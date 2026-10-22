Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Νέα στοιχεία και μαρτυρίες σχετικά με φερόμενους στημένους αγώνες μπάσκετ περιλαμβάνονται στη δικογραφία, αναφέροντας μηνύματα για επηρεασμό αποτελεσμάτων και παροχές προς διαιτητές.

Στα υπό εξέταση περιστατικά περιλαμβάνονται αγώνες του Προμηθέα Πατρών από το 2018 έως το 2026, καθώς και καταγγελίες για χρηματισμό διαιτητών και παρεμβάσεις σε αναμετρήσεις.

Εν ενεργεία διαιτητής κατέθεσε ότι λάμβανε οδηγίες από επιχειρηματία για τις αποφάσεις του σε περίπου 30 αγώνες της Β' κατηγορίας κατά την ίδια χρονική περίοδο.

Μάρτυρας-επιχειρηματίας κατήγγειλε ότι έλαβε χρηματικά ποσά από τον Ευάγγελο Λιόλιο για την ενίσχυση της ομάδας του, ενώ υποστήριξε ότι καταβλήθηκαν χρήματα σε διαιτητή για εξασφάλιση νίκης.

Η δικογραφία περιλαμβάνει επίσης καταγγελία πρώην διαιτητή για απόπειρα δωροδοκίας συναδέλφου του σε αγώνα που διεξήχθη εκτός Ελλάδας, με αντάλλαγμα το ποσό των 10.000 ευρώ.

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Νέα στοιχεία και μαρτυρίες έρχονται στο φως για την υπόθεση των φερόμενων στημένων αγώνων στο μπάσκετ, η οποία έχει προκαλέσει αναταράξεις στον χώρο του αθλητισμού. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, μηνύματα που φέρονται να συνδέονται με προσπάθειες επηρεασμού αποτελεσμάτων, αλλά και αναφορές σε χρηματικά ποσά και απαιτήσεις για πολυτελείς διαμονές διαιτητών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, μεταξύ των αγώνων που ελέγχονται είναι και αναμετρήσεις του Προμηθέα Πατρών με αντιπάλους, μεταξύ άλλων, την ΑΕΚ, τον ΠΑΟΚ και τον Άρη. Οι συγκεκριμένοι αγώνες φέρονται να αφορούν τα έτη 2018, 2021, 2024, 2025 και 2026 και εξετάζονται κατά περίπτωση.

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Στη δικογραφία περιλαμβάνεται, επίσης, μήνυμα που αποδίδεται σε κατηγορούμενο επιχειρηματία και στο οποίο φέρεται να αναφέρει: «Πρέπει οπωσδήποτε να χάσει η Χ…, θέλω όπου τους βρίσκω να τους διαλύω γιατί είναι εχθροί μου…».

Σε άλλο μήνυμα, το οποίο φέρεται να είχε στείλει το 2018 κατηγορούμενη διαιτητής σε επιχειρηματία που προχώρησε σε καταγγελία, ζητείται η κράτηση δωματίου σε πολυτελές ξενοδοχείο στο όνομά της. Συγκεκριμένα, το μήνυμα αναφέρει: «Μπορείς να κανονίσεις για μένα να πάω στο …”;». Σύμφωνα με τις πληροφορίες της υπόθεσης, η κράτηση φέρεται να πραγματοποιήθηκε.

Οι καταθέσεις των δύο μαρτύρων-κλειδιών

Οι δύο μάρτυρες που φέρονται να συνέβαλαν στην αποκάλυψη της υπόθεσης και στην άσκηση ποινικής δίωξης έχουν περιγράψει στις καταθέσεις τους περιστατικά που σχετίζονται με τη λειτουργία του κυκλώματος.

Οι καταγγελίες εν ενεργεία διαιτητή

Εν ενεργεία διαιτητής φέρεται να έχει προσκομίσει μηνύματα προς υποστήριξη των ισχυρισμών του. Στην κατάθεσή του αναφέρθηκε σε περίπου 30 αγώνες μπάσκετ της Β’ κατηγορίας, για τους οποίους υποστηρίζει ότι, από το 2018 έως το 2026, λάμβανε οδηγίες από τον κατηγορούμενο επιχειρηματία σχετικά με τις αποφάσεις που θα έπρεπε να λάβει κατά τη διάρκεια των αγώνων.

Κατά τους ισχυρισμούς του, δεν λάμβανε χρηματική αμοιβή, αλλά συνέχιζε να ορίζεται σε σημαντικές αναμετρήσεις.

Τα 50.000 ευρώ και η πληρωμή των 100.000 ευρώ

Ο δεύτερος μάρτυρας-κλειδί, επιχειρηματίας και πρόεδρος ομάδας της Β’ κατηγορίας, φέρεται να κατέθεσε ότι έλαβε 50.000 ευρώ από τον τότε πρόεδρο του Προμηθέα Πατρών, Ευάγγελο Λιόλιο, ως οικονομική βοήθεια για την ενίσχυση και την ανέλιξη της ομάδας του. Σύμφωνα με την κατάθεσή του, τα χρήματα δεν του ζητήθηκε ποτέ να τα επιστρέψει.

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Ο ίδιος μάρτυρας φέρεται, ακόμη, να υποστήριξε ότι στον επόμενο αγώνα κληρώθηκε η κατηγορούμενη διαιτητής, στην οποία, σύμφωνα με όσα κατέθεσε, καταβλήθηκαν 5.000 ευρώ, ώστε να διασφαλιστεί η νίκη της ομάδας του. Η πληρωμή φέρεται να έγινε ως «ευχαριστώ» για την «εξυπηρέτηση» που είχε προσφέρει στον πρόεδρο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, Ευάγγελο Λιόλιο.

Παράλληλα, ο μάρτυρας υποστήριξε ότι το 2016 έλαβε μέσω τρίτου προσώπου 100.000 ευρώ από τον Ευάγγελο Λιόλιο, προκειμένου να παραιτηθεί από την προεδρία της ομάδας του. Όπως φέρεται να κατέθεσε, στόχος ήταν να διευκολυνθεί η άνοδος του Προμηθέα στην πρώτη κατηγορία, με επικεφαλής τον κατηγορούμενο.

Καταγγελία και για αγώνα στο εξωτερικό

Στη δικογραφία περιλαμβάνεται, τέλος, κατάθεση πρώην διαιτητή, ο οποίος αναφέρθηκε σε αγώνα που διεξήχθη εκτός Ελλάδας. Σύμφωνα με όσα φέρεται να κατέθεσε, συνάδελφός του από το εξωτερικό είχε καταγγείλει ότι δέχθηκε πρόταση να διευθύνει την αναμέτρηση με συγκεκριμένο τρόπο, έναντι αμοιβής 10.000 ευρώ.

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Η συγκεκριμένη καταγγελία αφορά πρόταση που φέρεται να έγινε με αντάλλαγμα το ποσό των 10.000 ευρώ, όπως αναφέρεται και σε σχετικό δημοσίευμα για την καταγγελία Ουκρανού διαιτητή σε βάρος του Κορομηλά.

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