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Με έναν ιδιαίτερο και έμμεσο τρόπο επέλεξε να τοποθετηθεί η Άννα Βίσση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στον απόηχο της μεγάλης συναυλίας της στο ΟΑΚΑ και των πρόσφατων νομικών εξελίξεων με τον Νίκο Καρβέλα. Ενώ η επίσημη πλευρά της τραγουδίστριας εκπροσωπείται από τον δικηγόρο της, Μιχάλη Δημητρακόπουλο, η ίδια προχώρησε σε repost ενός βίντεο στο TikTok με το τραγούδι «Κόντρα» (2008).

Η κίνηση αυτή αποκτά ξεχωριστή σημασία, καθώς το συγκεκριμένο κομμάτι —σε μουσική Dan Wilson και στίχους Μυρτούς Κοντοβά— δεν ανήκει στις συνθέσεις του Νίκου Καρβέλα, επιτρέποντας στην ερμηνεύτρια να το τραγουδά ζωντανά χωρίς περιορισμούς.

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Το βίντεο συνόδευε η χαρακτηριστική ατάκα χρηστών: «Τουλάχιστον αυτό θα μπορούμε να το ακούμε ό,τι και να κάνεις, Καρβέλα», με τους ακολούθους της να αποθεώνουν την αντίδραση και τη στάση της τραγουδίστριας.