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Παρά τα κατάγματα στη σπονδυλική στήλη και την έλλειψη εφοδίων, ο συνταγματάρχης κατάφερε να επιβιώσει αποφεύγοντας τις ιρανικές δυνάμεις που πραγματοποιούσαν έρευνες στην περιοχή.

Οι αμερικανικές αρχές οργάνωσαν μια εκτεταμένη επιχείρηση διάσωσης με τη συμμετοχή 150 αεροσκαφών και 90 στρατιωτικών, ενώ η CIA συνέβαλε στον αποπροσανατολισμό των ιρανικών δυνάμεων.

Παρά τις δυσκολίες, συμπεριλαμβανομένης της καταστροφής αεροσκαφών που παγιδεύτηκαν στο έδαφος, ο αξιωματικός διασώθηκε με επιτυχία και μεταφέρθηκε σε ασφαλές σημείο.

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Αμερικανός συνταγματάρχης παρέμεινε τραυματισμένος, μόνος και με τον κίνδυνο να εντοπιστεί από τις ιρανικές δυνάμεις, κάπου στα βουνά του Ιράν, για περίπου 50 ώρες. Είχε πέσει στο έδαφος με κατεστραμμένο αλεξίπτωτο, έχοντας υποστεί σοβαρά τραύματα στη μέση, το χέρι και τον ώμο. Τα αποθέματα νερού του ήταν ελάχιστα, ενώ σχεδόν δεν είχε καθόλου φαγητό. Την ίδια ώρα, Ιρανοί στρατιώτες πραγματοποιούσαν έρευνες ακόμη και σε απόσταση λίγων εκατοντάδων μέτρων από το σημείο όπου είχε βρει καταφύγιο.

Πέντε μήνες μετά την περιπέτεια, ο Αμερικανός συνταγματάρχης της Πολεμικής Αεροπορίας, η ταυτότητα του οποίου εξακολουθεί να μην δημοσιοποιείται για λόγους ασφαλείας, αποφάσισε να μιλήσει για πρώτη φορά δημόσια. Σε συνέντευξή του στην εκπομπή «60 Minutes» του CBS, περιέγραψε όσα έζησε κατά τη διάρκεια της δραματικής περιπέτειάς του. Μέχρι σήμερα είναι γνωστός μόνο με το διακριτικό της αποστολής του, Dude 44 Bravo.

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“The moment a PJ showed up to me on that ridgeline was one of the greatest moments of my life,” says Bravo, the U.S. Air Force officer who was shot down and stranded behind enemy lines in Iran, referring to the pararescue specialists who picked him up. https://t.co/5ZAghyd0wG pic.twitter.com/53PeuvtgkV — 60 Minutes (@60Minutes) September 14, 2026

Το διθέσιο F-15E Strike Eagle στο οποίο επέβαινε καταρρίφθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της 3ης Απριλίου, ενώ βρισκόταν σε αποστολή πάνω από το Ιράν. Ο Bravo είχε τον ρόλο του αξιωματικού οπλικών συστημάτων και καθόταν στο πίσω μέρος του μαχητικού. Στη θέση του πιλότου βρισκόταν ο Alpha. Η κατάρριψη του αεροσκάφους, αλλά και η επιχείρηση για τη διάσωση του πληρώματος, είχαν επιβεβαιωθεί από την αμερικανική στρατιωτική ηγεσία.

Η αποστολή εξελισσόταν σε ορεινή περιοχή νότια του Ισφαχάν, κοντά σε εγκαταστάσεις στις οποίες, σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές, υπήρχαν σημαντικές ποσότητες εμπλουτισμένου πυρηνικού υλικού. Όπως είχε αναφέρει ο επικεφαλής της CENTCOM, ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, στόχος της αποστολής Dude 44 ήταν να πληγούν βιομηχανικές εγκαταστάσεις που σχετίζονταν με το ιρανικό πρόγραμμα drones και πυραύλων.

Το F-15E, ένα από τα σημαντικότερα μαχητικά της αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας επί δεκαετίες και αξίας δεκάδων εκατομμυρίων δολαρίων, δέχθηκε πλήγμα από αντιαεροπορικό πύραυλο. «Εκείνη η ημέρα ήταν απλώς άλλη μία ημέρα του πολέμου για εμάς, μέχρι τη στιγμή που χτυπηθήκαμε», δήλωσε ο Bravo.

