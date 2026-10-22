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Η υπόθεση εξελίσσεται σε ποινικό και πειθαρχικό επίπεδο, με τις αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο επιβολής περιοριστικών όρων, όπως η απαγόρευση ενασχόλησης με το μπάσκετ.

Τα πειθαρχικά όργανα της Ομοσπονδίας, και ειδικότερα η Επιτροπή Δεοντολογίας, δύνανται να επιβάλουν ταχείες ποινές, συμπεριλαμβανομένων ισόβιων αποκλεισμών, βασιζόμενα σε ισχυρές ενδείξεις.

Παράλληλα, η έρευνα συνεχίζεται με την αξιολόγηση κατασχεθέντων ηλεκτρονικών συσκευών, ενώ δεν αποκλείεται η αναβάθμιση των κατηγοριών σε περίπτωση που δεν δικαιολογηθούν χρηματικά ποσά που βρέθηκαν.

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Ο Κυριάκος Θωμαΐδης εξήγησε στη HuffPost όλα όσα προβλέπει ο νόμος για την υπόθεση σύλληψης του προέδρου της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιου, καθώς και πέντε ακόμα κατηγορούμενων.

Σύμφωνα με όσα περιέγραψε, ακολουθεί το ποινικό και το πειθαρχικό σκέλος της έρευνας και εκτιμά ότι ενδέχεται να υπάρξουν περιοριστικοί όροι στην ενασχόληση με το μπάσκετ για τα εμπλεκόμενα πρόσωπα.

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Ο Κ. Θωμαΐδης στάθηκε επίσης στην μεγάλη δικαστική υπόθεση στο ποδόσφαιρο, όπου τελίκά αθωώθηκαν όλοι οι κατηγορούμενοι.

Το ποινικό και το πειθαρχικό σκέλος

«Αυτό που ακολουθεί συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις έχει να κάνει σε δύο επίπεδα. Το ένα επίπεδο είναι το ποινικό και το άλλο επίπεδο είναι το πειθαρχικό. Η Ομοσπονδία Μπάσκετ έχει πειθαρχικά όργανα για να αποφασιστεί η τύχη των έξι κατηγορούμενων.

Σε ό,τι αφορά το ποινικό, επειδή η εξέλιξη θα τρέξει γρήγορα, ενδέχεται να υπάρξουν περιοριστικοί όροι. Θυμίζω στο ποδόσφαιρο είχαν επιβληθεί τέτοιοι περιοριστικοί όροι. Για παράδειγμα, υπήρξε ένας περιοριστικός όρος που επιβλήθηκε από τον ανακριτή Ανδρεάδη για την εγκληματική του ποδοσφαίρου, που λέγεται απαγόρευση ενασχόλησης με το άθλημα.

Αυτό συνέβη το 2018 και αφορούσε τον πρόεδρο του Ολυμπιακού, Βαγγέλη Μαρινάκη. Αφορούσε άλλους 27 κατηγορουμένους, μεταξύ των οποίων αρχιδιαιτητές και ποδοσφαιρικούς παράγοντες. Ήταν στο σύνολο 28 άνθρωποι, οι οποίοι στο τέλος αθωώθηκαν.

Ο περιοριστικός όρος που μπήκε εκείνη την ώρα στους ποδοσφαιρικούς παράγοντες ήταν η απαγόρευση ενασχόλησης με το ποδόσφαιρο. Αν θα υπάρξει τέτοιος περιοριστικός όρος από τον κύριο ανακριτή στον κύριο Λιόλιο και στους υπόλοιπους πέντε κατηγορούμενους, είναι κάτι που δεν το ξέρω. Αυτό είναι στην κρίση του, αλλά είναι ένας όρος που θα μπορούσε να μπει, ώστε να απαγορεύεται να ασχοληθούν με το άθλημα.», είπε χαρακτηριστικά.

