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Η Σάνον διευκρίνισε πως οι δυο τους προσποιούνταν τις σεξουαλικές επαφές για να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις του ιδρυτή του Playboy.

Η ίδια υποστήριξε ότι ο Χέφνερ χρησιμοποιούσε συναισθηματικούς εκβιασμούς για να τις πείσει να υποκύψουν στις επιθυμίες του.

Παράλληλα, η Σάνον επιβεβαίωσε τους ισχυρισμούς της Κρίσταλ Χάρις σχετικά με τη συμπεριφορά άλλων ανδρών που επισκέπτονταν συχνά τον συγκεκριμένο χώρο.

Μετά την αποχώρησή τους από την έπαυλη, οι αδελφές Σάνον στράφηκαν στην πορνογραφία ως μέσο επιβίωσης για αρκετά χρόνια.

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Νέες αποκαλύψεις για όσα φέρεται να συνέβαιναν πίσω από τις κλειστές πόρτες της διάσημης έπαυλης του Playboy έρχονται στο φως, με την πρώην Playmate Κάρισα Σάνον να περιγράφει τις εμπειρίες της από την περίοδο που ζούσε εκεί μαζί με τη δίδυμη αδελφή της, Κριστίνα.

Σε συνέντευξή της στο Page Six, η 37χρονη σήμερα Κάρισα επιβεβαίωσε τους πρόσφατους ισχυρισμούς της Κρίσταλ Χάρις, χήρας του Χιου Χέφνερ, σχετικά με τις σεξουαλικές απαιτήσεις του ιδρυτή του Playboy. Όπως υποστήριξε, ο Χέφνερ πίεζε τις δύο αδελφές να προχωρούν σε ερωτικές πράξεις μεταξύ τους, ενώ εκείνος τις παρακολουθούσε.

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Οι δύο αδελφές εγκαταστάθηκαν στην έπαυλη του Λος Άντζελες όταν ήταν μόλις 18 ετών και παρέμειναν εκεί μέχρι τα 20 τους. Η Κάρισα είχε περιγράψει και στο παρελθόν τις σεξουαλικές εμπειρίες της με τον Χέφνερ ως περιστατικά που έμοιαζαν με επίθεση και βιασμό. Ανάμεσα σε όσα καταγγέλλει βρίσκεται και ένα τρίο που, σύμφωνα με την ίδια, τους επιβλήθηκε στα 19α γενέθλιά τους.

Ωστόσο, η ίδια θέλησε να διευκρινίσει ότι εκείνη και η αδελφή της δεν προχώρησαν ποτέ πραγματικά σε σεξουαλική επαφή μεταξύ τους. Αντίθετα, είχαν συμφωνήσει να προσποιούνται ότι ανταποκρίνονταν στις απαιτήσεις του Χέφνερ.

«Δεν το κάναμε ποτέ πραγματικά. Προσποιούμασταν κάθε φορά και ήταν φρικτό», ανέφερε, εξηγώντας ότι ο Χέφνερ πίστευε πως όσα έβλεπε ήταν αληθινά και έδειχνε να απολαμβάνει αυτό που συνέβαινε.

Όπως ισχυρίστηκε, εκείνος προσπαθούσε να τις πείσει ότι η μεταξύ τους σεξουαλική επαφή αποτελούσε απόδειξη της αγάπης τους. «Μας έλεγε ότι αν αγαπούσαμε πραγματικά η μία την άλλη, θα το κάναμε μαζί», αποκάλυψε.

Η Κάρισα αναφέρθηκε ακόμη στις δίδυμες Σάντι και Μάντι Μπέντλεϊ, οι οποίες είχαν γίνει γνωστές μέσα από το Playboy στις αρχές της δεκαετίας του 2000. Όπως είπε, όταν τις συνάντησε χρόνια μετά την αποχώρησή τους από την έπαυλη, ένιωσε άσχημα για όσα ενδεχομένως είχαν βιώσει.

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Η ίδια υποστήριξε ότι πριν εγκατασταθεί στην κατοικία του Χέφνερ δεν είχε αντιληφθεί τι πραγματικά συνέβαινε εκεί και ότι οι γυναίκες που ζούσαν μαζί του είχαν σεξουαλικές επαφές όχι μόνο με τον ίδιο, αλλά και με άλλους άνδρες που επισκέπτονταν την έπαυλη.

Στη συνέντευξή της συμφώνησε επίσης με τους ισχυρισμούς της Κρίσταλ Χάρις για τον ηθοποιό και κωμικό Τζον Λόβιτς, τον οποίο εκείνη είχε χαρακτηρίσει έναν από τους πιο σεξιστές άνδρες που σύχναζαν στην κατοικία του Χέφνερ.

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Μετά την αποχώρησή τους από την έπαυλη, οι αδελφές Σάνον ασχολήθηκαν για αρκετά χρόνια με την πορνογραφία, συμμετέχοντας ακόμη και σε κοινές παραγωγές. Όπως είχαν δηλώσει παλαιότερα, η ενασχόλησή τους με τον συγκεκριμένο χώρο αποτελούσε για εκείνες έναν τρόπο επιβίωσης.