First on 60 Minutes: Newly declassified video shows service members from U.S. Joint Special Operations Command rescuing Bravo, one of the two U.S. Air Force officers shot down over Iran in April. Bravo was stranded for two days – alone and badly wounded, behind enemy lines.… pic.twitter.com/jAfLa5tfL7 — 60 Minutes (@60Minutes) September 14, 2026

Ο ίδιος παρομοίασε τη στιγμή που δέχθηκε το πλήγμα με «σύγκρουση με τρένο». Οι δύο αξιωματικοί επιχείρησαν αρχικά να κρατήσουν το μαχητικό στον αέρα, όμως σύντομα αντιλήφθηκαν πως η κατάσταση δεν μπορούσε να αναστραφεί.

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Έτσι, προχώρησαν σε εκτίναξη. Ο Alpha κατάφερε να εγκαταλείψει το F-15E χωρίς να τραυματιστεί σοβαρά. Ο Bravo, αντίθετα, βρέθηκε αντιμέτωπος με μια πολύ πιο δύσκολη κατάσταση, καθώς ο πύραυλος είχε προκαλέσει ζημιά και στο αλεξίπτωτό του. «Κάποια στιγμή κοίταξα προς τα πάνω και δεν είδα αλεξίπτωτο. Ήταν το πιο τρομακτικό πράγμα που έχω δει ποτέ στη ζωή μου», είπε. Τότε, όπως περιέγραψε, προσευχήθηκε: «Κύριε, ας γίνει το θέλημά σου. Αλλά αν πρόκειται να βγω ζωντανός από αυτό, χρειάζομαι βοήθεια».

Ο αξιωματικός εκτιμά ότι κατά την πτώση του προς το έδαφος ανέπτυξε ταχύτητα περίπου 110 έως 160 χιλιομέτρων την ώρα. Η σύγκρουση με το έδαφος ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με αποτέλεσμα να υποστεί κατάγματα στη σπονδυλική στήλη, στο χέρι και στον ώμο. «Πιστεύω ότι ήταν κάτι σαν θαύμα», ανέφερε, σημειώνοντας πως, παρά τα βαριά τραύματά του, δεν υπέστη τέτοια βλάβη που να τον καθηλώσει και να του στερήσει τη δυνατότητα να κινηθεί.

“I don’t have this story without faith,” says Bravo, the U.S. Air Force officer who was rescued from Iran.



“I am not saying faith is [a] replacement for training,” he says. “Training helps us understand what we do. But faith is the backstop of all of my actions.”… pic.twitter.com/No5Ty8kOpO Advertisement September 14, 2026

Η προσγείωσή του έγινε περίπου οκτώ χιλιόμετρα μακριά από το σημείο όπου είχε καταλήξει ο Alpha. Καθώς ήταν νύχτα, γνώριζε ότι το πρώτο πράγμα που έπρεπε να κάνει ήταν να απομακρυνθεί από την περιοχή. «Είχα τραυματισμούς, αλλά όλοι εκπαιδευόμαστε να προσαρμοζόμαστε και να ξεπερνάμε ό,τι βρίσκεται μπροστά μας. Κινήθηκα όσο πιο γρήγορα μπορούσα μακριά από το σημείο όπου προσγειώθηκα».

Με το πρώτο φως της ημέρας διαπίστωσε πως είχε βρεθεί σε ένα ιδιαίτερα δύσβατο τοπίο, γεμάτο βαθιές κοιλάδες και απότομους βράχους. Για να αυξήσει τις πιθανότητες να μην εντοπιστεί και να καταφέρει να επιβιώσει, αποφάσισε να κινηθεί προς μεγαλύτερο υψόμετρο. Παρά τα κατάγματα και τον έντονο πόνο, ξεκίνησε την ανάβαση προς μια κορυφογραμμή ύψους περίπου 2.100 μέτρων. «Μην αφήσεις ποτέ την έλλειψη κινήτρου να σε βγάλει στην ιρανική τηλεόραση», σχολίασε με μαύρο χιούμορ, περιγράφοντας πώς προσπαθούσε να συνεχίσει παρά τον πόνο.

WATCH: Bravo describes his injuries after landing at somewhere between 70-100 MPH, the difficult terrain on which he landed pic.twitter.com/TXda3vKyzb Advertisement September 14, 2026

«Είτε είναι ζωντανοί είτε όχι, θα πάμε να τους πάρουμε»

Στις ΗΠΑ, ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ ενημερώθηκε μέσα στη νύχτα για την κατάρριψη του μαχητικού. Οι δύο βασικές πληροφορίες που αναζητούσε ήταν αν τα μέλη του πληρώματος είχαν επιζήσει και αν οι ιρανικές δυνάμεις γνώριζαν τις τοποθεσίες όπου είχαν πέσει. «Είτε είναι ζωντανοί είτε όχι, θα πάμε να τους πάρουμε», ήταν η απόφαση που, όπως ανέφερε, ελήφθη.

