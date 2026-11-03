Διαδηλωτής κρατά αναμμένο πυροτέχνημα κατά τη διάρκεια κινητοποίησης στο Παρίσι, στις 31 Οκτωβρίου 2026. Η διαδήλωση οργανώθηκε από εργατικά συνδικάτα, στο πλαίσιο πανεθνικών κινητοποιήσεων του κινήματος των «Κίτρινων Γιλέκων», με τη συμμετοχή μαθητών και φοιτητών, ενάντια στην ακρίβεια και την αύξηση των τιμών των καυσίμων. REUTERS/Pedro Nunes

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Το φθινόπωρο του 2026 η Γαλλία βρίσκεται αντιμέτωπη με μία από τις σοβαρότερες κοινωνικές και πολιτικές δοκιμασίες των τελευταίων ετών. Οι μαζικές κινητοποιήσεις, οι απεργίες, οι μαθητικές διαμαρτυρίες και οι βίαιες συγκρούσεις που συγκλόνισαν το Παρίσι, τη Μασσαλία και άλλες μεγάλες πόλεις δεν συνιστούν ένα ακόμη επεισόδιο της μακράς γαλλικής παράδοσης κοινωνικής διαμαρτυρίας. Αναδεικνύουν τις βαθύτερες αντιφάσεις ενός κοινωνικού και πολιτικού μοντέλου που δυσκολεύεται πλέον να ανταποκριθεί στις προσδοκίες των πολιτών του.

Στις 17 Οκτωβρίου, περίπου 550.000 άνθρωποι συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του γαλλικού Υπουργείου Εσωτερικών, ενώ οι διοργανωτές ανέβασαν τον αριθμό στις 800.000. Η συμμετοχή μαθητών, φοιτητών, εργατικών συνδικάτων και μελών του κινήματος των «Κίτρινων Γιλέκων» αποτυπώνει τη διεύρυνση της κοινωνικής δυσαρέσκειας. Παρά τον κατά κύριο λόγο ειρηνικό χαρακτήρα των διαδηλώσεων, οι καταστροφές, οι συγκρούσεις με την αστυνομία και οι περιορισμοί κυκλοφορίας σε ορισμένες περιοχές ανέδειξαν την ένταση της κρίσης.

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Οι οικονομικές συνέπειες των επεισοδίων δημιουργούν ένα ακόμη πεδίο κοινωνικής έντασης. Σύμφωνα με προκαταρκτική εκτίμηση της Morningstar DBRS, οι ασφαλισμένες ζημιές δεν αναμένεται να υπερβούν τα 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ, εφόσον δεν σημειωθεί νέα γενικευμένη κλιμάκωση. Το ποσό δεν αποτελεί οριστικό απολογισμό των συνολικών οικονομικών απωλειών. Πέρα όμως από το ύψος των καταστροφών, τίθεται ένα ουσιαστικό ερώτημα κοινωνικής δικαιοσύνης: ποιος θα επωμιστεί τελικά το κόστος; Για τις μικρές επιχειρήσεις που υπέστησαν ζημιές, η αποκατάσταση της κανονικότητας εξαρτάται όχι μόνο από την προστασία της δημόσιας τάξης, αλλά και από την αποτελεσματικότητα των ασφαλιστικών και κρατικών μηχανισμών αποζημίωσης.

Η δημόσια συζήτηση επικεντρώθηκε αναπόφευκτα στις εικόνες βίας. Ωστόσο, η αποκλειστική αντιμετώπιση των γεγονότων ως προβλήματος δημόσιας τάξης παραβλέπει τις κοινωνικές συνθήκες που τα τροφοδοτούν. Η οικονομική ανασφάλεια, η περιορισμένη κοινωνική κινητικότητα, οι χωρικές ανισότητες και η αποδυνάμωση της εμπιστοσύνης προς τους θεσμούς συνθέτουν ένα υπόβαθρο πολύ βαθύτερο από την αντίδραση σε μεμονωμένες κυβερνητικές αποφάσεις.

Η Γαλλία δεν αντιμετωπίζει μόνο μια κρίση κοινωνικής συνοχής. Βρίσκεται αντιμέτωπη με μια κρίση πολιτικής εκπροσώπησης, η οποία αποκτά ιδιαίτερη σημασία ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2027 και επηρεάζει αναπόφευκτα τη θέση της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η αγοραστική δύναμη και ο φόβος του κοινωνικού υποβιβασμού

Η οικονομική αβεβαιότητα αποτελεί έναν από τους βασικότερους παράγοντες της κοινωνικής δυσαρέσκειας. Σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία της γαλλικής στατιστικής υπηρεσίας INSEE, ο ετήσιος πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 3,1% τον Σεπτέμβριο του 2026, ενώ οι τιμές της ενέργειας κατέγραψαν αύξηση 21,3% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους. Ακόμη εντονότερες ήταν οι ανατιμήσεις στα πετρελαϊκά προϊόντα, που έφθασαν το 36,2%, με το πετρέλαιο κίνησης να καταγράφει αύξηση 44,1%.

