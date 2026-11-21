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Με μεγάλη προσέλευση κόσμου και ένα πρόγραμμα γεμάτο αγαπημένες επιτυχίες πραγματοποιήθηκε η πρεμιέρα του Κωνσταντίνου Αργυρού στο Κέντρο Αθηνών, όπου εμφανίζεται φέτος μαζί με τη Ρία Ελληνίδου και τον Ηλία Μπόγδανο.

Το νυχτερινό κέντρο γέμισε ασφυκτικά, με τους θαμώνες να συμμετέχουν στο μουσικό πρόγραμμα, τραγουδώντας και χορεύοντας μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

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Ανάμεσα στους παρευρισκόμενους ήταν και η σύντροφος του δημοφιλούς τραγουδιστή, Αλεξάνδρα Νίκα, η οποία βρέθηκε στο πλευρό του για να τον στηρίξει σε αυτή τη νέα επαγγελματική του συνεργασία. Η παρουσία της στην πρεμιέρα αποτέλεσε μία ακόμη δημόσια ένδειξη της στήριξής της στις καλλιτεχνικές του δραστηριότητες.

Οι επώνυμοι που βρέθηκαν στην πρεμιέρα

Από τη βραδιά δεν έλειψαν και γνωστά πρόσωπα από τον χώρο της μουσικής και της showbiz. Στο Κέντρο Αθηνών βρέθηκε ο CEO της Panik, Γιώργος Αρσενάκος, καθώς και ο Δημήτρης Αλεξάνδρου, ο οποίος συνοδευόταν από τον γνωστό στιλίστα Διονύση Πυρομάλλη, προκειμένου να απολαύσει το πρόγραμμα της Ρίας Ελληνίδου.

Η τραγουδίστρια αποτελεί ένα από τα ξεχωριστά πρόσωπα της φετινής συνεργασίας. Διανύοντας μια ιδιαίτερα δημιουργική περίοδο στην επαγγελματική της πορεία, έχει κερδίσει την προσοχή του κοινού με τη χαρακτηριστική φωνή, τη σκηνική της παρουσία και τις επιτυχίες της στο σύγχρονο λαϊκό τραγούδι.

Η συμμετοχή της στο σχήμα με τον Κωνσταντίνο Αργυρό αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα στην καριέρα της, ενώ η πρεμιέρα έδωσε μια πρώτη γεύση από το πρόγραμμα που θα παρουσιάζουν τη φετινή σεζόν.