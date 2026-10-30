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Στη Λευκάδα εντόπισαν και συνέλαβαν το μεσημέρι της Παρασκευής τον υπαξιωματικό του Πολεμικού Ναυτικού, ο οποίος φέρεται μέσα σε λίγες ώρες να πραγματοποίησε τρεις εμπρηστικές επιθέσεις σε Γλυφάδα και Νέο Ηράκλειο με στόχο πρώην συντρόφους του.



Ο Αρχικελευστής φέρεται να ξεκίνησε τις πράξεις του στις 02:10 τα ξημερώματα σε διαμέρισμα 2ου ορόφου πολυκατοικίας, στη Γλυφάδα. Όπως προκύπτει από βιντεοληπτικό υλικό καμερών ασφαλείας, ο δράστης προκάλεσε πυρκαγιά, με αποτέλεσμα να προκληθούν φθορές στο εσωτερικό της οικίας και θραύση του υαλοπίνακα της μπαλκονόπορτας.

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Στο υπνοδωμάτιο ανευρέθηκε ένα δοχείο με βενζίνη. Ο πατέρας της 36χρονης πρώην συντρόφου του ήταν εκείνος που κατονόμασε ως πιθανό δράστη τον υπαξιωματικό.



Σχεδόν την ίδια ώρα ενημερώθηκε η Πυροσβεστική για πυρκαγιά σε δύο σταθμευμένα σε κοντινή περιοχή αυτοκίνητα, τα οποία ανήκουν σε μία άλλη πρώην σύντροφο τού δράστη και στον νυν σύντροφό της, ενώ δύο ώρες αργότερα πυρπόλησε και άλλο όχημα άλλης πρώην συντρόφου του στο Νέο Ηράκλειο.



Τον Δεκέμβριο του 2024 μία αστυνομικός, τότε σύντροφος του 46χρονου υπαξιωματικού, τον είχε καταγγείλει για ενδοοικογενειακή βία.