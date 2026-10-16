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Η τραγουδίστρια δεν έχει προγραμματίσει νέες ηχογραφήσεις ή ζωντανές εμφανίσεις, καθώς προτίθεται να ταξιδέψει στη Νέα Υόρκη για οικογενειακούς λόγους.

Ο Νίκος Καρβέλας διατηρεί πλέον το δικαίωμα να διαθέσει σε άλλους καλλιτέχνες τα τραγούδια που είχε συνθέσει για την κοινή τους δισκογραφική δουλειά.

Παράλληλα, το τραγούδι της Άννας Βίσση με τίτλο Κόντρα επανήλθε στα ψηφιακά charts του Spotify Greece, δεκαοκτώ χρόνια μετά την αρχική του κυκλοφορία.

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Εδώ και λίγες ώρες έχει κάνει τον γύρο του διαδικτύου η πληροφορία που θέλει την Άννα Βίσση να συνεργάζεται δισκογραφικά με τον Γιώργο Σαμπάνη μετά το άδοξο τέλος της συνεργασίας της με τον Νίκο Καρβέλα και τη δημόσια αντιπαράθεσή τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι άλλα δημοσιεύματα πριν από λίγες μέρες την ήθελαν να συναντιέται στο στούντιο με τον Έλτον Τζον, ο οποίος είχε τραγουδήσει πέρσι στο πάρτι της βάφτισης του τρίτου παιδιού της Δήμητρας και του Γιάννη Κούστα στο Κάπρι.

Το περιβάλλον της Άννας Βίσση φρόντισε να διαψεύσει κατηγορηματικά τις παραπάνω φήμες, τονίζοντας πως η Άννα Βίσση δεν πρόκειται να ηχογραφήσει κάποιο νέο κομμάτι το επόμενο διάστημα, ούτε πρόκειται να τραγουδήσει κάπου εντός ή εκτός Ελλάδας. Για την ακρίβεια, μετά την απόδρασή της στο Παρίσι για να δει από κοντά τη Σελίν Ντιόν, πολύ σύντομα θα ταξιδέψει στη Νέα Υόρκη για να περάσει οικογενειακές στιγμές δίπλα στην κόρη της Σοφία και τα δύο εγγόνια της.

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Άλλες πηγές αναφέρουν πως η Σοφία Καρβέλα, που διατηρεί στενές σχέσεις και με τη Δήμητρα Κούστα, προσπάθησε με διακριτικό τρόπο να λετιουργήσει πυροσβεστικά στην ιδιαίτερα άβολη κατάσταση που έχει δημιουργηθεί ανάμεσα στους διάσημους γονείς της, με τον 75χρονο συνθέτη να παραμένει ανένδοτος.

Η Άννα Βίσση δεν έχει κάποια προγραμματισμένη ζωντανή εμφάνιση στο προσεχές μέλλον.

Και ενώ υπάρχουν δεκάδες Έλληνες συνθέτες που δεν έχουν κρύψει την επιθυμία τους συνεργαστούν με την Άννα Βίσση -ανάμεσά τους και ο Γιώργος Σαμπάνης-, ο Νίκος Καρβέλας έχει πλέον τη δυνατότητα να δώσει σε άλλον καλλιτέχνη τα τραγούδια που έχει ήδη γράψει για την πρώην, πλέον, μούσα του με σκοπό να συμπεριληφθούν στο νέο άλμπουμ που ετοίμαζαν μαζί για να συνοδεύσει τις εμφανίσεις της στο «Αθηνών Αρένα», όπου ο ίδιος θα είχε την καλλιτεχνική επιμέλεια του προγράμματος.

Αυτό που προκαλεί πάντως εντύπωση είναι η «αγωνία» των εγχώριων Μέσων Ενημέρωσης να εξασφαλίσουν αποκλειστικές ειδήσεις που αφορούν την Ελληνίδα σταρ καθώς αυτές τις μέρες το όνομα «Βίσση» λειτουργεί ως μαγνήτης για το αναγνωστικό κοινό που παρακολουθεί με αμείωτο ενδιαφέρον τις τελευταίες, αναπάντεχες, εξελίξεις στη ζωή και την καριέρα της.

Άννα Βίσση: Ξανά στα charts η «Κόντρα»

18 χρόνια μετά την αρχική του κυκλοφορία, το τραγούδι «Κόντρα» της Άννας Βίσση επέστρεψε στα ψηφιακά charts, κάνοντας είσοδο στο TOP 50 του Spotify Greece. Πρόκειται για τη διασκευή της μεγάλης επιτυχίας με τίτλο Breathless του Νταν Γουίλσον, το οποίο η Άννα Βίσση είχε ηχογραφήσει την εποχή που δεν είχε καμία επικοινωνία με τον Νίκο Καρβέλα και αναδημοσιεύσε στο Tik Tok της πριν από λίγες μέρες.