Οι ανατιμήσεις αυτές πλήττουν δυσανάλογα τα νοικοκυριά χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου η καθημερινή μετακίνηση εξαρτάται από το ιδιωτικό αυτοκίνητο. Η αύξηση του κόστους ζωής δεν περιορίζει μόνο την κατανάλωση, αλλά επηρεάζει την αίσθηση οικονομικής ασφάλειας και τη δυνατότητα μακροπρόθεσμου οικογενειακού προγραμματισμού.

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Η κατάσταση επιβαρύνεται από τη δημοσιονομική στενότητα. Στο τέλος του δεύτερου τριμήνου του 2026, το γαλλικό δημόσιο χρέος είχε φθάσει τα 3,6 τρισεκατομμύρια ευρώ, αντιστοιχώντας στο 119% του ΑΕΠ. Η ανάγκη περιορισμού του ελλείμματος και η αύξηση του κόστους δανεισμού περιορίζουν τα περιθώρια άσκησης επεκτατικής κοινωνικής πολιτικής, ακριβώς τη στιγμή που οι κοινωνικές ανάγκες αυξάνονται.

Η δημοσιονομική πίεση αποκτά και μια πρόσθετη διάσταση: την αντίδραση των χρηματοπιστωτικών αγορών. Οι πιέσεις στα γαλλικά κρατικά ομόλογα τον Οκτώβριο αντανακλούν την ανησυχία για τη βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών και την πολιτική αβεβαιότητα. Η εξέλιξη αυτή δεν μπορεί να αποδοθεί αποκλειστικά στις κοινωνικές ταραχές. Αναδεικνύει, ωστόσο, πόσο ευάλωτη γίνεται μια ήδη επιβαρυμένη δημοσιονομική κατάσταση όταν η κοινωνική ένταση συμπίπτει με την αδυναμία διαμόρφωσης σταθερών πολιτικών συναινέσεων.

Διαμορφώνεται έτσι ένας φαύλος κύκλος: η οικονομική δυσχέρεια ενισχύει τη δυσαρέσκεια, η πολιτική αστάθεια δυσχεραίνει τη δημοσιονομική προσαρμογή και η επιδείνωση των δημόσιων οικονομικών περιορίζει περαιτέρω τις δυνατότητες κοινωνικής παρέμβασης.

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Πίσω, όμως, από τη συγκυριακή οικονομική πίεση βρίσκεται μια βαθύτερη διαρθρωτική αδυναμία. Παρά το ισχυρό σύστημα κοινωνικής αναδιανομής, η Γαλλία εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από σημαντικά εμπόδια στη διαγενεακή κοινωνική κινητικότητα. Οι συγκριτικές μελέτες του ΟΟΣΑ έχουν αναδείξει ότι η μετάβαση από τα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα προς το μέσο εισόδημα μπορεί να απαιτεί πολλές γενιές.

Η διαπίστωση αυτή αποκαλύπτει μια κρίσιμη αντίφαση. Η εκπαίδευση και η εργασία, που επί δεκαετίες αποτελούσαν τους βασικούς μηχανισμούς κοινωνικής ανέλιξης, δεν εξασφαλίζουν πλέον με την ίδια βεβαιότητα τη βελτίωση της κοινωνικής θέσης.

Ο φόβος του κοινωνικού υποβιβασμού δεν αφορά αποκλειστικά όσους ζουν ήδη σε συνθήκες φτώχειας. Διαπερνά και τη μεσαία τάξη, η οποία διαπιστώνει ότι η επαγγελματική σταθερότητα, η απόκτηση κατοικίας και η εξασφάλιση καλύτερων συνθηκών ζωής για τα παιδιά της καθίστανται ολοένα δυσκολότερες.

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Όταν η νέα γενιά παύει να θεωρεί αυτονόητο ότι θα ζήσει καλύτερα από την προηγούμενη, δεν κλονίζεται μόνο η οικονομική αισιοδοξία. Αμφισβητείται μία από τις θεμελιώδεις υποσχέσεις του μεταπολεμικού κοινωνικού συμβολαίου.

Η γεωγραφία της περιθωριοποίησης

Η κοινωνική ανισότητα στη Γαλλία έχει και σαφή γεωγραφικά χαρακτηριστικά. Στις λεγόμενες «Προτεραιοποιημένες Συνοικίες της Πολιτικής της Πόλης» (Quartiers Prioritaires de la Politique de la Ville – QPV), όπου συγκεντρώνονται σημαντικά τμήματα των οικονομικά ευάλωτων πληθυσμών, οι κοινωνικοοικονομικές αποκλίσεις παραμένουν ιδιαίτερα έντονες.

