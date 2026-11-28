Ai Key Takeaways
Σχετικά με αυτή την περίληψη
Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου.
Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο.
Σχετικά με αυτή την περίληψη
Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου.
Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο.
- Η Άννα Βίσση θα περάσει τα Χριστούγεννα του 2026 στη Νέα Υόρκη μαζί με την κόρη της Σοφία και τα εγγόνια της.
- Ο χώρος «Αθηνών Αρένα» υποβάλλεται σε ολική ανακαίνιση και θα αποκτήσει νέα ονομασία, η οποία δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί από τους συνεργάτες της.
- Οι εμφανίσεις της τραγουδίστριας στη σκηνή αναμένεται να ξεκινήσουν το επόμενο φθινόπωρο, ενώ η κυκλοφορία του νέου της δίσκου προγραμματίζεται για το 2027.
Η Άννα Βίσση θα περάσει τα Χριστούγεννα του 2026 στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης, με την κόρη της Σοφία και τα εγγόνια της Νίκο και Νέστορα, σύμφωνα με τη Realnews. Η τραγουδίστρια βρίσκεται ήδη στις ΗΠΑ, όπου ζει μόνιμα η κόρη της.
Οι πληροφορίες προέρχονται από πρόσωπο του περιβάλλοντός της, το οποίο επικαλείται η εφημερίδα. Κατά την ίδια πηγή, η Βίσση σχεδιάζει και άλλα ταξίδια στις ΗΠΑ μέσα στις γιορτές.
Πού θα περάσει τα Χριστούγεννα η Άννα Βίσση;
Στη Νέα Υόρκη. Η Σοφία ζει μόνιμα στο Μανχάταν, και η Βίσση πήγε εκεί για να είναι κοντά της και κοντά στα εγγόνια της.
Τι αλλάζει στην «Αθηνών Αρένα»;
Το μαγαζί ανακαινίζεται ολικά και θα γίνει ένας νέος χώρος, με νέο όνομα. «Τίποτα δεν θα μοιάζει με το προηγούμενο, ούτε και στο όνομα», μετέφερε η πηγή της Realnews.
Η Βίσση και οι συνεργάτες της ψάχνουν ακόμη το όνομα. Τα δημοσιεύματα ότι ο χώρος θα λέγεται «Arena» δεν ισχύουν, σύμφωνα με την ίδια πηγή.
Πότε θα την ξαναδούμε στη σκηνή;
Συγκεκριμένες ημερομηνίες εμφανίσεων δεν έχουν ανακοινωθεί. Κατά τη Realnews, οι εμφανίσεις της αναμένεται να ξεκινήσουν το φθινόπωρο και ο νέος της δίσκος να κυκλοφορήσει το 2027.