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Οι ειδικοί υποστηρίζουν ότι η παρακολούθηση τολμηρών τηλεοπτικών δραμάτων μπορεί να κάνει σημαντικό καλό τόσο στο σώμα σας όσο και στη σχέση σας.

Γιατροί και σύμβουλοι σεξουαλικής υγείας υποστηρίζουν ότι το ερωτικό περιεχόμενο στη mainstream τηλεόραση είναι κάτι πολύ περισσότερο από μια απλή πρόκληση ή διέγερση.

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Γιατί όμως η απόλαυση μιας τέτοιας «καυτής» τηλεοπτικής σειράς μπορεί να αποτελεί το απρόσμενο μυστικό ευεξίας που δεν γνωρίζατε ότι χρειαζόσασταν;

Πώς η ερωτική τηλεόραση ενεργοποιεί μια «έκρηξη» ορμονών ευεξίας

Όπως φαίνεται, η παρακολούθηση ανθρώπων σε ερωτικές σκηνές στην οθόνη αρκεί για να πυροδοτήσει μια πραγματική χημική αλυσιδωτή αντίδραση στον ίδιο σας τον οργανισμό.

Μιλώντας στην Telegraph, η δρ Λόρα Κλαρκ, γενική ιατρός του NHS (σ.σ Βρετανικό Εθνικό Σύστημα Υγείας) και συνιδρύτρια της κλινικής γυναικείας υγείας SHE Health, εξηγεί:

«Η παρακολούθηση προγραμμάτων με έντονα ερωτικές σκηνές ενεργοποιεί αυτόματα τα πρωτόγονα ένστικτά μας και την ορμονική απόκριση του σώματός μας. Ακόμη και μόνο η θέαση σειρών που περιλαμβάνουν σκηνές οικειότητας αρκεί για να κατακλύσει τον οργανισμό με ωκυτοκίνη, δημιουργώντας ένα γενικό αίσθημα ευτυχίας και προσφέροντας σημαντικά οφέλη για το καρδιαγγειακό σύστημα.»

Η ωκυτοκίνη, που συχνά αποκαλείται «ορμόνη της αγάπης», θεωρείται μία από τις σημαντικότερες ορμόνες ευεξίας του οργανισμού και έχει συνδεθεί με τη μείωση του στρες, τη βελτίωση της συναισθηματικής κατάστασης και την καλύτερη υγεία της καρδιάς.

Αυτό όμως δεν είναι το μόνο πιθανό όφελος. Οι πιο τολμηρές τηλεοπτικές παραγωγές φαίνεται ότι διεγείρουν και την έκκριση ντοπαμίνης, της χημικής ουσίας του εγκεφάλου που σχετίζεται με το σύστημα ανταμοιβής και παίζει σημαντικό ρόλο στα κίνητρα, τη συγκέντρωση, τη μνήμη και τη διάθεση.

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«Ο εγκέφαλος απελευθερώνει ντοπαμίνη όταν το σώμα βρίσκεται σε μια φυσική κατάσταση διέγερσης», αναφέρει η δρ Κλαρκ.

«Αυτό όχι μόνο σας κάνει να αισθάνεστε πιο ευτυχισμένοι, αλλά μπορεί να έχει και ορισμένα απρόσμενα έμμεσα οφέλη. Η ντοπαμίνη συμβάλλει στη μείωση του στρες που μπορεί να οδηγήσει σε λιγούρες για ζάχαρη και σε έναν φαύλο κύκλο κακών διατροφικών συνηθειών.»

Με άλλα λόγια, η συνήθειά σας να παρακολουθείτε το Bridgerton ίσως βοηθά να διατηρούνται υπό έλεγχο τόσο τα επίπεδα της κορτιζόλης όσο και οι… επιδρομές στο ντουλάπι με τα σνακ.