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Σύμφωνα με στοιχεία της γαλλικής στατιστικής υπηρεσίας INSEE για το 2021, το ποσοστό φτώχειας στις συνοικίες προτεραιότητας της αστικής πολιτικής (QPV) ανερχόταν στο 44%, έναντι μόλις 12,5% στο σύνολο της μητροπολιτικής Γαλλίας. Πρόκειται για μια διαφορά που υπερβαίνει το τριπλάσιο και αποτυπώνει το βάθος των κοινωνικών και χωρικών ανισοτήτων. Αντίστοιχα έντονη είναι η απόκλιση στην απασχόληση: λιγότεροι από τους μισούς κατοίκους των συνοικιών αυτών σε ηλικία εργασίας έχουν απασχόληση, έναντι περίπου δύο στους τρεις στον περιβάλλοντα αστικό χώρο.

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Τα δεδομένα αυτά αποτυπώνουν τη συγκέντρωση της κοινωνικής μειονεξίας σε συγκεκριμένους γεωγραφικούς χώρους. Η ανεργία, οι περιορισμένες εκπαιδευτικές ευκαιρίες, οι δυσκολίες πρόσβασης σε ποιοτικές δημόσιες υπηρεσίες και οι στεγαστικές πιέσεις δημιουργούν συνθήκες στις οποίες ο τόπος κατοικίας επηρεάζει καθοριστικά τις προοπτικές κοινωνικής εξέλιξης.

Ιδιαίτερη σημασία αποκτά η θέση των νέων που προέρχονται από οικογένειες μεταναστών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που έχουν γεννηθεί και μεγαλώσει στη Γαλλία. Παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί στη διαγενεακή κοινωνική κινητικότητα, εξακολουθούν να καταγράφονται ανισότητες και διακρίσεις στην εκπαίδευση και στην αγορά εργασίας, με διαφοροποιήσεις ανάλογα με την κοινωνική και γεωγραφική προέλευση. Η ουσιαστική ισότητα δεν εξαντλείται στην τυπική κατοχύρωση δικαιωμάτων, αλλά προϋποθέτει πραγματικές δυνατότητες ισότιμης συμμετοχής στην οικονομική, κοινωνική και πολιτική ζωή.

Εδώ αναδεικνύεται μία από τις σημαντικότερες αντιφάσεις του γαλλικού δημοκρατικού μοντέλου. Η καθολικότητα της ιδιότητας του πολίτη και η ισότητα ενώπιον του νόμου αποτελούν θεμελιώδεις αρχές της Γαλλικής Δημοκρατίας. Ωστόσο, η επιμονή βαθιών κοινωνικών και χωρικών ανισοτήτων αναδεικνύει την απόσταση ανάμεσα στην τυπική κατοχύρωση της ισότητας και στην πραγματική δυνατότητα των πολιτών να απολαμβάνουν ισότιμα τα δικαιώματα και τις ευκαιρίες που αυτή συνεπάγεται.

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Όπως έχει αναδείξει ο Γάλλος κοινωνιολόγος François Dubet, οι κοινωνικές ανισότητες δεν βιώνονται αποκλειστικά ως οικονομικές διαφορές, αλλά συχνά και ως εμπειρίες αδικίας, περιφρόνησης και έλλειψης αναγνώρισης. Η αίσθηση ότι η κοινωνική θέση, η καταγωγή ή ο τόπος κατοικίας περιορίζουν τις πραγματικές ευκαιρίες ενός ανθρώπου μπορεί να υπονομεύσει την εμπιστοσύνη του στους θεσμούς και στην υπόσχεση της δημοκρατικής ισότητας.

Υπό αυτές τις συνθήκες, η κοινωνική διαμαρτυρία δεν εκφράζει μόνο οικονομικά αιτήματα. Μπορεί να αποτελέσει και διεκδίκηση αξιοπρέπειας, κοινωνικής αναγνώρισης και ουσιαστικής ισότητας ευκαιριών.

Από την κοινωνική δυσαρέσκεια στην κρίση της πολιτικής εκπροσώπησης

Η ένταση των κινητοποιήσεων δεν εξηγείται μόνο από τις οικονομικές δυσκολίες. Συνδέεται με τη σταδιακή αποδυνάμωση της εμπιστοσύνης προς τους παραδοσιακούς μηχανισμούς πολιτικής και κοινωνικής διαμεσολάβησης.

Τα πολιτικά κόμματα, τα εργατικά συνδικάτα, η τοπική αυτοδιοίκηση και οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών αποτελούσαν ιστορικά τους βασικούς διαύλους μέσω των οποίων τα κοινωνικά αιτήματα μετατρέπονταν σε αντικείμενο δημόσιας διαπραγμάτευσης.

Η σχέση αυτή έχει μεταβληθεί. Οι νέες μορφές κινητοποίησης, συχνά χωρίς ενιαία ηγεσία και με σημαντικό ρόλο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, εκφράζουν την επιθυμία άμεσης πολιτικής παρέμβασης, αλλά και τη δυσπιστία απέναντι στις καθιερωμένες μορφές εκπροσώπησης.

Το κίνημα των «Κίτρινων Γιλέκων» αποτέλεσε χαρακτηριστικό προηγούμενο. Οι σημερινές κινητοποιήσεις επαναφέρουν το ερώτημα κατά πόσον οι θεσμοί διαθέτουν την ικανότητα να ακούν, να επεξεργάζονται και να ενσωματώνουν κοινωνικά αιτήματα πριν αυτά μετατραπούν σε εκτεταμένη σύγκρουση.

