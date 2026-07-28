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Η 41χρονη βίωσε συναισθηματική κατάρρευση όταν πελάτης την απέλυσε παρά την εργασία που είχε καταβάλει για την εξυπηρέτησή του.

Η ίδια δήλωσε ότι η μετάβαση από την τηλεόραση στον χώρο των ακινήτων είναι απαιτητική, καθώς υποχρεούται να χτίσει την καριέρα της από το μηδέν.

Παρά τις προκλήσεις και την ψυχολογική πίεση, η Γουίλκινσον εξέφρασε την πρόθεσή της να συνεχίσει την προσπάθεια, αντλώντας κίνητρο από την ανατροφή των δύο παιδιών της.

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Η Κέντρα Γουίλκινσον, το πρώην κουνελάκι του Playboy που έγινε γνωστή μέσα από το ριάλιτι The Girls Next Door, μίλησε ανοιχτά για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει στη νέα της επαγγελματική πορεία ως μεσίτρια ακινήτων, αποκαλύπτοντας πως ένας πελάτης την απέλυσε, γεγονός που την οδήγησε σε συναισθηματική κατάρρευση.

Η 41χρονη απέκτησε παγκόσμια αναγνωρισιμότητα στις αρχές της δεκαετίας του 2000, όταν συμμετείχε στο ριάλιτι που ακολουθούσε τη ζωή των γυναικών που ζούσαν στην έπαυλη του αείμνηστου Χιου Χέφνερ. Αποχώρησε από την έπαυλη το 2009, όταν παντρεύτηκε τον -πλέον πρώην- σύζυγό της, Χανκ Μπάσκετ.

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Το 2020 αποφάσισε να αλλάξει επαγγελματική πορεία και να ασχοληθεί με τον χώρο των ακινήτων, μια μετάβαση που καταγράφηκε και στο ριάλιτι Kendra Sells Hollywood, το οποίο προβλήθηκε για δύο σεζόν. Παρότι η εκπομπή ολοκληρώθηκε το 2023, η ίδια συνεχίζει να εργάζεται ως μεσίτρια.

Μέσα από μια σειρά αναρτήσεων στο Instagram αποκάλυψε τη δύσκολη ημέρα που πέρασε. Δημοσιεύοντας μια φωτογραφία στην οποία εμφανίζεται να κλαίει μέσα στο αυτοκίνητό της, έγραψε: «Όταν ένας πελάτης σε απολύει… μετά από όλη τη δουλειά που έχεις κάνει. Ναι, σήμερα δυσκολεύομαι πολύ, παιδιά».

Σε βίντεο που ακολούθησε, η Γουίλκινσον δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά της. «Ξέρω ότι ζούμε σε μια περίοδο που όλοι δυσκολεύονται. Το ξέρω. Αλλά είναι τόσο δύσκολα αυτή τη στιγμή», είπε, ενώ σε επόμενη ανάρτησή της πρόσθεσε: «Νιώθω ότι κάνω τα πάντα σωστά στη ζωή μου. Μεγαλώνω τα παιδιά μου και τα βάζω πάνω απ’ όλα. Κάνω το σωστό, είμαι καλός άνθρωπος. Είναι απλώς τόσο δύσκολα αυτή τη στιγμή».

Η πρώην «Playboy Bunny» είναι μητέρα δύο παιδιών, του 16χρονου Χανκ Ράνταλ Μπάσκετ IV και της 12χρονης Αλάιτζα Μέρι Μπάσκετ, τα οποία απέκτησε με τον πρώην σύζυγό της, τον πρώην παίκτη του NFL Χανκ Μπάσκετ. Το ζευγάρι χώρισε το 2018 και, μετά την οριστικοποίηση του διαζυγίου τους το 2019, συμφώνησε στην από κοινού επιμέλεια των παιδιών.

«Το να βρίσκω ανθρώπους για να συνεργαστούν μαζί μου, να με απολύουν, να είναι αγενείς και σκληροί απέναντί μου, με έχει επηρεάσει πολύ ψυχολογικά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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Λίγες ώρες αργότερα, πάντως, εμφανίστηκε πιο αισιόδοξη σε νέο βίντεο, ευχαριστώντας τους διαδικτυακούς της φίλους για τα μηνύματα στήριξης. «Σήμερα ήταν μια δύσκολη μέρα. Έβαλα σταγόνες στα μάτια, ετοιμάστηκα και είμαι έτοιμη να αντιμετωπίσω μια νέα ημέρα. Πρέπει να σηκωθούμε ξανά, έτσι δεν είναι;», είπε, προσθέτοντας ότι επιλέγει να είναι ευγνώμων για όσα έχει στη ζωή της.

Νωρίτερα μέσα στη χρονιά, μιλώντας στο Realtor.com, είχε παραδεχθεί ότι η μετάβαση από την τηλεόραση στον χώρο του real estate ήταν πολύ πιο δύσκολη απ’ όσο περίμενε.

«Σίγουρα δεν ήταν εύκολη μετάβαση να αφήσω την τηλεόραση, όπου βρισκόμουν για 20 χρόνια, και να μπω σε μια τόσο απαιτητική νέα καριέρα. Η μετάβαση ήταν πραγματικά βασανιστική, γιατί όταν έχεις συνηθίσει κάτι για τόσα χρόνια, δεν είναι εύκολο να αλλάξεις τρόπο σκέψης από τη μια μέρα στην άλλη και να ξεκινήσεις μια εντελώς νέα καριέρα», δήλωσε.

Όπως ανέφερε, η επιτυχία στον χώρο των ακινήτων απαιτεί να χτίσει κανείς την καριέρα του από το μηδέν. «Δεν μπορείς να μπεις στον χώρο ως διάσημος και να γίνεις επιτυχημένος μεσίτης μέσα σε μια νύχτα. Πρέπει να ξεκινήσεις από την αρχή και να δουλέψεις σκληρά για να ανέβεις. Δεν προέρχομαι από πλούσια οικογένεια του Μπέβερλι Χιλς. Χτίζω την καριέρα μου από το μηδέν. Το να είσαι διάσημος σε αυτόν τον χώρο δεν σημαίνει απολύτως τίποτα», τόνισε.

Η ίδια υπογράμμισε πως τα δύο παιδιά της αποτελούν το μεγαλύτερο κίνητρό της να συνεχίζει. «Με κρατούν προσγειωμένη. Θέλω να τους δείξω ότι μπορείς να αλλάξεις πορεία στη ζωή σου, αν πραγματικά το θελήσεις. Δεν θα είναι εύκολο, αλλά μπορείς να τα καταφέρεις», κατέληξε.

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Με πληροφορίες από το Pagesix