Την ίδια ώρα, ιρανικά μέσα ενημέρωσης έδιναν στη δημοσιότητα εικόνες από τα συντρίμμια του F-15E, ενώ βίντεο εμφάνιζαν ένοπλους να πραγματοποιούν έρευνες για τον εντοπισμό του πληρώματος. Αμερικανικές στρατιωτικές πηγές ανέφεραν ότι οι ιρανικές δυνάμεις έφτασαν κάποια στιγμή σε απόσταση μόλις μερικών εκατοντάδων μέτρων από τον Bravo. «Υπήρχε σαφής πρόθεση να βρουν αυτούς τους δύο ανθρώπους», δήλωσε ο αρχηγός του αμερικανικού Γενικού Επιτελείου, στρατηγός Νταν Κέιν.

Μόλις έξι ώρες μετά την κατάρριψη, οι αμερικανικές δυνάμεις εντόπισαν τον Alpha και κατάφεραν να τον απομακρύνουν σε μια ιδιαίτερα επικίνδυνη επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε υπό το φως της ημέρας. Τα ελικόπτερα που συμμετείχαν στην αποστολή δέχθηκαν πυρά τόσο κατά την προσέγγιση όσο και κατά την αποχώρησή τους. «Υπήρχε ανταλλαγή πυρών σε όλη τη διαδρομή, μέσα και έξω. Αλλά πήραν πίσω τον Alpha», ανέφερε ο Χέγκσεθ.

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Ο Bravo, ωστόσο, εξακολουθούσε να αγνοείται. Η πρώτη ομάδα που στάλθηκε για να τον βρει δεν κατάφερε να εντοπίσει τα ίχνη του και τελικά αποχώρησε από την περιοχή.

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DUDE 44 Bravo recalls the moment he ejected over Iran:



"My parachute was damaged in the initial attack. At one point, when I looked up and saw no parachute, that was the most terrifying thing I’ve ever seen.



So, I paused right then and I prayed, 'Lord, your will be done. But if… pic.twitter.com/bIPkvcXWOe — DOW Rapid Response (@DOWResponse) September 14, 2026

Το μήνυμα που έστειλε

Όταν έπεσε η νύχτα της πρώτης ημέρας, ο Bravo κατάφερε να αποκαταστήσει την επικοινωνία του με τις αμερικανικές δυνάμεις. Το πρώτο μήνυμα που έστειλε ήταν μόλις τρεις λέξεις: «God is good» – «Ο Θεός είναι καλός». «Όταν έφτασε η στιγμή που μπορούσα να κοιτάξω πίσω και να αναλογιστώ όλα όσα είχα περάσει, το έστειλα ως αναγνώριση όλων όσων με είχαν οδηγήσει ως εκεί», εξήγησε.

Παράλληλα, ενημέρωσε ότι είχε τραυματιστεί, αλλά εξακολουθούσε να είναι σε θέση να κινείται. Οι αμερικανικές αρχές εξέτασαν τότε το ενδεχόμενο μιας άμεσης νέας επιχείρησης για την απομάκρυνσή του. Ωστόσο, οι συνθήκες κρίθηκαν εξαιρετικά επικίνδυνες και η αποστολή αναβλήθηκε.

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«Ήταν μια πραγματικά δύσκολη απόφαση», παραδέχθηκε ο Χέγκσεθ. «Δεν θα ξεχάσω ποτέ να βρίσκομαι στην αίθουσα επιχειρήσεων και να λέμε ουσιαστικά: ο Bravo θα μείνει εκεί έξω άλλες 24 ώρες». Έτσι, ο τραυματισμένος αξιωματικός χρειάστηκε να περάσει ακόμη μία ολόκληρη ημέρα μόνος του, έχοντας στη διάθεσή του ελάχιστο νερό και φαγητό και αντιμετωπίζοντας το κρύο και τους ισχυρούς ανέμους της ορεινής ερήμου.