Η δημοκρατική διαμαρτυρία δεν πρέπει, ασφαλώς, να ταυτίζεται με τη βία. Η προστασία της δημόσιας τάξης και της περιουσίας αποτελεί υποχρέωση της Πολιτείας, όπως εξίσου θεμελιώδης υποχρέωση είναι ο σεβασμός της ελευθερίας της συνάθροισης και της αναλογικότητας στην αστυνομική δράση.

Ωστόσο, η αποκλειστική επικέντρωση στην αστυνομική διαχείριση δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τις αιτίες της κοινωνικής αποσταθεροποίησης. Όταν μεγάλα τμήματα του πληθυσμού θεωρούν ότι οι θεσμικοί δίαυλοι δεν αποδίδουν, η πολιτική αντιπαράθεση μεταφέρεται ολοένα περισσότερο στον δρόμο.

Το πρόβλημα δεν είναι η ύπαρξη κοινωνικής σύγκρουσης, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο κάθε πλουραλιστικής δημοκρατίας. Είναι η αδυναμία μετατροπής της σύγκρουσης σε πολιτική διαπραγμάτευση και θεσμικά αποτελέσματα.

Τα όρια της Πέμπτης Δημοκρατίας

Η κοινωνική κρίση εξελίσσεται παράλληλα με μια βαθιά δοκιμασία του γαλλικού πολιτικού συστήματος.

Η απόφαση του Εμανουέλ Μακρόν να διαλύσει την Εθνοσυνέλευση στις 9 Ιουνίου 2024, προκηρύσσοντας πρόωρες βουλευτικές εκλογές, δεν οδήγησε στην αποκατάσταση μιας σταθερής κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας. Αντιθέτως, επιδείνωσε τον πολιτικό κατακερματισμό που είχε ήδη αναδειχθεί από τις εκλογές του 2022. Η απουσία απόλυτης πλειοψηφίας και οι δυσκολίες διαμόρφωσης σταθερών κυβερνητικών συνεργασιών έχουν περιορίσει τη δυνατότητα προώθησης συνεκτικών και μακροπρόθεσμων μεταρρυθμίσεων.

Το Σύνταγμα της Πέμπτης Δημοκρατίας, που θεσπίστηκε το 1958, καθιέρωσε ένα πολιτικό σύστημα με ισχυρή εκτελεστική εξουσία και θεσμικούς μηχανισμούς που αποσκοπούσαν στην αντιμετώπιση της κυβερνητικής αστάθειας. Ωστόσο, η λειτουργία του γαλλικού ημιπροεδρικού συστήματος δοκιμάζεται όταν ο Πρόεδρος δεν διαθέτει σταθερή κοινοβουλευτική πλειοψηφία που να στηρίζει την κυβερνητική πολιτική. Το μοντέλο διακυβέρνησης, το οποίο επί δεκαετίες βασίστηκε σε μεγάλο βαθμό στη σύμπτωση προεδρικής και κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας, καλείται πλέον να λειτουργήσει σε συνθήκες έντονου πολιτικού κατακερματισμού.

Χαρακτηριστική είναι η δυνατότητα προσφυγής στο άρθρο 49 παράγραφος 3 του γαλλικού Συντάγματος, το οποίο επιτρέπει, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, την έγκριση νομοθετικού κειμένου χωρίς ψηφοφορία στην Εθνοσυνέλευση, εκτός εάν υπερψηφιστεί πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης. Τα όρια αυτού του μηχανισμού αναδείχθηκαν με ιδιαίτερη σαφήνεια τον Δεκέμβριο του 2024, όταν ο τότε πρωθυπουργός Michel Barnier προσέφυγε στο άρθρο 49.3 για το νομοσχέδιο χρηματοδότησης της κοινωνικής ασφάλισης του 2025. Η επιλογή του προκάλεσε την κατάθεση προτάσεων δυσπιστίας και, στις 4 Δεκεμβρίου, η Εθνοσυνέλευση υπερψήφισε με 331 ψήφους την πρόταση που είχε καταθέσει η αριστερή συμμαχία, με τη στήριξη και της ακροδεξιάς. Η κυβέρνηση ανατράπηκε και το νομοσχέδιο απορρίφθηκε. Ήταν η πρώτη ανατροπή κυβέρνησης της Πέμπτης Δημοκρατίας μέσω πρότασης δυσπιστίας από το 1962.

Το παράδειγμα Barnier ανέδειξε μια θεμελιώδη αντίφαση: οι συνταγματικοί μηχανισμοί μπορούν να διευκολύνουν τη λήψη αποφάσεων, δεν μπορούν όμως να υποκαταστήσουν την ύπαρξη σταθερής κοινοβουλευτικής στήριξης και την ανάγκη κοινωνικής αποδοχής. Η θεσμική νομιμότητα μιας απόφασης δεν εξασφαλίζει αυτομάτως και την πολιτική της νομιμοποίηση στη συνείδηση των πολιτών.

