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Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στον χώρο του μπάσκετ, καθώς έχουν εκδοθεί 6 εντάλματα σύλληψης. Στη λίστα των κατηγορουμένων περιλαμβάνονται ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ) Βαγγέλης Λιόλιος, τρεις εν ενεργεία διαιτητές, ένας αρχιδιαιτητής που υπηρετεί ως ειδικός σύμβουλος διαιτησίας, καθώς και ένας επιχειρηματίας και πρώην αθλητής.

Για το ένταλμα σύλληψης του Λιόλιου τοποθετήθηκε μέσω story στο Ιnstagram, ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρης Γιαννακόπουλος.

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Γιαννακόπουλος: «Νομίζατε ό,τι θα κερδίζατε»

Στην πρώτη του ανάρτηση είπε:

«Θέλατε και πόλεμο μαζί μου. Νομίζατε ό,τι θα κερδίζατε. Χα! Δεν ρωτάγατε. Μία ήττα και αυτή αν θέλω τώρα 2 η ώρα την ανατρέπω αλλά εν πάση περιπτώσει, άστην να κάθεται. Τα φιλάκια μου σε όλους σας. Καπνίζεις; Δεν θυμάμαι αν καπνίζεις. Δεν νομίζω ότι καπνίζεις, ε; Ντάξει, όλα καλά».

Στο τελευταίο μέχρι στιγμής μήνυμα του στα social media, αναφέρει με νόημα: «Περιμένω να δω την τοποθέτηση των ανθρώπων που τόσα χρόνια λασπολογούν και μειώνουν τις νίκες μας, χωρίς να έχει συλληφθεί κανείς, με τι τρόπο θα καταδικάσουν αυτά που βγήκαν σήμερα και βγαίνουν ακόμα…».