Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες διαδήλωσαν σε ολόκληρη τη Γαλλία κατά του υψηλού κόστους διαβίωσης, με τις κινητοποιήσεις να σημαδεύονται από βίαια επεισόδια και συγκρούσεις με τις αστυνομικές δυνάμεις.

Οι αρχές ανέπτυξαν 70.000 αστυνομικούς για την αποτροπή λεηλασιών, ενώ έως το βράδυ του Σαββάτου είχαν πραγματοποιηθεί 422 συλλήψεις σε διάφορες πόλεις της χώρας.

Ο υπουργός Εσωτερικών κατήγγειλε τη χρήση πρωτοφανούς βίας από ριζοσπαστικά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένης της εκτόξευσης εμπρηστικών μηχανισμών κατά των αστυνομικών.

Πολιτικά πρόσωπα καταδίκασαν τις επιθέσεις, ενώ στο Μπορντό διαδηλωτές χρησιμοποίησαν μια πινιάτα με το πρόσωπο του προέδρου Μακρόν κατά τη διάρκεια της πορείας.

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Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν σε ολόκληρη τη Γαλλία για τρίτο συνεχόμενο Σάββατο, στο πλαίσιο της «3ης Πράξης» μιας κινητοποίησης κοινωνικής οργής για το υψηλό κόστος διαβίωσης. Οι συγκεντρώσεις σημαδεύτηκαν από ταραχές και σοβαρά επεισόδια σε διάφορες πόλεις, αργά το απόγευμα του Σαββάτου.

“Οι δυνάμεις (ασφαλείας) έδειξαν πράγματι τη στιβαρότητά τους”, “οι δυνάμεις εσωτερικής ασφαλείας κρατούν γερά και προστάτευσαν τα κέντρα των πόλεων”, δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιές, σημειώνοντας ότι υπήρξε “μεγάλη ένταση” και “πρωτοφανής βία”, συμπεριλαμβανομένης μιας “απόπειρας δολοφονίας” κατά των αστυνομικών δυνάμεων.

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Οι υποψήφιοι στις προεδρικές εκλογές Μαρίν Λεπέν (Εθνικός Συναγερμός, άκρα δεξιά) και Μπρουνό Ρεταγιό (Οι Ρεπουμπλικανοί, δεξιά) κατήγγειλαν το Σάββατο μια “απαράδεκτη” ενέργεια, μετά τη δημοσιοποίηση εικόνων που δείχνουν μια βόμβα μολότοφ να πέφτει πάνω σε μέλος των δυνάμεων της τάξης, προς το τέλος της διαδήλωσης στο Παρίσι.

Συνολικά 422 άτομα είχαν συλληφθεί έως τις 20.00 τοπική ώρα (21.00 ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με τον Λοράν Νουνιές, ο οποίος προειδοποίησε ότι ο αριθμός ενδέχεται να αυξηθεί κατά τη διάρκεια της νύχτας του Χάλοουιν.

«Αλλά “περιμένουμε αποφασιστικά αυτούς που θα ήθελαν να επιτεθούν απόψε. Και να είναι τα πράγματα ξεκάθαρα, τους περιμένουμε αποφασιστικά, πολύ δυναμικά”», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Οι γαλλικές αρχές είχαν αναπτύξει ισχυρή δύναμη, με 70.000 μέλη των δυνάμεων της τάξης, μετά τα καλέσματα για “επανάσταση” ή “εξέγερση” που είχαν δημοσιευτεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με αφορμή το Χάλοουιν. Στόχος ήταν να αποτραπεί η επανάληψη των βίαιων επεισοδίων και των λεηλασιών που είχαν σημειωθεί στις 17 Οκτωβρίου.

Σοβαρά επεισόδια στο Παρίσι

Σοβαρά επεισόδια καταγράφηκαν και στο Παρίσι, όπου διαδηλωτές και αστυνομικές δυνάμεις συγκρούστηκαν κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης.