Η δημοσιονομική δοκιμασία έχει αποκτήσει και σαφή ευρωπαϊκή θεσμική διάσταση. Στις 26 Ιουλίου 2024, η Γαλλία υπήχθη στη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς το δημοσιονομικό της έλλειμμα υπερέβαινε σημαντικά το όριο του 3% του ΑΕΠ που προβλέπουν οι ευρωπαϊκοί δημοσιονομικοί κανόνες. Στις 21 Ιανουαρίου 2025, το Συμβούλιο της ΕΕ συνέστησε τη διόρθωση του υπερβολικού ελλείμματος έως το 2029, καθορίζοντας συγκεκριμένα ετήσια όρια στην αύξηση των καθαρών δημόσιων δαπανών. Η δημοσιονομική προσαρμογή αποτελεί, επομένως, όχι μόνο εσωτερική οικονομική προτεραιότητα, αλλά και ευρωπαϊκή θεσμική υποχρέωση, η εφαρμογή της οποίας δοκιμάζεται σε ένα περιβάλλον έντονης κοινωνικής δυσαρέσκειας και πολιτικής αστάθειας.

Η ανάγκη δημοσιονομικής προσαρμογής είναι συνεπώς υπαρκτή και θεσμικά προσδιορισμένη. Το πολιτικό πρόβλημα βρίσκεται στον τρόπο με τον οποίο μπορεί να επιτευχθεί χωρίς να επιδεινωθούν οι κοινωνικές ανισότητες και χωρίς να διαρραγεί περαιτέρω η εμπιστοσύνη των πολιτών προς τους δημοκρατικούς θεσμούς. Η δημοσιονομική εξυγίανση δεν είναι μόνο ζήτημα αριθμών. Είναι και ζήτημα κοινωνικής αποδοχής.

Η Γαλλία αντιμετωπίζει συνεπώς μια κρίση που υπερβαίνει τις δυσκολίες μιας συγκεκριμένης κυβέρνησης. Το συγκεντρωτικό μοντέλο διακυβέρνησης καλείται να λειτουργήσει σε ένα περιβάλλον αυξημένου πολιτικού πλουραλισμού, κοινωνικού κατακερματισμού και περιορισμένης εμπιστοσύνης προς την εξουσία.

Η αδυναμία διαμόρφωσης σταθερών πολιτικών συναινέσεων καθίσταται ακόμη σοβαρότερη λόγω της δημοσιονομικής κατάστασης. Η ανάγκη εξυγίανσης των δημόσιων οικονομικών προϋποθέτει αποφάσεις με σημαντικό κοινωνικό κόστος, οι οποίες δύσκολα μπορούν να εφαρμοστούν αποτελεσματικά χωρίς επαρκή κοινοβουλευτική και κοινωνική στήριξη.

Οι εκλογές του 2027 και η αναδιάταξη του πολιτικού συστήματος

Η προεδρική αναμέτρηση του 2027 προσδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στις εξελίξεις.

Ο Εθνικός Συναγερμός (Rassemblement National) έχει ενισχύσει την εκλογική του παρουσία, ενώ η Ανυπότακτη Γαλλία (La France Insoumise) επιχειρεί να εκφράσει σημαντικό μέρος της κοινωνικής δυσαρέσκειας από διαφορετική ιδεολογική αφετηρία.

Οι δύο πολιτικοί χώροι δεν μπορούν να εξισωθούν ως προς τις θέσεις, τις κοινωνικές αναφορές και τις πολιτικές τους προτεραιότητες. Ωστόσο, η ενίσχυσή τους αναδεικνύει τη δυσκολία των παραδοσιακών κυβερνητικών δυνάμεων να διατηρήσουν την εμπιστοσύνη σημαντικών τμημάτων του εκλογικού σώματος.

Ο Εθνικός Συναγερμός προτάσσει ζητήματα εθνικής κυριαρχίας, μετανάστευσης και δημόσιας ασφάλειας, ενώ η Ανυπότακτη Γαλλία επικεντρώνεται στην αναδιανομή του πλούτου, στην κοινωνική προστασία και στην κριτική προς τις οικονομικές επιλογές της κυβέρνησης.

Η κοινωνική δυσαρέσκεια δεν μεταφράζεται, επομένως, σε μία ενιαία πολιτική κατεύθυνση. Διαφορετικές κοινωνικές ομάδες αποδίδουν διαφορετικές αιτίες στην κρίση και αναζητούν διαφορετικές πολιτικές απαντήσεις.

Η προεδρική αναμέτρηση του 2027 θα αποτελέσει, υπό αυτή την έννοια, σημαντική δοκιμασία για την κατεύθυνση της γαλλικής οικονομικής πολιτικής, τη λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών και τη μελλοντική σχέση της χώρας με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η γαλλική κρίση ως ευρωπαϊκό πρόβλημα

Η εσωτερική αποσταθεροποίηση της Γαλλίας δεν μπορεί να εξεταστεί ανεξάρτητα από τη θέση της στην ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική.

