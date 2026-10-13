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Αργότερα, η τραγουδίστρια είχε μια σύντομη σχέση με το μοντέλο Σπύρο Πώρο και ένα φλερτ με τον ηθοποιό Στράτο Τζώρτζογλου.

Παρά την έντονη χημεία τους, ο Στράτος Τζώρτζογλου δεν έγινε ζευγάρι με την Άννα Βίσση καθώς ήταν παντρεμένος με τη Μαρία Γεωργιάδου.

Οι δυο τους πραγματοποίησαν ένα ταξίδι στο Λονδίνο, το οποίο προκάλεσε την ενόχληση του Νίκου Καρβέλα κατά τη διάρκεια κοινής συνάντησης στη βρετανική πρωτεύουσα.

Μια προγραμματισμένη συνεργασία των δύο καλλιτεχνών για το βιντεοκλίπ του τραγουδιού «Μαύρα γυαλιά» ακυρώθηκε λόγω διαφωνίας για το μπάτζετ και ατυχήματος με το αυτοκίνητο των γυρισμάτων.

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Μετά τον χωρισμό της από τον Νίκο Καρβέλα το 1992, η Άννα Βίσση είχε συνάψει σχέση με τον ανερχόμενο τότε, τραγουδιστή, Λάμπη Λιβιεράτο. Μάλιστα τα δημοσιεύματα της εποχής ανέφεραν ότι η Ελληνίδα σταρ ζούσε τότε στη βίλα της Εκάλης μαζί με τον τελευταίο, τον πρώην σύζυγό της και τη σχέση που είχε τότε αυτός με στενή συνεργάτιδά του.

Όπως θα παραδεχόταν αρκετά χρόνια μετά η Άννα Βίσση, ο πρώην σύζυγός της, αν και είχε βοηθήσει τον Λάμπη Λιβιεράτο στη μουσική του καριέρα- είχε συστηθεί αρχικά στο κοινό ως ηθοποιός- είχε δυσκολευτεί πολύ να βλέπει τη μούσα του στο πλευρό ενός άλλου άντρα, γεγονός που είχε πυροδοτήσει τότε την πρώτη από τις τρεις, συνολικά, σοβαρές κρίσεις που έχει περάσει μια σχέση που μετράει σχεδόν μισό αιώνα.

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Μετά τον Λάμπη Λιβιεράτο, η Άννα Βίσση είχε γίνει για λίγους μήνες ζευγάρι με το, μοντέλο τότε, Σπύρο Πώρο, που είχε πρωταγωνιστήσει στο βίντεοκλίπ της μεγάλης της επιτυχίας «Τραύμα». Μετά το τέλος εκείνης της σύντομης σχέσης, η διάσημη τραγουδίστρια είχε ένα φλερτ με τον, άκρως περιζήτητο πρωταγωνιστή των 90’s, Στράτο Τζώρτζογλου. Εκείνος, αν και είχε γοητευτεί ιδιαίτερα από εκείνη, δεν έγινε ποτέ ζευγάρι μαζί της γιατί ήταν ακόμα παντρεμένος με τη Μαρία Γεωργιάδου.

Μάλιστα η Άννα Βίσση τον είχε καλέσει στο νυχτερινό κέντρο όπου εμφανιζόταν τότε με τον Σάκη Ρουβά και εκείνος είχε πάει μόνο για εκείνη, αφού ποτέ δεν προτιμούσε τον συγκεκριμένο τρόπο διασκέδασης.

Ο Στράτος Τζώρτζογλου και η Μαρία Γεωργιάδου είχαν μείνει φίλοι και μετά το διαζύγιό τους.

Μάλιστα τότε η Άννα Βίσση είχε προτείνει στη Sony Music να πρωταγωνιστήσει ο ηθοποιός στο βιντεοκλίπ του τραγουδιού «Μαύρα γυαλιά» που κυκλοφόρησε το 1997. Τη σκηνοθεσία είχε αναλάβει αρχικά ο Κώστας Καπετανίδης, αλλά τελικά ούτε ο Στράτος Τζώρτζογλου έπαιξε στο κλιπ, ούτε ο Κώστας Καπετανίδης το σκηνοθέτησε, αφού υπήρξε μια έντονη διαφωνία με τη Sony για το μπάτζετ.

Σύμφωνα με το αρχικό σενάριο, η Άννα Βίσση θα οδηγούσε στη νυχτερινή Αθήνα ένα διθέσιο κάμπριο αυτοκίνητο Porsche Boxter μαζί με τον Στράτο Τζώρτζογλου- μάλιστα το γύρισμα θα ξεκινούσε στις 4 τα ξημερώματα αμέσως μετά το πρόγραμμά της στο νυχτερινό κέντρο «Χάος» που εμφανιζόταν εκείνη την εποχή. Ο Στράτος Τζώρτζογλου τότε ζήτησε να δανειστεί το πολυτελές roadster για να κάνει βόλτα με τους φίλους του αλλά το χτύπησε κάνοντας όπισθεν σε έναν μεταλλικό κάδο απορριμάτων προκαλώντας ζημιά 300 χιλιάδων δραχμών.

Αντί να πληρώσει τη ζημιά η Άννα Βίσση και να το επιστρέψει στην αντιπροσωπεία, προτίμησε τότε να αγοράσει το αυτοκίνητο και μάλιστα το είχε στην κατοχή για αρκετά χρόνια, ενώ στο κλιπ που γυρίστηκε με άλλον σκηνοθέτη κρατώντας την ίδια κεντρική ιδέα, χρησιμοποιήθηκε τελικά ένα άλλο vintage αυτοκίνητο.

Το ταξίδι Βίσση- Τζώρτζογλου στο Λονδίνο και η ενόχληση του Νίκου Καρβέλα

Η Άννα Βίσση και ο Στράτος Τζώρτζογλου είχαν μάλιστα προλάβει να κάνουν και ένα ολιγοήμερο ταξίδι στο Λονδίνο, όπου εκείνη είχε αποκτήσει τότε ένα πολυτελές σπίτι στο προάστιο Χάμπστεντ μαζί με τον Νίκο Καρβέλα- μάλιστα ο τελευταίος ταξίδευε πάντα οδικώς στη βρετανική πρωτεύουσα επειδή έχει πετοφοβία.

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Η συνάντησή των τριών τότε στη βρετανική πρωτεύουσα, όπως αποκαλύπτει πηγή από το περιβάλλον του ηθοποιού, «δεν είχε πάει και πολύ καλά» αφού ο Νίκος Καρβέλας φαίνεται πως δεν γνώριζε ότι η Άννα Βίσση θα ερχόταν εκεί μαζί με τον ηθοποιό.

Εκείνη την εποχή η Άννα Βίσση πρωταγωνιστούσε σχεδόν κάθε εβδομάδα στον tabloid Τύπο.

Λίγο καιρό αργότερα, η Άννα Βίσση θα βρισκόταν ξανά στα πρωτοσέλιδα για τη σχέση της με το, «αντίπαλον δέος» του Στράτου Τζώρτζογλου, Απόστολο Γκλέτσο, ενώ ο πρώτος, μετά τον χωρισμό του από τη Μαρία Γεωργιάδου, θα ζούσε έναν μεγάλο έρωτα με τη Δήμητρα Ματσούκα.

Η Άννα Βίσση και ο Στράτος Τζώρτζογλου δεν διατήρησαν επαφή, αλλά συναντήθηκαν αρκετά χρόνια μετά στη Νέα Υόρκη σε ένα πάρτι που είχε διοργανώσει ο Ελληνοαμερικανός δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας Τζον Κατσιματίδης.

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