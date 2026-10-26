Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Την υποστήριξή του στον Κωνσταντίνο Αργυρό εξέφρασε δημόσια ο Τριαντάφυλλος, με αφορμή τις αντιδράσεις που προκάλεσε η συναυλία του τραγουδιστή στο Παρίσι.

Πιο συγκεκριμένα, ο τραγουδιστής πήρε ξεκάθαρη θέση υπέρ του συναδέλφου του, λέγοντας: «Πετσόκομμα, πετσόκομμα. Ο Κωνσταντίνος τους πετσοκόβει όλους», είπε αρχικά ο τραγουδιστής, σχολιάζοντας την κριτική που δέχτηκε ο Αργυρός.

Advertisement

Advertisement

Στη συνέχεια, ο Τριαντάφυλλος δήλωσε ότι «εγώ γι’ αυτό είμαι πολύ περήφανος, που στο εξωτερικό κάνει αυτά που κάνει ο άνθρωπος και καλά είναι να τον αφήσουμε σε ησυχία το παιδί γιατί τα πάει πολύ καλά. Πετσόκομμα διαστημικό. Μπράβο στον Κωνσταντίνο και γουστάρω με χίλια. Κάτσε, δεν είναι λίγο αυτό τώρα.

Να τον χτυπάνε όλοι επειδή έκανε συναυλία στο Παρίσι και στο Παρίσι γίνονταν επεισόδια, που στο κάτω κάτω ο Κωνσταντίνος τι είναι, ο πολιτικός τους; Πρωθυπουργός είναι;».