. Αυτό σημαίνει ότι ενδέχεται να παραμένει στην ουρήθρα, τον λεπτό σωλήνα από τον οποίο περνούν τόσο τα ούρα όσο και το σπέρμα, μέχρι να αποβληθεί κατά την εκσπερμάτιση.

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Δεν πρόκειται, μάλιστα, για τη μοναδική σχετική αναφορά. Προηγούμενες ιατρικές καταγραφές έχουν περιγράψει παρόμοια περιστατικά, μεταξύ των οποίων και περίπτωση γυναίκας που εμφάνισε αναφυλαξία μετά από έκθεση στην αμοξικιλλίνη κατά τη διάρκεια στοματικού σεξ.

Προειδοποίηση ειδικών για αλλεργικό σοκ μετά το σεξ – Πηγή: iSTOCK

Οι ερευνητές θεωρούν ότι τα διαθέσιμα στοιχεία είναι πλέον επαρκή ώστε να εξεταστεί η προσθήκη σχετικής προειδοποίησης στα ενημερωτικά φυλλάδια της αμοξικιλλίνης. Όπως επισημαίνει ο Ακχούν, τα φύλλα οδηγιών περιλαμβάνουν ήδη εξαιρετικά σπάνιες ανεπιθύμητες ενέργειες, επομένως η αναφορά και αυτού του κινδύνου θα μπορούσε να συμβάλει στην ενημέρωση των ασθενών.

Προς το παρόν, πάντως, δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα που να τεκμηριώνουν αντίστοιχο κίνδυνο για άλλα αντιβιοτικά ή φάρμακα. Οι ειδικοί δεν έχουν επίσης ενδείξεις ότι η μεταφορά φαρμακευτικών ουσιών μέσω των κολπικών υγρών μπορεί να προκαλέσει αλλεργικές αντιδράσεις στους σεξουαλικούς συντρόφους.

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Η επιστημονική ομάδα έχει ήδη υποβάλει τα ευρήματά της στη βρετανική Ρυθμιστική Αρχή Φαρμάκων και Προϊόντων Υγείας (MHRA), η οποία θα αποφασίσει εάν χρειάζεται να τροποποιηθούν τα ενημερωτικά φυλλάδια της αμοξικιλλίνης.

Ο γιατρός Πάτρικ Γιονγκ, που συμμετείχε επίσης στη διερεύνηση της υπόθεσης, επισημαίνει ότι, εφόσον οι ασθενείς γνωρίζουν τον πιθανό κίνδυνο, μπορούν να χρησιμοποιούν προφυλακτικό ή να αποφεύγουν τη σεξουαλική επαφή μέχρι να ολοκληρωθεί η αγωγή με αντιβιοτικά.

Από την πλευρά του, ο αλλεργιολόγος Κρις Ράτκοφσκι υπογραμμίζει ότι η ενημέρωση των γιατρών κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους είναι ένας από τους αποτελεσματικότερους τρόπους πρόληψης. Όπως χαρακτηριστικά σημειώνει, ο κίνδυνος δεν είναι συχνός, αλλά οι συνέπειες σε περίπτωση που δεν αναγνωριστεί μπορεί να είναι σοβαρές.

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(Πηγή: NewScientist)