Κυριάκος Θωμαΐδης: Προβλέψεις για ισόβιους αποκλεισμούς

«Το δεύτερο σκέλος, όμως, που είναι επίσης γρήγορο – μιλάω για τα πιο γρήγορα σκέλη, γιατί τα άλλα θα κριθούν σε βάθος χρόνου – είναι τα πειθαρχικά όργανα της Ομοσπονδίας του Μπάσκετ. Οι πειθαρχικές επιτροπές έχουν αρμοδιότητα και ειδικά η Επιτροπή Δεοντολογίας, σε τέτοια ζητήματα, να παρεμβαίνει και να μην χρειάζεται πλήρη αποδεικτική διαδικασία, όπως χρειάζεται ένα ποινικό δικαστήριο για να καταλήξει σε απόφαση. Απαιτούνται απλώς ενδείξεις με ισχυρή πιθανολόγηση.

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Σε αυτή την περίπτωση υπάρχουν μέχρι και προβλέψεις στον κώδικα δεοντολογίας του μπάσκετ για ισόβιους αποκλεισμούς από το άθλημα ή πολυετή αποκλεισμό. Αυτό θα το κρίνει ένας τακτικός δικαστής στο πειθαρχικό όργανο του μπάσκετ», ανέφερε ο Κ. Θωμαΐδης.

Οι πιθανότητες για αναβάθμιση των κατηγοριών

Στην ερώτηση για το εάν υπάρχει η πιθανότητα να αναβαθμιστούν οι κατηγορίες για τους έξι συλληφθέντες, ο Κυριάκος Θωμαΐδης απάντησε καταφατικά και πρόσθεσε ότι έχουν κατασχεθεί κινητά και ηλεκτρονικοί υπολογιστές, που βρίσκονται πλέον στην διάθεση των αρχών.

«Θυμίζω ότι κατασχέθηκαν τα κινητά και οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές των κατηγορουμένων. Φυσικά, δεν μπορούμε να ξέρουμε τι θα βρεθεί εκεί. Επιπλέον, βρέθηκαν μετρητά στα σπίτια δύο διαιτητών. Όχι ότι απαγορεύεται να έχεις μετρητά στο σπίτι σου. Πρέπει όμως να δικαιολογηθεί η προέλευση των μετρητών. Σε αυτή την περίπτωση μπορεί, εφόσον δεν δικαιολογηθεί, να υπάρξει η κατηγορία του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, προϊόντος από εγκληματικές δραστηριότητες», τόνισε ο Κ. Θωμαΐδης.

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«Είναι μια κατηγορία που δεν έχει αποδοθεί. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή η μόνη κατηγορία που αποδίδεται στους κατηγορουμένους είναι δωροδοκία-δωροληψία για χειραγωγημένα ματς, σε συνδυασμό με τον παράνομο στοιχηματισμό. Και είναι κακούργημα», πρόσθεσε.

Σοκαριστικές καταγγελίες για σχολικά πρωταθλήματα – «Πάντα όταν στήνεται ένα ματς πρέπει να ψάξουμε το όφελος»

«Όσον αφορά τα σχολικά πρωταθλήματα, επειδή κάποιοι αναρωτιούνται ποιο είναι το όφελος, σε αυτήν την περίπτωση εφόσον ένα σχολείο κατακτήσει έναν πανελλήνιο τίτλο σε ένα πρωτάθλημα, παίρνει τόσες μονάδες για την εισαγωγή στο Πανεπιστήμιο που, στην ουσία, μπαίνεις στο Πανεπιστήμιο.

Δηλαδή, επειδή προσπαθούν να καταλάβουν κάποιοι πώς είναι δυνατόν να στηθεί ένα παιχνίδι για τα σχολικά πρωταθλήματα, υπάρχει όφελος. Πάντα, όταν στήνεται ένα ματς, πρέπει να ψάξουμε το όφελος, σε τί ωφελεί.