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Η σχέση ανάμεσα στην ερωτική τηλεόραση, το σεξ και τη μείωση του κινδύνου εμφάνισης καρκίνου

Τα πιθανά οφέλη γίνονται ακόμη μεγαλύτερα όταν η ερωτική ατμόσφαιρα της μικρής οθόνης μεταφράζεται σε πραγματική σεξουαλική δραστηριότητα. Η τακτική σεξουαλική επαφή έχει εδώ και καιρό συνδεθεί με χαμηλότερη αρτηριακή πίεση και μειωμένα επίπεδα στρες, δύο σημαντικούς παράγοντες για τη διατήρηση της καλής υγείας μακροπρόθεσμα.

Η δρ Λόρα Κλαρκ επισημαίνει ότι το χρόνιο στρες συνδέεται με αυξημένα επίπεδα κορτιζόλης, μεγαλύτερη αποθήκευση λίπους, μειωμένη οστική πυκνότητα και αυξημένη φλεγμονή στον οργανισμό — παράγοντες που μπορούν να συμβάλουν στην εμφάνιση σοβαρών παθήσεων, όπως ο καρκίνος και ο διαβήτης.

Έρευνες έχουν επίσης συνδέσει μια υγιή σεξουαλική ζωή με μειωμένο κίνδυνο εμφάνισης ορισμένων μορφών καρκίνου. Μία ευρέως αναφερόμενη αμερικανική μελέτη διαπίστωσε ότι οι άνδρες με συχνότερη εκσπερμάτιση είχαν σημαντικά μικρότερες πιθανότητες να εμφανίσουν καρκίνο του προστάτη.

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«Η σεξουαλική υγεία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη συνολική υγεία», προσθέτει η δρ Κλαρκ.

«Μια ικανοποιητική σεξουαλική ζωή μπορεί να έχει θετική επίδραση τόσο στη σωματική όσο και στην ψυχική ευεξία, καθιστώντας την σημαντικό στοιχείο ενός υγιεινού τρόπου ζωής.»

Τα οφέλη και στις σχέσεις

Πέρα από την ατομική παρακολούθηση, οι ερωτικές τηλεοπτικές σειρές φαίνεται ότι μπορούν να επηρεάσουν θετικά και τις διαπροσωπικές σχέσεις.

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Η σύμβουλος σεξουαλικής υγείας Λούσι Ρόουετ επισημαίνει ότι σειρές όπως «Οι Ανταγωνιστές» διαφέρουν από την πορνογραφία, επειδή παρουσιάζουν ανθρώπους με πιο ρεαλιστική εμφάνιση: διαφορετικούς σωματότυπους και διαφορετικές ηλικίες, οι οποίοι προβάλλονται ως εξίσου ελκυστικοί.

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Για τα ζευγάρια, η παρακολούθηση ερωτικού περιεχομένου μαζί μπορεί επίσης να αποτελέσει αφορμή για συζητήσεις γύρω από το σεξ, οι οποίες υπό άλλες συνθήκες ίσως να ήταν δύσκολες ή αμήχανες.

Η ψυχοθεραπεύτρια Ρεμπέκα Γκόλντι υποστηρίζει ότι οι δημοφιλείς τηλεοπτικές σειρές είναι ιδιαίτερα χρήσιμες σε αυτόν τον τομέα:

«Σειρές όπως το οι Ανταγωνιστές ή το Bridgerton ανήκουν στη mainstream κουλτούρα και τις παρακολουθούν επίσης οι φίλοι και οι γνωστοί σας, οπότε μπορούν να κάνουν αυτές τις συζητήσεις πιο εύκολες και προσιτές. Ακόμη κι αν δεν οδηγήσουν σε κάποια σωματική επαφή, το ίδιο το γεγονός ότι συζητάτε για το σεξ με τον σύντροφό σας λειτουργεί ως υπενθύμιση αυτής της σημαντικής πλευράς της σχέσης σας.»

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Σύμφωνα με την άποψη της ειδικού, η κοινή παρακολούθηση τέτοιου περιεχομένου μπορεί να ενισχύσει την επικοινωνία και τη συναισθηματική οικειότητα μεταξύ των συντρόφων, δημιουργώντας έναν πιο άνετο χώρο για την έκφραση επιθυμιών, σκέψεων και προσδοκιών.