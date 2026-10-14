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Ο Νίκος Καρβέλας διέκοψε κάθε επικοινωνία με την παρουσιάστρια λόγω διαφωνιών σχετικά με τις προσωπικές της επιλογές.

Ο συνθέτης έχει απομακρυνθεί αντίστοιχα και από τον δεκαοκτάχρονο γιο του, Ανδρέα Καρβέλα, το τελευταίο διάστημα.

Παρά τις ρήξεις, η Αννίτα Πάνια διατηρεί την επικοινωνία της με την Άννα Βίσση, η οποία εξακολουθεί να τη στηρίζει.

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Μια ευχάριστη εξέλιξη έχει προκύψει από τα μέσα του καλοκαιριού στην προσωπική ζωή της Αννίτας Πάνια. Η 56χρονη παρουσιάστρια αποφάσισε να δώσει μια ευκαιρία στη σχέση της με τον δημοσιογράφο Νίκο Σαμοΐλη.

Το ζευγάρι είχε χωρίσει μετά από 8 χρόνια κοινής ζωής στα τέλη της περασμένης χρονιάς, ενώ τη πρώτη μέρα του 2026 την είχε βρει στο Ντουμπάι μαζί με τον γιο της, Ανδρέα Καρβέλα, που γιόρτασε εκεί την ενηληκίωσή του.

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Σύμφωνα με πληροφορίες της HuffPost, ο γνωστός δημοσιογράφος ήταν εκείνος που έκανε την πρώτη κίνηση και η Αννίτα Πάνια ήταν στην αρχή διστακτική, αλλά η επανασύνδεση δεν άργησε να γίνει επίσημη.

Ήταν μάλιστα η ίδια ακριβώς περίοδος που ο Νίκος Καρβέλας έκοβε κάθε επαφή με την Αννίτα Πάνια, παρά το γεγονός ότι τα τελευταία 11 χρόνια μετά τον χωρισμό τους, είχαν καταφέρει να κρατήσουν άριστες σχέσεις. Πηγές από το περιβάλλον του πρώην ζευγαριού, αναφέρουν πως το τελευταίο διάστημα είχαν έντονες διαφωνίες, καθώς ο 75χρονος δημιουργός «δεν ενέκρινε συγκεκριμένες της επιλογές».

Άλλοι μάλιστα υποστηρίζουν ότι ο Νίκος Καρβέλας και ο 18χρονος γιος του, Ανδρέας, δεν έχουν επίσης συναντηθεί από την ημέρα που ο πρώτος αποφάσισε να πάρει τις αποστάσεις του από την πρώην σύζυγό του.

Ο Νίκος Σαμοΐλης και η Αννίτα Πάνια το 2022 στο Hotel Ermou.

Στο «team Βίσση» η Αννίτα Πάνια

Η δυσάρεστη εξέλιξη στη σχέση Καρβέλα- Πάνια εξηγεί κατά κάποιο και τη «σιωπηλή» στήριξη της παρουσιάστριας στην Άννα Βίσση τις τελευταίες μέρες. Παρά το γεγονός ότι οι δυο γυναίκες είχαν έρθει αρκετά κοντά εξαιτίας του δημοφιλούς συνθέτη, η φιλία τους δεν επηρεάστηκε από τις δύο ρήξεις που έχουν διαδραματιστεί το τελευταίο διάστημα.

Η Αννίτα Πάνια, ο Νίκος Καρβέλας και η Άννα Βίσση.

Οι δυο γυναίκες εξακολουθούν να έχουν επικοινωνία και μάλιστα, αν και δεν έχουν επικοινωνήσει μέχρι σήμερα δημόσια, η διάσημη Ελληνίδα τραγουδίστρια είχε σταθεί με τον καλύτερο τρόπο στην Αννίτα Πάνια όταν εκείνη την είχε χρειαστεί στο παρελθόν. «Το μόνο που μπορώ να πω για την Άννα Βίσση είναι ότι είναι ένας πολύ μοναδικός άνθρωπος σε όλα τα επίπεδα» είχε δηλώσει τον Απρίλιο για την καλή της φίλη.

«Το χωρίζω είναι μια φράση πολύ σκληρή και έχει να κάνει με τους ανθρώπους που δεν γουστάρουν ο ένας τον άλλον» είχε εξομολογηθεί για τον Νίκο Καρβέλα η Αννίτα Πάνια στον Γιώργο Λιάγκα το 2021. «Δεν έχω χωρίσει από κανέναν άνθρωπο που συνεχίζω ν’ αγαπιέμαι. Είναι μια λέξη που δεν χρησιμοποιώ. Χωρίζω σημαίνει παύω να γουστάρω έναν άνθρωπο. Όταν έχω δεσμούς με κάποιον άνθρωπο δεν χωρίζω. Δεν θα έκανα άλλον γάμο στη ζωή μου, δεν πιστεύω στον γάμο. Ο γάμος μου ήταν ένα πάρτι. Είναι ένα event που θέλει να περάσει καλά και οι άνθρωποί του».