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Η αμερικανική εφημερίδα The Washington Sun δημοσίευσε νέα στοιχεία από ομοσπονδιακή δήλωση οικονομικών συμφερόντων της πρώην πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ. Το έγγραφο προέρχεται, σύμφωνα με την εφημερίδα, από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ και είναι διαθέσιμο για έλεγχο.

Επιβεβαιωμένα στοιχεία

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Η δήλωση OGE Form 278e, που υπέγραψε ηλεκτρονικά η Γκιλφόιλ στις 11 Μαΐου 2026, καταγράφει:

Στεγαστικό δάνειο μεταξύ 1 και 5 εκατομμυρίων δολαρίων.

Δάνειο για σκάφος μεταξύ 100.001 και 250.000 δολαρίων.

Έσοδα περίπου 1,48 εκατομμυρίων δολαρίων από εταιρεία παραγωγής podcast.

Καμία δηλωμένη οφειλή πιστωτικής κάρτας στο συγκεκριμένο έγγραφο.

Former U.S. Ambassador to Greece Kimberly Guilfoyle disclosed sizable mortgage and boat loans among her personal liabilities, but no credit card debt entering 2026, according to an unpublished federal ethics document obtained by The Washington Sun from the State Department.… October 23, 2026

Τι παραμένει ανεπιβεβαίωτο

Η καταγγελία του επιχειρηματία Έρικ Ντίτερς ότι η Γκιλφόιλ ζήτησε 100.000 δολάρια για εξόφληση λογαριασμού American Express, προσφέροντας πολιτική πρόσβαση ως αντάλλαγμα, δεν έχει αποδειχθεί δικαστικά. Η ίδια αρνείται τις κατηγορίες.

Η απουσία οφειλής πιστωτικής κάρτας στη νέα δήλωση δεν αποδεικνύει ούτε διαψεύδει ότι υπήρχε τέτοια οφειλή τον Ιούλιο του 2025, όταν φέρεται να έγινε το αίτημα.

(Με πληροφορίες από WashingtonSun)