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Στις περιπτώσεις ορισμένων αγώνων που έχω τη δυνατότητα να γνωρίζω από τη δικογραφία, υπήρχε βαθμολογικό όφελος. Σε άλλες περιπτώσεις, στις περισσότερες, υπήρχε στοιχηματικό όφελος. Και στα σχολικά πρωταθλήματα ήταν το όφελος της εισαγωγής στο Πανεπιστήμιο.

Το τεκμήριο της αθωότητας και το παράδειγμα στο ποδόσφαιρο

Στην συνέχεια, η συζήτηση επικεντρώθηκε γύρω από το τεκμήριο της αθωότητας, αλλά και στο γεγονός ότι αρκετά ενημερωτικά μέσα έχουν προβεί ήδη στην «καταδίκη» των έξι κατηγορούμενων, γεγονός που ο Κ. Θωμαΐδης αξιολογεί ως «λάθος».

«Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η υπόθεση που στάθηκα παραπάνω στο ποδόσφαιρο, που κρίθηκαν αθώοι οι κατηγορούμενοι. Καταρχήν, ο δημοσιογράφος δεν έχει καμία δουλειά να βγάζει αποφάσεις, είτε εισαγγελικές είτε δικαστικές είτε ανακριτικές. Ο δημοσιογράφος καταγράφει τα γεγονότα, περιγράφει όσο καλύτερα μπορεί και αποκαλύπτει, εφόσον έχει στοιχεία. Στοιχεία που πιθανόν να είναι άγνωστα και στη δικογραφία. Αλλά μέχρι εκεί», υποστήριξε.

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Τι ακολουθεί στο ελληνικό μπάσκετ

Για το πότε θα υπάρχουν εξελίξεις γύρω από την υπόθεση, ο Κ. Θωμαΐδης είπε: «Σε ό,τι αφορά το ποινικό, πολύ γρήγορα, διότι οι κατηγορούμενοι σήμερα θα ζητήσουν προθεσμία. Θα την πάρουν με βάση τη δικονομία. Από εβδομάδα θα έχουμε την απόφαση του ανακριτή και του εισαγγελέα, οι οποίοι θα πρέπει να συμφωνήσουν. Θα υπάρχει δυνατότητα, μέχρι και προσωρινής κράτησης.

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Επίσης, υπάρχει δυνατότητα περιοριστικών όρων. Πρέπει να αφεθούν ελεύθεροι με ή χωρίς κανέναν όρο. Πάντα αυτά είναι στην κρίση του εισαγγελέα που έκανε την έρευνα, του αρμόδιου εισαγγελέα, συνεργάτη του κυρίου Απόστολου Γραμμένου – ο οποίος, να το πω αυτό γιατί πολλοί λένε, είναι συνωνυμία με τον πρώην πρόεδρο της ΕΠΟ – και του κυρίου Κωνσταντίνου Μήττου, ο οποίος είναι ο ανακριτής, ο ένας τακτικός ανακριτής.

Αυτοί οι δύο άνθρωποι θα αποφασίσουν την επόμενη εβδομάδα για την τύχη των κατηγορουμένων. Το τι θα επιβάλουν ακριβώς, σε ό,τι αφορά την απόφαση του ποινικού δικαστηρίου, θέλουμε δύο χρόνια από τώρα, ίσως και παραπάνω.

Σε κάθε περίπτωση, τα πειθαρχικά, οι πειθαρχικές ποινές μπορούν να κινηθούν πάρα πολύ γρήγορα. Μέσα σε έναν μήνα μπορούν να έχουν μια απόφαση. Στην περίπτωση της Επιτροπής Δεοντολογίας, όταν υπάρχουν τέτοιες υποθέσεις, είναι υποχρεωμένη η Επιτροπή Δεοντολογίας να κρίνει και να αποφασίζει σε εύλογο χρονικό διάστημα, με βάση το αθλητικό δίκαιο. Και επαναλαμβάνω, εκεί δεν υπάρχει πλήρης αποδεικτική διαδικασία. Υπάρχει ισχυρή πιθανολόγηση».

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