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Η Έλενα Χριστοπούλου διεκδικεί δικαστικά ποσοστά από τηλεοπτικά συμβόλαια της παρουσιάστριας για την περίοδο 2018-2023, αμφισβητώντας τις οικονομικές συμφωνίες που είχαν συναφθεί στο παρελθόν.

Το ξέσπασμα της παρουσιάστριας προκάλεσε διαφορετικές αντιδράσεις στα μέσα ενημέρωσης, με τον Γιώργο Λιάγκα να ασκεί κριτική στην πίεση των δημοσιογράφων και την Κατερίνα Καινούργιου να εκφράζει προβληματισμό για τη στάση της.

Παράλληλα, η πλευρά της Βίκυς Καγιά διέψευσε τις φήμες περί επιβολής βέτο για την απομάκρυνση της Ηλιάνας Παπαγεωργίου από το τηλεοπτικό πρόγραμμα GNTM.

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Μεγάλη έκπληξη προκάλεσε η αντίδραση της Ηλιάνας Παπαγεωργίου στις, επίμονες, είναι η αλήθεια, ρεπόρτερ των πρωινών εκπομπών σχετικά με τη δικαστική της διαμάχη με την Έλενα Χριστοπούλου.

«Υπάρχει μία πολύ σοβαρή δικαστική διαδικασία σε εξέλιξη και απαγορεύεται όλοι ανεξαιρέτως να μιλάμε δημόσια για αυτό το θέμα. Κάτι άλλο;» απάντησε αρχικά σαφώς ενοχλημένη η Ηλιάνα Παπαγεργίου.

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«Σας παρακαλώ πάρα πολύ, αν σέβεστε τη Δικαιοσύνη και όχι εμένα, κάντε λίγο υπομονή. Είμαι πολύ ξεκάθαρη, σέβομαι τη Δικαιοσύνη. Δεν σας επιτρέπω να παραλληλίζετε την υπόθεσή μου με την κόντρα Βίσση-Καρβέλα! Μη με συγχέετε με τίποτα άλλο! Είμαι εδώ κυρία με την παγιέτα μου και σας μιλάω πάντα! Σας ευχαριστώ, καλή συνέχεια παιδιά, είμαι κι εγώ άνθρωπος!» κατέληξε η 38χρονη παρουσιάστρια του GNTM.

Τα σχόλια Καινούργιου- Λιάγκα για το ξέσπασμα της Παπαγεωργίου

«Εδώ είναι μια ατυχέστατη στιγμή της τηλεόρασης» σχολίασε ο Γιώργος Λιάγκας. «Δυστυχώς, έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να φέρνουμε σε πολύ άβολη, θέση τους ανθρώπους και να τους φτάνουμε όχι στα όριά τους, εκτός ορίων. Εγώ απορώ που δεν τους έστειλε στο διάολο κανονικά η Ηλιάνα Παπαγεωργίου.

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου και η Έλενα Χριστοπούλου το 2022.

«Όταν γνωρίζεις ότι εκεί θα πάνε τηλεοπτικές κάμερες και αυτή τη στιγμή είσαι πάρα πολύ hot και γι’ αυτό σε επιλέγουν κιόλας, πέρα από το ότι είσαι πάρα πολύ όμορφη, ξέρεις ότι θα σου γίνουν και αυτές οι ερωτήσεις. Αν λοιπόν δεν θέλεις να απαντήσεις, πολύ απλά απορρίπτεις τη δουλειά και λες “Λυπάμαι, εγώ δεν μπορώ να παρευρεθώ εκεί”» σχολίασε η Κατερίνα Καινούργιου. «Νομίζω ότι τώρα λίγο το χάλασε. Αυτή είναι η προσωπική μου γνώμη και το λέω με πολύ σεβασμό. Γιατί δεν υπάρχει λόγος για τέτοιο εκνευρισμό».