Ως ιδρυτικό κράτος μέλος της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της ευρωζώνης και μοναδική πυρηνική δύναμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Γαλλία διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση των ευρωπαϊκών στρατηγικών επιλογών.

Η επιδείνωση των δημόσιων οικονομικών της μπορεί να επηρεάσει τις χρηματοπιστωτικές ισορροπίες της ευρωζώνης. Παράλληλα, η εσωτερική πολιτική πόλωση ενδέχεται να δυσχεράνει τη διαμόρφωση κοινών ευρωπαϊκών θέσεων για τον προϋπολογισμό της Ένωσης, την υποστήριξη προς την Ουκρανία, την εμπορική πολιτική και την ευρωπαϊκή άμυνα.

Η σημασία αυτών των εξελίξεων γίνεται ακόμη μεγαλύτερη σε μια περίοδο κατά την οποία η Ευρώπη καλείται να επαναπροσδιορίσει τη θέση της στο διεθνές σύστημα, καθιστώντας αναγκαία την ενίσχυση της ευρωπαϊκής στρατηγικής αυτονομίας.

Ο γαλλογερμανικός άξονας και τα όρια της ευρωπαϊκής ισχύος

Η γαλλική πολιτική κρίση δεν αποτελεί αποκλειστικά εσωτερική υπόθεση. Συμπίπτει με μια βαθύτερη αναδιάταξη των ισορροπιών ανάμεσα στο Παρίσι και το Βερολίνο, σε μια περίοδο κατά την οποία η Ευρώπη καλείται να αναλάβει μεγαλύτερη ευθύνη για την ασφάλεια και τη γεωπολιτική της θέση.

Η Γαλλία, με τη γκωλική παράδοση στρατηγικής αυτονομίας, τη δική της πυρηνική αποτροπή και μια ισχυρή αμυντική βιομηχανία, εξακολουθεί να διεκδικεί πρωταγωνιστικό ρόλο στη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής στρατηγικής. Ωστόσο, η δημοσιονομική στενότητα και η παρατεταμένη πολιτική αστάθεια περιορίζουν τα περιθώρια πρωτοβουλιών και τη δυνατότητα μετατροπής των στρατηγικών φιλοδοξιών σε συγκεκριμένες πολιτικές.

Την ίδια στιγμή, η Γερμανία επιχειρεί να αναθεωρήσει ένα μεταπολεμικό μοντέλο που στηρίχθηκε στην αμερικανική εγγύηση ασφάλειας, στη ρωσική ενέργεια και στην εξαγωγική εξάρτηση από μεγάλες αγορές, με κυριότερη την Κίνα. Η ανατροπή αυτών των ισορροπιών, σε συνδυασμό με την αύξηση των αμυντικών δαπανών και την ενίσχυση της γερμανικής αμυντικής βιομηχανίας, μεταβάλλει σταδιακά την κατανομή ισχύος στο εσωτερικό της Ευρώπης.

Το κρίσιμο ζήτημα, ωστόσο, δεν είναι ποια από τις δύο χώρες θα αποκτήσει μεγαλύτερη επιρροή. Είναι ότι, ενώ η ανάγκη κοινής ευρωπαϊκής άμυνας καθίσταται ολοένα πιο επιτακτική, οι εθνικές στρατηγικές και οι βιομηχανικοί ανταγωνισμοί εξακολουθούν να καθορίζουν κρίσιμες επιλογές.

Η εγκατάλειψη, τον Ιούνιο του 2026, της κοινής ανάπτυξης μαχητικού νέας γενιάς, που αποτελούσε τον πυρήνα του προγράμματος FCAS/SCAF, ανέδειξε με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο αυτή την αντίφαση. Οι διαφωνίες μεταξύ των εμπλεκόμενων βιομηχανιών για την ηγεσία του προγράμματος, την κατανομή του έργου και τον έλεγχο της τεχνογνωσίας αποδείχθηκαν ισχυρότερες από την κοινή πολιτική φιλοδοξία. Αντίστοιχα, η αναθεώρηση των σχεδιασμών για το MGCS, το μελλοντικό σύστημα χερσαίας μάχης, κατέδειξε τις δυσκολίες ανάπτυξης κοινών αμυντικών δυνατοτήτων όταν αποκλίνουν οι εθνικές επιχειρησιακές και βιομηχανικές προτεραιότητες.

Ωστόσο, η γαλλογερμανική σχέση δεν εξαντλείται στις αντιπαραθέσεις. Στις 2 Μαρτίου 2026, ο Emmanuel Macron και ο Γερμανός καγκελάριος Friedrich Merz ανακοίνωσαν την εμβάθυνση της συνεργασίας τους στον τομέα της αποτροπής, με τη συγκρότηση κοινής ομάδας υψηλού επιπέδου για τον στρατηγικό διάλογο και τον συντονισμό συμβατικών, αντιπυραυλικών και πυρηνικών δυνατοτήτων. Στις 17 Ιουλίου, το Γαλλογερμανικό Συμβούλιο Άμυνας και Ασφάλειας επιβεβαίωσε αυτή την κατεύθυνση, προχωρώντας σε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες επιχειρησιακής συνεργασίας, μεταξύ των οποίων και η ανάπτυξη γαλλικών αεροσκαφών Rafale στρατηγικών δυνάμεων σε γερμανική αεροπορική βάση.

