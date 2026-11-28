Κωνσταντίνος Αργυρός και Ρία Ελληνίδου ξεσήκωσαν το κοινό στην πρεμιέρα τους στο Κέντρο Αθηνών

Ρία Ελληνίδου – Δημήτρης Αλεξάνδρου: Τα κόκκινα λουλούδια και το «Σε ευχαριστώ ζωή μου» – Η σχέση τους από την αρχή

Ρία Ελληνίδου και Ελένη Φουρέιρα: Πού θα τραγουδήσουν την Πρωτοχρονιά 2027 – Δωρεάν το πάρτι στο Πεδίον του Άρεως

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Άννα Βίσση θα περάσει τα Χριστούγεννα του 2026 στη Νέα Υόρκη μαζί με την κόρη της Σοφία και τα εγγόνια της.

Ο χώρος «Αθηνών Αρένα» υποβάλλεται σε ολική ανακαίνιση και θα αποκτήσει νέα ονομασία, η οποία δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί από τους συνεργάτες της.

Οι εμφανίσεις της τραγουδίστριας στη σκηνή αναμένεται να ξεκινήσουν το επόμενο φθινόπωρο, ενώ η κυκλοφορία του νέου της δίσκου προγραμματίζεται για το 2027.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Η Άννα Βίσση θα περάσει τα Χριστούγεννα του 2026 στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης, με την κόρη της Σοφία και τα εγγόνια της Νίκο και Νέστορα, σύμφωνα με τη Realnews. Η τραγουδίστρια βρίσκεται ήδη στις ΗΠΑ, όπου ζει μόνιμα η κόρη της.

Οι πληροφορίες προέρχονται από πρόσωπο του περιβάλλοντός της, το οποίο επικαλείται η εφημερίδα. Κατά την ίδια πηγή, η Βίσση σχεδιάζει και άλλα ταξίδια στις ΗΠΑ μέσα στις γιορτές.

Advertisement

Advertisement

Πού θα περάσει τα Χριστούγεννα η Άννα Βίσση;

Στη Νέα Υόρκη. Η Σοφία ζει μόνιμα στο Μανχάταν, και η Βίσση πήγε εκεί για να είναι κοντά της και κοντά στα εγγόνια της.

Τι αλλάζει στην «Αθηνών Αρένα»;

Το μαγαζί ανακαινίζεται ολικά και θα γίνει ένας νέος χώρος, με νέο όνομα. «Τίποτα δεν θα μοιάζει με το προηγούμενο, ούτε και στο όνομα», μετέφερε η πηγή της Realnews.

Η Βίσση και οι συνεργάτες της ψάχνουν ακόμη το όνομα. Τα δημοσιεύματα ότι ο χώρος θα λέγεται «Arena» δεν ισχύουν, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Πότε θα την ξαναδούμε στη σκηνή;

Συγκεκριμένες ημερομηνίες εμφανίσεων δεν έχουν ανακοινωθεί. Κατά τη Realnews, οι εμφανίσεις της αναμένεται να ξεκινήσουν το φθινόπωρο και ο νέος της δίσκος να κυκλοφορήσει το 2027.

Σχετικά άρθρα Ρία Ελληνίδου και Ελένη Φουρέιρα: Πού θα τραγουδήσουν την Πρωτοχρονιά 2027 – Δωρεάν το πάρτι στο Πεδίον του Άρεως Ρία Ελληνίδου – Δημήτρης Αλεξάνδρου: Τα κόκκινα λουλούδια και το «Σε ευχαριστώ ζωή μου» – Η σχέση τους από την αρχή Κωνσταντίνος Αργυρός και Ρία Ελληνίδου ξεσήκωσαν το κοινό στην πρεμιέρα τους στο Κέντρο Αθηνών