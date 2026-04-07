Eνα πρώην «λαγουδάκι του Playboy» και σύντροφος του Χιου Χέφνερ μίλησε ανοιχτά για κάτι που θεωρούσε «αηδιαστικό».

Η Χόλι Μάντισον είχε σχέση με τον Χέφνερ μεταξύ 2001 και 2008, έγινε η «νούμερο ένα» σύντροφός του και μετακόμισε στη διαβόητη έπαυλη του Playboy.

Η 46χρονη είχε εκφράσει στο παρελθόν την απογοήτευσή της για τους ανθρώπους που σχολίαζαν τη διαφορά ηλικίας των 53 ετών μεταξύ τους.

«Υπήρχε μια εποχή που δεν μπορούσα να δημοσιεύσω τίποτα [στα κοινωνικά μέσα] χωρίς κάποιος ηλίθιος στα σχόλια να γράφει κάτι σαν: «Ω, γέρικα μπ***ια»», είπε στο podcast In Your Dreams.

«Ίσως τα μπ****ια κάποιων ανθρώπων όταν γίνονται γέρικα να είναι αηδιαστικά, αλλά εγώ δεν έχω δει ποτέ κάτι τέτοιο.»

Υπήρχε όμως ένα κομμάτι της σχέσης της με τον Χέφνερ που η Μάντισον παραδέχτηκε ότι «μισούσε».

Πρόκειται για ομαδικό σεξ με τον Χέφνερ και τις άλλες κοπέλες του.

«Αν ήμασταν μόνο οι δυο μας, ήταν πολύ πιο φυσιολογικό από ό,τι θα φανταζόσασταν», είπε.

«Η κατάσταση ήταν εντελώς διαφορετική όταν ήμασταν μόνοι μας σε σχέση με όταν υπήρχαν και όλοι οι άλλοι στο δωμάτιο.

«Με όλους τους άλλους στο δωμάτιο, όχι. Αυτό ήταν αηδιαστικό.

«Το μισούσα. Έκανα πολύ σαφές ότι το μισούσα.»

Και αυτό δεν ήταν το μόνο πρόβλημα στη σχέση, καθώς ένα άλλο ήταν ότι η Μάντισον ισχυριζόταν ότι «στην πραγματικότητα δεν τον γνώριζε και τόσο καλά», παρόλο που υπήρχε η αίσθηση ότι δημιουργούνταν μια σύνδεση μεταξύ τους.

«Νόμιζα ότι συνδεόμουν με τον [Χέφνερ]», είπε στην New York Post. «Όταν στην πραγματικότητα ήμουν απλώς κάποιος που είχε πρόβλημα να συνδεθεί με τους ανθρώπους όλη μου τη ζωή.

«Και είχα συναντήσει κάποιον που ήταν σαν μάστερ στη χειραγώγηση.»

Ο Χέφνερ απεβίωσε το 2017 σε ηλικία 91 ετών, και μετά το θάνατό του αρκετές γυναίκες βγήκαν στο προσκήνιο με καταγγελίες για κακοποίηση.