Η ένταση κλιμακώθηκε όταν η πορεία έφτασε στην Πόρτα του Σαραντόν. Εκεί, δεκάδες άτομα με καλυμμένα πρόσωπα και μαύρα ρούχα αποκόλλησαν πλακίδια από τα πεζοδρόμια χρησιμοποιώντας σφυριά και στη συνέχεια εκτόξευσαν τα κομμάτια προς τους αστυνομικούς.

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Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων εκτοξεύτηκε επίσης εμπρηστικός μηχανισμός προς την πλευρά των αστυνομικών. Οι δυνάμεις της τάξης απάντησαν με χρήση δακρυγόνων, ενώ προχώρησαν και σε επιχειρήσεις καταστολής με γκλοπ.

BREAKING:



Far-left rioters are throwing fire bombs and shooting fireworks at police officers in Paris.



The police officer below had to flee the police line after his parts of his armor was engulfed in flames pic.twitter.com/WlCtCGcQaL — Visegrád 24 (@visegrad24) October 31, 2026

Σε ανακοίνωσή της, η Νομαρχία Αστυνομίας ανέφερε ότι, προς το τέλος της πορείας, ένας «σκληρός πυρήνας αρκετών εκατοντάδων ταραχοποιών» επιτέθηκε στις αστυνομικές δυνάμεις, «ρίχνοντας βλήματα, μεταξύ των οποίων και μία μολότοφ», με τις τελευταίες να «ενεργούν για να τερματίσουν τη διατάραξη της δημόσιας τάξης».

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Παράλληλα, στην ίδια ανακοίνωση επισημάνθηκε ότι «Επιπλέον, η διάλυση της διαδήλωσης συνεχίζεται χωρίς δυσκολίες».

Σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών, οι πορείες πραγματοποιήθηκαν ομαλά, στο πλαίσιο των εγκεκριμένων διαδηλώσεων. Ωστόσο, καταγράφηκαν προσπάθειες από “ριζοσπαστικά στοιχεία” που “προσπάθησαν σε διάφορες πόλεις (Μπορντό, Τουλούζη, Ρεν, Λιλ, Νάντη, Μασσαλία, Λυών) στο τέλος των πορειών να εισχωρήσουν στα κέντρα των πόλεων με σκοπό να καταστρέψουν και να λεηλατήσουν”.

Στην προηγούμενη κινητοποίηση, στις 24 Οκτωβρίου, η αστυνομία είχε προχωρήσει σε σχεδόν 1.000 συλλήψεις μέχρι το τέλος της ημέρας, έναντι 385 την ίδια ώρα στις 17 Οκτωβρίου.

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Des manifestants lancent des cocktails Molotov sur la police durant la mobilisation du 31 octobre à Paris. pic.twitter.com/QqpZS6yK7r — Enzo Rabouy (@enzorabouyy) October 31, 2026

Η πινιάτα με το κεφάλι του Μακρόν

Μια ασυνήθιστη εικόνα από τις κινητοποιήσεις στη Γαλλία έκανε τον γύρο του διαδικτύου. Στο Μπορντό, διαδηλωτές κατασκεύασαν μια πινιάτα με το κεφάλι του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν και τη χτύπησαν με ψεύτικο σπαθί, σκορπίζοντας στον αέρα πλαστά χαρτονομίσματα.

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στην πλατεία της Νίκης, στο Μπορντό. Σε βίντεο που δημοσίευσε η γαλλική εφημερίδα Le Figaro, φαίνεται ένας μασκοφόρος διαδηλωτής να στέκεται σε υπερυψωμένο σημείο και να κρατά με ένα καλάμι μια πινιάτα που απεικόνιζε το κεφάλι του Εμανουέλ Μακρόν.

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Ένας δεύτερος διαδηλωτής προσπαθούσε να τη σπάσει, χτυπώντας την επανειλημμένα με ένα ψεύτικο σπαθί.

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🚨🇫🇷 FLASH | Une piñata à l’effigie d’Emmanuel Macron est DÉMOLIE à coups d’épée et de poêle, faisant tomber des faux billets sous les acclamations de la foule, place de la Victoire à Bordeaux. (@MarieHeleneHrt / Le Figaro) pic.twitter.com/l0sIgnZDur — Impact (@ImpactMediaFR) October 31, 2026