Η εξέλιξη αυτή έχει ιδιαίτερη πολιτική σημασία. Παρίσι και Βερολίνο αναγνωρίζουν ότι η ευρωπαϊκή ασφάλεια απαιτεί βαθύτερη στρατηγική σύγκλιση, ακόμη και σε έναν τόσο ευαίσθητο τομέα όσο η πυρηνική αποτροπή. Η συνεργασία αυτή, πάντως, λειτουργεί συμπληρωματικά προς την αποτρεπτική αρχιτεκτονική του ΝΑΤΟ και δεν συνεπάγεται μεταβίβαση του ελέγχου του γαλλικού πυρηνικού οπλοστασίου.

Αναδεικνύεται έτσι μια κρίσιμη αντίφαση: οι δύο ισχυρότερες οικονομίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να συμφωνούν στην ανάγκη στενότερης στρατηγικής συνεργασίας, αλλά να αδυνατούν να υπερβούν τους εθνικούς ανταγωνισμούς όταν τίθενται ζητήματα βιομηχανικής ισχύος, τεχνολογικής κυριαρχίας και κατανομής των αμυντικών επενδύσεων.

Η ευρωπαϊκή άμυνα, όμως, δεν μπορεί να οικοδομηθεί ως άθροισμα εθνικών εξοπλιστικών προϋπολογισμών ούτε να εξαρτάται αποκλειστικά από τους εκάστοτε συμβιβασμούς Παρισιού και Βερολίνου. Απαιτεί κοινό στρατηγικό σχεδιασμό, συντονισμένες επενδύσεις, διαλειτουργικότητα, σαφή κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ εθνικού και ευρωπαϊκού επιπέδου και αποτελεσματικότερους μηχανισμούς συλλογικής λήψης αποφάσεων. Προϋποθέτει, επίσης, την ουσιαστική συμμετοχή των υπόλοιπων κρατών μελών, ώστε η ευρωπαϊκή στρατηγική να μην ταυτίζεται με τη βούληση δύο μόνο πρωτευουσών.

Εδώ ακριβώς συναντώνται η γαλλική εσωτερική κρίση και το ευρωπαϊκό στρατηγικό αδιέξοδο. Μια Γαλλία πολιτικά αποδυναμωμένη δυσκολεύεται να αναλάβει πρωτοβουλίες, ενώ μια Γερμανία με αυξανόμενη αμυντική ισχύ δεν εγγυάται από μόνη της μεγαλύτερη ευρωπαϊκή συνοχή. Το πραγματικό διακύβευμα δεν είναι η αναζήτηση μιας νέας ισορροπίας ανάμεσα στο Παρίσι και το Βερολίνο, αλλά η μετάβαση από τη διακυβερνητική διαχείριση των εθνικών συμφερόντων σε μια Ευρώπη με κοινή πολιτική βούληση, σαφείς αρμοδιότητες και θεσμική ικανότητα στρατηγικής δράσης.

Διότι η Ευρώπη δεν στερείται ισχύος. Εκείνο που εξακολουθεί να της λείπει είναι η πολιτική δυνατότητα να την ασκεί συλλογικά.

Το ευρωπαϊκό κοινωνικό συμβόλαιο υπό πίεση

Η κρίση της Γαλλίας φέρνει στην επιφάνεια ένα ερώτημα που η Ευρώπη δεν μπορεί πλέον να αναβάλλει: πώς θα χρηματοδοτήσει την ασφάλεια και την οικονομική της ανασυγκρότηση χωρίς να υπονομεύσει την κοινωνική συνοχή πάνω στην οποία στηρίχθηκε η μεταπολεμική της σταθερότητα;

Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλείται να επενδύσει περισσότερα στην άμυνα, στην τεχνολογία, στην ενέργεια και στη βιομηχανία. Πρόκειται για πραγματικές ανάγκες σε έναν κόσμο όπου οι γεωπολιτικές εξαρτήσεις μετατρέπονται ολοένα συχνότερα σε εργαλεία πίεσης. Όμως οι νέες αυτές προτεραιότητες διαμορφώνονται σε μια περίοδο κατά την οποία εκατομμύρια Ευρωπαίοι ανησυχούν για το κόστος ζωής, τη στέγαση, την εργασιακή τους ασφάλεια και το μέλλον των παιδιών τους.

Για τον πολίτη που δυσκολεύεται να ανταποκριθεί στις καθημερινές του υποχρεώσεις, η συζήτηση περί στρατηγικής αυτονομίας μπορεί να ακούγεται μακρινή. Όχι επειδή αδιαφορεί για την ασφάλεια της χώρας του, αλλά επειδή αναρωτιέται τι σημαίνει μια ισχυρότερη Ευρώπη για τη δική του ζωή.

