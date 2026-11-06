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Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός τιμωρήθηκε με επιπλέον πρόστιμο 30.000 ευρώ για την ίδια υπόθεση που αφορούσε τον ιδιοκτήτη της ομάδας.

Το πειθαρχικό όργανο αποφάσισε την απαλλαγή της Μαργαρίτας Θάνου, μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, από την κατηγορία της δυσφημιστικής συμπεριφοράς μέσω δημόσιων δηλώσεων.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός απαλλάχθηκε επίσης από τις κατηγορίες που αφορούσαν τη συγκεκριμένη πειθαρχική διαδικασία για τη Μαργαρίτα Θάνου.

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Με αυστηρές πειθαρχικές κυρώσεις τιμώρησε ο αθλητικός δικαστής του ΕΣΑΚΕ τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρη Γιαννακόπουλο, για υπόθεση δυσφήμισης του αθλήματος μέσω ανάρτησής του στο Instagram.

Συγκεκριμένα, στον ισχυρό άνδρα της «πράσινης» ΚΑΕ επιβλήθηκε απαγόρευση εισόδου σε όλα τα γήπεδα για χρονικό διάστημα δέκα μηνών, καθώς και χρηματικό πρόστιμο ύψους 60.000 ευρώ. Επιπλέον, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός καλείται να πληρώσει πρόστιμο 30.000 ευρώ για την ίδια υπόθεση.

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Η απόφαση του αθλητικού δικαστή του ΕΣΑΚΕ αφορά τη συμπεριφορά του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, η οποία κρίθηκε ότι συνιστά δυσφήμιση του αθλήματος μέσω δημοσίευσης στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram. Οι κυρώσεις που επιβλήθηκαν περιλαμβάνουν δεκάμηνο αποκλεισμό από την είσοδο σε οποιοδήποτε γήπεδο και πρόστιμο 60.000 ευρώ για τον ιδιοκτήτη του Παναθηναϊκού. Παράλληλα, η ομάδα τιμωρήθηκε με επιπλέον χρηματική ποινή 30.000 ευρώ.

Απαλλάχθηκαν η Μαργαρίτα Θάνου και η ΚΑΕ Παναθηναϊκός

Διαφορετική ήταν η έκβαση της πειθαρχικής διαδικασίας που αφορούσε τη Μαργαρίτα Θάνου, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και νομική εκπρόσωπο της ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Η ίδια είχε κληθεί σε απολογία έπειτα από καταγγελία για δυσφημιστική συμπεριφορά, η οποία φέρεται να εκδηλώθηκε μέσω δημόσιων δηλώσεων. Ωστόσο, το αρμόδιο πειθαρχικό όργανο του ΕΣΑΚΕ αποφάσισε την απαλλαγή της.

Απαλλακτική ήταν η απόφαση και για την ΚΑΕ Παναθηναϊκός ως προς τη συγκεκριμένη υπόθεση που αφορούσε τη Μαργαρίτα Θάνου. Όπως ανακοίνωσε ο ΕΣΑΚΕ, δεν επιβάλλεται καμία πειθαρχική κύρωση ούτε στην ίδια ούτε στην ομάδα για το συγκεκριμένο σκέλος της διαδικασίας.

Έτσι, η πειθαρχική απόφαση διαχωρίζει τις δύο υποθέσεις: ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος τιμωρείται με δεκάμηνη απαγόρευση εισόδου στα γήπεδα και πρόστιμο 60.000 ευρώ, ενώ η ΚΑΕ Παναθηναϊκός επιβαρύνεται με πρόστιμο 30.000 ευρώ για την ανάρτηση στο Instagram. Αντίθετα, η Μαργαρίτα Θάνου και η ομάδα απαλλάσσονται από

Αναλυτικά οι αποφάσεις:

«06.11.2026 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

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1. Επιβάλλει στον Δημήτριο Γιαννακόπουλο, ιδιοκτήτη της ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (δ.τ. ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ AKTOR) για το πειθαρχικό παράπτωμα της δυσφήμισης, μέσω του μέσου κοινωνικής δικτύωσης Instagram α) απαγόρευση εισόδου σε όλα τα γήπεδα προσωρινά για δέκα (10) μήνες και β) χρηματικό πρόστιμο ύψους εξήντα χιλιάδων (60.000,00) ευρώ.

2. Επιβάλλει στην ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ AKTOR) χρηματικό πρόστιμο ύψους τριάντα χιλιάδων (30.000,00) ευρώ, για την ως άνω πράξη του ιδιοκτήτη της.

25/06.11.2026 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

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1.Απαλλάσσεται η Μαργαρίτα Θάνου του Δημητρίου Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ AKTOR) για το πειθαρχικό παράπτωμα της πειθαρχικής παράβασης της δυσφημιστικής συμπεριφοράς μέσω δημοσίων δηλώσεων.

2. Απαλλάσσεται η ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ AKTOR) για την ως άνω πράξη του μέλους του ΔΣ της.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

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