Επιχείρηση της CIA

Σημαντική ήταν η συμβολή της CIA στην προσπάθεια εντοπισμού του. Αμερικανικές πηγές αναφέρουν ότι η υπηρεσία έθεσε σε εφαρμογή επιχείρηση παραπλάνησης, προκειμένου να αποπροσανατολίσει τις ιρανικές δυνάμεις. Μεταδόθηκε η πληροφορία ότι ο αγνοούμενος είχε ήδη βρεθεί και απομακρυνθεί από την περιοχή, ενώ παράλληλα αξιοποιήθηκαν διαβαθμισμένες τεχνολογικές δυνατότητες για τον ακριβή προσδιορισμό της θέσης του.

Η επιχείρηση διάσωσης εξελίχθηκε σε μια από τις μεγαλύτερες κινητοποιήσεις της συγκεκριμένης αποστολής. Περισσότερα από 150 αεροσκάφη συμμετείχαν στην αναζήτηση και την επιχείρηση διάσωσης, σύμφωνα με στοιχεία που είχαν δοθεί στη δημοσιότητα από αμερικανικές πηγές. Βομβαρδιστικά και drones των ΗΠΑ χτύπησαν δυνάμεις των Φρουρών της Επανάστασης που βρίσκονταν κοντά στην περιοχή όπου είχε κρυφτεί ο Bravo, διευκολύνοντας την τελική φάση της επιχείρησης.

Συνολικά, περισσότεροι από 90 Αμερικανοί στρατιωτικοί συμμετείχαν στην επιχείρηση επί ιρανικού εδάφους. Δύο μεγάλα αεροσκάφη έρευνας και διάσωσης προσγειώθηκαν σε πρόχειρο διάδρομο μέσα στην έρημο. Από εκεί απογειώθηκαν μικρά ελικόπτερα Little Bird, τα οποία μπορούσαν να προσεγγίσουν την απόκρημνη κορυφογραμμή όπου βρισκόταν ο τραυματισμένος αξιωματικός.

Η στιγμή που ο Bravo είδε τα ελικόπτερα να κατευθύνονται προς το μέρος του σήμανε ουσιαστικά το τέλος της πολύωρης δοκιμασίας του. «Ήταν μία από τις σπουδαιότερες στιγμές της ζωής μου», ανέφερε. Όταν οι άνδρες της ομάδας διάσωσης έφτασαν κοντά του, το μόνο που τους είπε ήταν: «Πάμε».

Η αποστολή, ωστόσο, δεν είχε ακόμη ολοκληρωθεί. Τα δύο μεγάλα αεροσκάφη που είχαν προσγειωθεί στην έρημο είχαν παγιδευτεί στην άμμο και δεν ήταν πλέον σε θέση να απογειωθούν. Έτσι, περισσότεροι από 90 Αμερικανοί στρατιώτες παρέμεναν εγκλωβισμένοι στο ιρανικό έδαφος.

Χρειάστηκε να οργανωθεί νέα επιχείρηση προκειμένου να απομακρυνθούν. Τα δύο ακινητοποιημένα αεροσκάφη καταστράφηκαν, όπως και τα Little Bird, ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος να περιέλθει η τεχνολογία τους στα χέρια των Ιρανών. Ήδη από τον Απρίλιο, αμερικανικές πηγές είχαν επιβεβαιώσει ότι δύο μεταγωγικά αεροσκάφη, τα οποία δεν μπορούσαν να απογειωθούν, καταστράφηκαν επί τόπου και ότι στην περιοχή στάλθηκαν επιπλέον αεροσκάφη για την απομάκρυνση του προσωπικού.

Σχεδόν 50 ώρες μετά την κατάρριψη του F-15E, ο Dude 44 Bravo είχε πλέον διασωθεί και βρισκόταν σε ασφάλεια, την ώρα που ξημέρωνε η Κυριακή του Πάσχα. Αφού είχε απομακρυνθεί από το Ιράν, επικοινώνησε τηλεφωνικά με τη σύζυγό του στις ΗΠΑ. «Η στάση που κράτησε και η δύναμη που έδειξε με έκαναν περήφανο» είπε για τη σύντροφο της ζωής του.

Ο ίδιος, πάντως, θεωρεί ότι όσα συνέβησαν δεν αποτελούν αποκλειστικά μια προσωπική ιστορία επιβίωσης. «Είναι μια ιστορία ομαδικής δουλειάς, εκπαίδευσης, πίστης, αποφάσεων και ηγεσίας», είπε. «Μια ιστορία που θα μείνει ως παράδειγμα για το τι είναι διατεθειμένη να κάνει η Αμερική προκειμένου να τηρήσει την υπόσχεσή της: να μη μείνει κανείς πίσω».