Εδώ βρίσκεται η βαθύτερη πολιτική πρόκληση. Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις καλούνται να προχωρήσουν σε μια ιστορική αναδιάταξη προτεραιοτήτων, εξηγώντας παράλληλα στους πολίτες πώς θα χρηματοδοτηθεί, ποιες ευκαιρίες θα δημιουργήσει και με ποιον τρόπο θα διασφαλιστεί η κοινωνική και δημοκρατική της νομιμοποίηση.

Η μεταπολεμική ευρωπαϊκή ανάπτυξη συνδέθηκε με μια θεμελιώδη προσδοκία: ότι η οικονομική πρόοδος θα συνοδευόταν από βελτίωση του βιοτικού επιπέδου, κοινωνική κινητικότητα και μεγαλύτερη ασφάλεια για τις επόμενες γενιές. Η υπόσχεση αυτή δεν εκπληρώθηκε ποτέ με τον ίδιο τρόπο για όλους. Υπήρξε, όμως, καθοριστική για την εμπιστοσύνη των πολιτών στους δημοκρατικούς θεσμούς.

Σήμερα, η προσδοκία αυτή δοκιμάζεται. Η απάντηση δεν μπορεί να είναι ένα ψευδές δίλημμα ανάμεσα στα νοσοκομεία και στα εξοπλιστικά προγράμματα, ανάμεσα στις κοινωνικές δαπάνες και στην ασφάλεια. Χωρίς ασφάλεια, η κοινωνική ευημερία γίνεται ευάλωτη. Χωρίς κοινωνική συνοχή, όμως, καμία στρατηγική ισχύος δεν μπορεί να αποκτήσει διαρκή δημοκρατική στήριξη.

Το πραγματικό ερώτημα είναι πολιτικό: με ποιους πόρους, με ποιες προτεραιότητες και με ποια δημοκρατική νομιμοποίηση θα χρηματοδοτηθεί η ευρωπαϊκή ανασυγκρότηση; Πώς θα διασφαλιστεί ότι οι επενδύσεις στην άμυνα, στην τεχνολογία και στη βιομηχανία θα ενισχύσουν την παραγωγικότητα, την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα, δημιουργώντας παράλληλα ποιοτικές θέσεις εργασίας και πραγματικές ευκαιρίες για τις νεότερες γενιές;

Η πρόκληση δεν είναι να εγκαταλειφθεί η δημοσιονομική πειθαρχία, αλλά να συνδυαστεί με επενδύσεις που ενισχύουν την οικονομική ανάπτυξη και τη μακροπρόθεσμη ανθεκτικότητα των ευρωπαϊκών κοινωνιών. Η δημοσιονομική βιωσιμότητα και η κοινωνική προστασία δεν αποτελούν κατ’ ανάγκην αντικρουόμενους στόχους. Η αποτελεσματικότητα των δημόσιων δαπανών, η αξιοποίηση κοινών ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων και η δημιουργία νέου παραγωγικού πλούτου μπορούν να συμβάλουν στη συμφιλίωσή τους.

Αυτά δεν είναι δευτερεύοντα ερωτήματα οικονομικής ή κοινωνικής πολιτικής. Αφορούν το ίδιο το μέλλον της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να επιδιώκει μια τόσο βαθιά αναδιάταξη των οικονομικών και στρατηγικών της προτεραιοτήτων χωρίς να εξασφαλίζει δημοκρατική λογοδοσία, ουσιαστική συμμετοχή των πολιτών και μια πειστική προοπτική κοινής ευημερίας. Ούτε μπορεί να αντιμετωπίζει την κοινωνική προστασία αποκλειστικά ως δημοσιονομικό βάρος, όταν αποτελεί παράγοντα πολιτικής σταθερότητας, οικονομικής ανθεκτικότητας και εμπιστοσύνης στους θεσμούς.

Η γαλλική κρίση αποκτά εδώ ιδιαίτερη ευρωπαϊκή σημασία. Μια χώρα που συνέβαλε καθοριστικά στη διαμόρφωση της σύγχρονης ευρωπαϊκής πολιτικής και κοινωνικής σκέψης βρίσκεται αντιμέτωπη με τη δυσκολία να συμφιλιώσει τη δημοσιονομική προσαρμογή, τη δημοκρατική εκπροσώπηση και τις προσδοκίες των πολιτών της. Το πρόβλημα δεν αφορά μόνο τη Γαλλία. Αναδεικνύει τους κινδύνους που δημιουργούνται όταν οι αναγκαίες οικονομικές και στρατηγικές μεταρρυθμίσεις δεν συνοδεύονται από επαρκή κοινωνική συναίνεση και πολιτική εμπιστοσύνη.

Η Ευρώπη χρειάζεται περισσότερη ισχύ. Χρειάζεται, όμως, και μια νέα συμφωνία με τους πολίτες της για τον τρόπο με τον οποίο αυτή η ισχύς θα οικοδομηθεί, θα χρηματοδοτηθεί και θα ασκηθεί.