Επιστρέφοντας από την Αμερική η Ηλιάνα Παπαγεωργίου αρνήθηκε στην κάμερα του ANT1 ότι γνώριζε κάτι για την αγωγή που της είχε κάνει η Έλενα Χριστοπούλου. Την ίδια μέρα κυκλοφόρησε το περιοδικό ΟΚ! στο οποίο φιλοξενούσε συνέντευξή της που είχε γίνει λίγες μέρες πριν γίνει γνωστή η τελευταία εξέλιξη στη δικαστική διαμάχη των δύο γυναικών.

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου δεν είπε φυσικά ποτέ, ούτε δημόσια, ούτε ιδιωτικά ότι θα απαντήσει νομικά στην πρώην μάνατζέρ της, αυτό ήταν ένα -εύλογο- συμπέρασμα αρκετών ανθρώπων του χώρου. Όπως επίσης, η Ηλιάνα δεν παραδέχτηκε ποτέ ότι η Έλενα Χριστοπούλου διαπραγματεύτηκε την αρχική οικονομική της συμφωνία με το STAR, κάτι που προφανώς αμφισβητεί η άλλη πλευρά διεκδικώντας σήμερα 150 χιλιάδες ευρώ.

Η Έλενα Χριστοπούλου.

Πρόκειται για ποσοστά που η Έλενα Χριστοπούλου ισχυρίζεται ότι της αναλογούν από τα τηλεοπτικά συμβόλαια που είχε διαπραγματευτεί με το STAR, τον ALPHA και τον ΣΚΑΪ την περίοδο 2018- 2023, μέχρι τη στιγμή δηλαδή που η Ηλιάνα Παπαγεωργίου ξεκίνησε τις συζητήσεις για την επιστροφή της στο STAR χωρίς να το γνωρίζει απολύτως κανείς.

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Την ίδια στιγμή η πλευρά της Βίκυς Καγιά διαψεύδει κατηγορηματικά ότι είχε ασκήσει βέτο στο STAR προκειμένου να απομακρυνθεί η Ηλιάνα Παπαγεωργίου από το GNTM, μία φήμη που κυκλοφορεί εδώ και χρόνια στα δημοσιογραφικά γραφεία -και όχι από μόνο μία πηγή-, χωρίς όμως η άλλη πλευρά να την έχει διαψεύσει -ή επιβεβαιώσει- ποτέ.

Η Βίκυ Καγιά το 2022.

Αξίζει να σημειωθεί εδώ πως η Ηλιάνα βρέθηκε από το STAR στον ALPHA αφού η Έλενα Χριστοπούλου είχε ανακοινώσει στο κανάλι ότι δεν θα συνεχίσει στο GNTM έχοντας δεχτεί καλύτερη πρόταση από τον ΣΚΑΪ. «Στο GNTM εγώ δεν τρωγόμουν με κανέναν δυο χρόνια. Δυο χρόνια έχω περάσει πάρα πολύ ωραία. Μετά, για να μην φαγωθώ και για να μην φαγωθούμε, εγώ αποσύρθηκα. Έφυγα γιατί υπήρχαν εντάσεις» είχε ξεκαρίσει η γνωστή μάνατζερ σε τηλεοπτικές δηλώσεις της χωρίς όμως να αρνείται ποτέ πόσο τη βοήθησε το ριάλιτι μόδας.

Η Ζενεβιέβ Μαζαρί με την Ηλιάνα Παπαγεωργίου.

«Με έσωσαν το GNTM και οι άνθρωποι του SΤΑR που με επέλεξαν, γιατί ήμουν οικονομικά ράκος, μηδέν εις το πηλίκον και ήρθε στη ζωή μου σαν δώρο εξ’ ουρανού. Μετά μου άνοιξε και μια σχέση με την τηλεόραση φανταστική, με διαφημίσεις και χρήματα. Μου έδωσε ανάσα. Μετά το GNTM ανέπνευσα».

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Όσο για τη Βίκυ Καγιά, έχοντας πλέον επιλέξει συνειδητά να απέχει από την τηλεόραση, εξακολουθεί να μην έχει κανενός είδους σχέση ούτε με την Ηλιάνα Παπαγεωργίου, ούτε με την Έλενα Χριστοπούλου, ούτε με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί, ούτε με τον Γιώργο Καράβα, ούτε με τον Δημήτρη Σκουλό, ούτε με τη διοίκηση του STAR.

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