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Ο δημιουργός διέψευσε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς περί οικονομικών διευκολύνσεων από τον κύριο Κούστα, χαρακτηρίζοντάς τους ως χονδροειδή ψέματα.

Η διαμάχη μεταξύ του Νίκου Καρβέλα και της Άννας Βίσση αναμένεται να μεταφερθεί στις δικαστικές αίθουσες το επόμενο διάστημα.

Ο μουσικοσυνθέτης υποστήριξε πως η εταιρεία παραγωγής τον απέκλεισε από τη συναυλία της για να μην αλλοιωθεί το θέαμα.

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Με μια νέα καταιγιστική ανακοίνωση απάντησε ο Νίκος Καρβέλας στη χτεσινή δημόσια επιστολή της Άννας Βίσση αλλά και της εταιρείας παραγωγής D&A Productions που έχει ιδρύσει με τη Δήμητρα Κούστα.

O Νίκος Καρβέλας ουσιαστικά απαγορεύει πλέον στην Άννα Βίσση να ερμηνεύει τα εκατοντάδες τραγούδια που της έχει γράψει, δηλώνοντας ότι δεν αναγνωρίζει πλέον τη γυναίκα με την οποία συμπορεύτηκε για 50 σχεδόν χρόνια.

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«Η Άννα Βίσση και η κυρία Κούστα μού απαγόρευσαν να έχω οποιαδήποτε ρόλο στη συναυλία για να μην ”αλλοιώσω” το είδος του θεάματος»

Μέσα από τη νέα του επιστολή, που εξασφάλισε αποκλειστικά η εκπομπή της Σίσσυς Χρηστίδου , ο 75χρονος δημιουργός δείχνει πλέον ότι η ρήξη του με την πρώην σύζυγό του και μητέρα του παιδιού του είναι οριστική και είναι πλέον ξεκάθαρο ότι η διαμάχη τους θα καταλήξει στις δικαστικές αίθουσες.

Καρβέλας: «Αυτή δεν είναι η Άννα που εγώ ήξερα»

«Είναι χονδροειδές ψέμα ότι ζήτησα 1,5 εκατομμύριο»

«Ζήτησα την ίδια αμοιβή που είχα λάβει, βάσει της πάγιας συμφωνίας μου με την Άννα, για τις συναυλίες στο Καλλιμάρμαρο (επιπλέον, ασφαλώς, το όποιων δικαιωμάτων είχα λαμβάνειν από τον Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης)» παραδέχεται ο Νίκος Καρβέλας. «Αυτή και μόνη είναι η απόλυτη αλήθεια. Η «θέση» τους (αποφεύγω συνειδητά σκληρότερο χαρακτηρισμό) ήταν η εξής: Ή παίρνεις τα μισά ή δεν παίρνεις τίποτα, και μάλιστα (τα μισά) υπό τον όρο να μη μιλήσω ποτέ αρνητικά για την Άννα.

Αρνήθηκα κατηγορηματικά, μη δεχόμενος, όπως έχω αναφέρει στο δελτίο τύπου μου, να απαρνηθώ την ελευθερία της γνώμης μου και να την ανταλλάξω με χρήμα».

«Γιατί να καταστρέψω την Άννα; Είναι ελεύθερη να επιλέξει το δρόμο της»

«Τα περί δήθεν απειλών μου να “διασύρω” και να “καταστρέψω” την Άννα, σε προσωπικό και καλλιτεχνικό επίπεδο, είναι αστειότητες και ψεύδη» ξεκαθαρίζει από την πλευρά του ο Νίκος Καρβέλας. «Γιατί να καταστρέψω την Άννα; Να τη διασύρω για ποιον λόγο και ποιο κίνητρο ή επιχείρημα; Η Άννα είναι όπως έχω ξαναπεί, ελεύθερη να επιλέξει τον δρόμο της και εγώ να συνεχίσω να ακολουθώ τον δικό μου. Εγώ ως δημιουργός ακολουθώ τις υποδείξεις του δημιουργικού μου γίγνεσθαι. Ποτέ μου δεν συμβιβάστηκα, ποτέ μου δεν έσκυψα το κεφάλι και ποτέ μου δεν εξαγοράσθηκα.

Προτιμώ λοιπόν την οικονομική αυτοκτονία παρά την ηθική μου δολοφονία. Εν τέλει, μία είναι η πικρή αλήθεια: Η Άννα, με τη συμπεριφορά της και τις επιλογές όψιμων συνεργατών και φίλων, έθεσε συνειδητά (και ίσως προγραμματισμένα» τον εαυτό της εκτός πλαισίου οποιασδήποτε καλλιτεχνικής μας συνεργασίας στο μέλλον».

Καρβέλας: «Ουδέποτε έλαβα χρήματα από τον κύριο Κούστα»

«Το σημείο όμως της ανακοίνωσης που πραγματικά ξεπερνά το όριο του ανεκτού είναι εκείνο στο οποίο, με μια εντελώς χαοτική και ακατανόητη διατύπωση (όπου συμφύρονται, άτακτα, δήθεν “δάνεια” και δήθεν “εξυπηρετήσεις”), η Άννα μιλάει για δήθεν “εξυπηρέτηση” ύψους 500.000 ευρώ που υποτίθεται πως μου έκανε ο κ. Κούστας και μάλιστα επειδή “είχα ανάγκη”» αναφέρει ο Νίκος Καρβέλας. «Ουδέποτε έλαβα χρήματα από τον κ. Κούστα. Όπως λέγεται, “το κεφάλαιο δεν έχει πατρίδα”».

«Μαθαίνω όμως τώρα, από την ανακοίνωση της Άννας, ότι ειδικά το κεφάλαιο του κ. Κούστα έχει τουλάχιστον μεγάλη καρδιά. Φαίνεται πως η εταιρεία παραγωγής του κ. Κούστα μπορεί να αισθάνεται άβολα αν πρέπει να πληρώσει σε έναν έναν δημιουργό αυτά που δικαιούται, αλλά αντ’ αυτού, ο ίδιος ο κ. Κούστας επιδίδεται σε “φιλανθρωπία” για να με βοηθήσει (προφανώς ως “αναξιοπαθούντα”)» συμπληρώνει ο Νίκος Καρβέλας.

«Κάποτε Βίσση χωρίς Καρβέλα δεν υπήρχε, όπως και το αντίθετο, όσα της οφείλω τόσα μου οφείλει»

«Εάν η Άννα θεωρεί ότι η διάδραση με τον κόσμο στο ΟΑΚΑ ήταν ίδια με τις άλλες εμφανίσεις της, πλανάται»

«Χρηματικούς πόρους έχετε άφθονους… μουσικούς πόρους θα πρέπει να ξεκινήσετε να τους αναζητάτε από το μηδέν»

Στο παρακάτω σημείο της ανακοίνωσής του, ο Νίκος Καρβέλας κάνει πλέον ξεκάθαρο ότι κάνει ασφαλιστικά στην Άννα Βίσση ώστε να μην μπορεί να ερμηνεύσει ξανά τα τραγούδια που της έχει γράψει.