Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου από τον φακό του Κοσμά Κομιανού για το περιοδικό ΟΚ!

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου αναφέρθηκε στη δικαστική διαμάχη με την πρώην μάνατζέρ της, Έλενα Χριστοπούλου, τονίζοντας ότι η υπόθεση παραμένει σε εξέλιξη.

Η ίδια δήλωσε ότι διαχειρίζεται το ζήτημα αποκλειστικά σε νομικό επίπεδο, αποφεύγοντας να συζητήσει δημόσια τις λεπτομέρειες του περιστατικού.

Παράλληλα, επισήμανε ότι ο σύντροφός της τη στηρίζει στην απόφασή της να διεκδικήσει το δίκαιο της χωρίς να επηρεάζεται από τη δημοσιότητα.

Σχετικά με τη φημολογούμενη κόντρα με τη Βίκυ Καγιά, η παρουσιάστρια διευκρίνισε ότι δεν ξεκίνησε ούτε συμμετείχε ποτέ σε καμία αντιπαράθεση με συνεργάτες της.

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Σε μια ιδιαίτερα αποκαλυπτική εξομολόγηση για την προσωπική και την επαγγελματική της ζωή προχώρησε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου στο νέο τεύχος του περιοδικού ΟΚ!. Η 38χρονη παρουσιάστρια του GNTM μίλησε για τα πρώτα χρόνια της καριέρα της, τα σχέδια γάμου με τον σύντροφό της, την εμπειρία της από τον φετινό κύκλο του ριάλιτι μόδας του STAR, αλλά και τη δικαστική διαμάχη της με την πρώην μάνατζέρ της, Έλενα Χριστοπούλου, που κλιμακώνεται μετά τη νέα αγωγή που κατέθεσε εναντίον της η τελευταία.

Την περσινή χρονιά έγινες πρωτοσέλιδο για λόγους που δεν θα ήθελες, εννοώ τη δικαστική διαμάχη σου με την Έλενα Χριστοπούλου.

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Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Υπάρχουν επαγγέλματα όπως το δικό μου, όπου η έκθεση στη δημοσιότητα έχει και πολύ όμορφες και δύσκολες πλευρές, και είναι κάτι που έχω αποδεχτεί. Συνεπώς το λιγότερο που με έχει στενοχωρήσει σε αυτή την ιστορία, είναι το ότι έγινα πρωτοσέλιδο. Υπάρχουν πολύ πιο ουσιαστικά πράγματα και βαθιά που με πληγώνουν σε αυτό το θέμα.

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου και η Έλενα Χριστοπούλου είχαν ποζάρει μαζί για το εξώφυλλο του ΟΚ! τον Ιανουάριο του 2021 λέγοντας «Κανείς δεν μπορεί να μπει ανάμεσά μας».

Δεν έχει τελειώσει κιόλας αυτή η ιστορία, απ’ ό,τι γνωρίζουμε.

Όπως ήδη γνωρίζετε, είναι μια δικαστική διαδικασία σε εξέλιξη.

Δεν σκέφτηκες τότε ότι αν κινηθείς νομικά, θα σε συζητάει όλη η Ελλάδα;

Αυτή η ερώτηση μου χτυπάει μια ευαίσθητη χορδή γιατί ο κόσμος αυτά τα πράγματα σκέφτεται συνήθως, τι θα πουν οι άλλοι. Θα φοβηθεί, θα ντραπεί και δεν θα τολμήσει να αγωνιστεί για να βρει το δίκιο του.

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου με τον σύντροφό της, Γιάννη Καραβασάνη τον περασμένο Ιούνιο.

Ο Γιάννης ήταν σύμφωνος με την κίνησή σου αυτή;

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Ο Γιάννης δεν έχει εκφράσει τη γνώμη του γι’ αυτό θέμα. Είναι δίπλα μου. Είτε είναι υπέρ είτε είναι κατά, θα το μάθω και αυτό στον απολογισμό. Είναι ο σύντροφός μου και με στηρίζει όπως τον στηρίζω κι εγώ.

Υπήρξαν άνθρωποι που σου είχαν πει ότι δεν σε συμφέρει επικοινωνιακά να το κάνεις;

Δεν το έχω συζητήσει με κανέναν παρά μόνο με τους δικηγόρους μου, γιατί είναι ένα νομικό θέμα. Επειδή είναι κάτι πολύ ευαίσθητο για μένα ψυχολογικά, το έχω εξετάσει μόνο διαδικαστικά. Το ψυχολογικό κομμάτι θα το διαχειριστώ μόνο όταν νιώσω ότι μπορώ να το αντέξω.

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Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου φωτογραφήθηκε στο ξενοδοχείο One and Only.

Θέλω να σου πω γιατί με σόκαρε, κυριολεκτικά, αυτή η εξέλιξη. Γιατί όλα αυτά τα χρόνια η πρώην μάνατζέρ σου μου μιλούσε για σένα με τόσο ζεστά λόγια, σαν να ήσουν όντως το παιδί της.

Είναι ένα θέμα που δεν θέλω να συζητάω, πόσο μάλλον δημόσια. Οι πράξεις του καθενός έχουν σημασία και κρίνονται.

Δεν ξέρω πόσο εύκολα αντέχει κάποιος να βγαίνει από ένα δικηγορικό γραφείο και να τον περιμένουν δέκα τηλεοπτικά συνεργεία.

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Ήταν βαρύ αλλά μου συνέβη και κυριολεκτικά μας ξάφνιασε, και εμένα και τους δικηγόρους μου.

Δεν το περίμενες;

Όχι, δεν το περίμενα. Αλλά το έζησα κι αυτό.

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Η αρχική ομάδα του GNTM- Σκουλός, Καγιά, Παπαγεωργίου, Μπράτης- το 2019.

Παπαγεωργίου για Καγιά: «Εγώ δεν ξεκίνησα καμία κόντρα»

Μιλώντας με τη Βίκυ Καγιά γι’ αυτή την «κόντρα» που αγάπησαν τα Μέσα, μου είχε τονίσει ότι δεν ίσχυε κάτι τέτοιο από τη δική της πλευρά.

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Θα σου μιλήσω για τη δική μου πλευρά. Πολλά έχουν ειπωθεί σε πολλές συνεντεύξεις. Αλλάζουν οι άνθρωποι, αλλάζουν οι ιστορίες στο μυαλό τους, πολλά θυμόμαστε, πολλά τα ξεχνάμε και δεν τρέχει τίποτα, η ζωή συνεχίζεται όταν δεν σε επηρεάζει ουσιαστικά. Έχω συνεργαστεί με πολλούς ανθρώπους πια στην τηλεόραση και ποτέ δεν έχει ακουστεί καμία κόντρα με κανέναν συνεργάτη μου, παρά μόνο με

έναν. Σίγουρα εγώ δεν ξεκίνησα καμία κόντρα, δεν συμμετείχα σε καμία κόντρα, μόνο τη λούστηκα.

Διαβάστε όλη τη συνέντευξη της Ηλιάνας Παπαγεωργίου στο νέο τεύχος του περιοδικού ΟΚ!