Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Χριστίνα Πολίτη δέχθηκε έντονη κριτική από εκπομπές και χρήστες του διαδικτύου μετά τη δημοσίευση αποσπασμάτων από πρόσφατο άρθρο της.

Η ίδια απάντησε σε σχόλια θαυμαστή της Άννας Βίσση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με τις πρόσφατες επιλογές της.

Παρά τις αντιδράσεις, η Χριστίνα Πολίτη υποστήριξε ότι τα αισθήματά της παραμένουν σταθερά προς όλες τις κατευθύνσεις.

Η αρθρογράφος είχε προηγουμένως φιλοξενήσει ανακοινώσεις της Άννας Βίσση και του Νίκου Καρβέλα, αποφεύγοντας δημόσιες αναφορές στις προσωπικές τους σχέσεις.

Στο παρελθόν, η ίδια είχε εκφραστεί με ιδιαίτερα κολακευτικά λόγια για την αυθεντικότητα και την καλλιτεχνική πορεία της Άννας Βίσση.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Μετά την μεγάλη αναπαραγωγή που πήραν συγκεκριμένα αποσπάσματα από το τελευταίο της άρθρο στην προσωπική της ιστοσελίδα, η Χριστίνα Πολίτη σχολιάστηκε έντονα το πρωί της Τρίτης από τις πρωινές εκπομπές, αλλά και στο διαδίκτυο.

Η Χριστίνα Πολίτη, που είναι ιδιαίτερα ενεργή στα social media δεν δίστασε να απαντήσει σε tweet ενός ανώνυμου λογαριασμού που ανήκει σε φαν της Άννας Βίσση:

Advertisement

Advertisement

«Τι σου έκανα αγάπη και με μαλώνεις» ρώτησε η Χριστίνα Πολίτη δείχνοντας ότι γνωρίζει ποιος κρύβεται πίσω από το εν λόγω account. «Δεν σε μαλώνω αγάπη απλά λέω ότι μου κάνει εντύπωση ότι τελευταία κάνεις πράγματα που φαίνονται σε εμένα τουλάχιστον αστεία. Π.χ Κάρλος, Τσεβάς, και τα κάνεις τώρα ενώ πριν όχι» ήταν η απάντηση.

Η Χριστίνα Πολίτη με την Άννα Βίσση στο Μέιφερ του Λονδίνου το 2024.

«Μάλλον δεν με παρακολουθούσες πριν… τα αισθήματα μου σταθερά προς όλες τις κατευθύνσεις..» έγραψε η Χριστίνα Πολίτη με τον συνομιλητή της, ξεκαθαρίζοντας κάτι που έχει επαναλάβει σε όσους τη ρωτούν αυτούς τους μήνες σε προσωπικές συζητήσεις.

Χριστίνα Πολίτη: Με όλους και κανέναν

Παρά την τελευταία της, αυστηρή για πολλούς, τοποθέτησή της γύρω από τις πρόσφατες «κόντρες των πλουσίων», η Χριστίνα Πολίτη, μέσα από το site της είχε φιλοξενήσει τις προηγούμενες μέρες τις ανακοινώσεις και της Άννας Βίσση και του Νίκου Καρβέλα, ενώ στην τελευταία της εμφάνιση στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου είχε αποφύγει να μιλήσει για το άδοξο τέλος της φιλίας της με την Άννα Βίσση που την είχε πληγώσει πολύ.

«Το μυστικό της Άννας είναι πως παραμένει η αλήθεια μες στην ψευτιά» έγραφε πριν από λίγα χρόνια στο περιοδικό ΟΚ! η Χριστίνα Πολίτη μετά από ένα ταξίδι τους σε ένα διάσημο spa της Ισπανίας. «Δεν γυμνάζεται για να γίνει άλλη μια φαντασίωση στο Instagram, δεν είναι fake σε τίποτα και χαίρομαι που επιτέλους ξεκουράστηκε και άφησε τα μαλλάκια της ανακατεμένα».

Ο Νίκος Καρβέλας και η Χριστίνα Πολίτη στη συναυλία που είχε δώσει πρόπερσι η Άννα Βίσση στη London Palladium.

«Η Άννα είναι ό, τι πιο αυθεντικό. Και ο Νίκος ο Καρβέλας. Η Άννα είναι ειδικό φαινόμενο, εξαιρετικού ταλέντου, διάρκειας, για μένα παγκοσμίου φαινομένου, δεν μπορώ να δω αντίστοιχες γυναίκες που κάνουν αυτή την καριέρα και έχουν ακόμα τόσο κόσμο και δεν έχουν ηλικία και έχουν ζωντάνια» δήλωνε την ίδια περίπου εποχή η Χριστίνα Πολίτη στη Φαίη Σκορδά.

«Σε αυτή τη χώρα ακόμα και την Άννα προσπάθησαν να την απαξιώσουν, την εποχή της Eurovision. Πρέπει να πεθάνει κάποιος για να τον αποθεώσουμε; Όσο ζει δεν μπορούμε να του δώσουμε αυτό που του αξίζει. Η Άννα τα ξεπέρασε όλα και ήρθε σε αυτό που της αξίζει, σου προσφέρει κάτι καταπληκτικό την ώρα που τη βλέπεις. Και δεν είναι μόνο η Άννα, όλοι όσοι αντέχουν. Η διάρκεια, η συνέπεια».