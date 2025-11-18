Νέες λεπτομέρειες έρχονται στο φως σχετικά με τη ζωή μέσα στο θρυλικό Playboy Mansion, καθώς η πρώην σύντροφος και «νούμερο ένα κοπέλα» του Χιου Χέφνερ, Χόλι Μάντισον, μίλησε ανοιχτά για τις εμπειρίες της δίπλα στον ιδρυτή του Playboy.

Η 45χρονη σήμερα Μάντισον συνδέθηκε με τον Χέφνερ από το 2001 έως το 2009, σε μια περίοδο που η ίδια και οι συγκάτοικοί της, Μπρίτζετ Μαρκουάρντ και Κέντρα Γουίλκινσον, έγιναν γνωστές μέσα από το ριάλιτι The Girls Next Door.

Η ζωή πίσω από τις κλειστές πόρτες του Playboy Mansion

Μιλώντας στο podcast In Your Dreams του Όουεν Τάιλ, η Μάντισον περιέγραψε τη σεξουαλική της ζωή με τον Χέφνερ ως «πιο φυσιολογική απ’ όσο θα περίμενε κανείς» όταν ήταν μόνο οι δυο τους. Ωστόσο, όταν συμμετείχαν και άλλες γυναίκες, η κατάσταση γινόταν, όπως είπε, «αηδιαστική» και εκείνη έκανε σαφές ότι δεν της άρεσε.

Σε προηγούμενη συνέντευξή της στο Call Her Daddy είχε αποκαλύψει μία από τις πιο έντονες εμμονές του Χέφνερ:

την απαίτηση όλες οι γυναίκες στο σπίτι να έχουν κάνει αποτρίχωση στο μπικίνι.

«Είχε μια σταθερή εμμονή με αυτό. Θύμωνε αν κάποια δεν είχε κάνει αποτρίχωση» δήλωσε.

Η ίδια πρόσθεσε ότι ο Χέφνερ ότι οι περισσότερες σεξουαλικές συνευρέσεις λάμβαναν χώρα με εκείνον ξαπλωμένο, αναγκάζοντας τις γυναίκες να «παίρνουν πρωτοβουλία» στο κρεβάτι.

«Υπήρχε θλίψη πίσω από τα μάτια τους»

Στη βίλα, την οποία η ίδια είχε περιγράψει στο παρελθόν ως «όχι πάντα στην καλύτερη κατάσταση» η Μάντισον προσπάθησε, όπως λέει, να βλέπει τα πράγματα θετικά για να αντέξει.

Παρατηρούσε, όμως, ότι και οι άλλες κοπέλες της εταιρείας του Playboy φαίνονταν να περνούν παρόμοιες δυσκολίες. «Πάντα έβλεπα μια μικρή θλίψη πίσω από τα μάτια τους» εξηγεί, τονίζοντας ότι είχε την εντύπωση πως όλες αντιμετώπιζαν αντίστοιχες ψυχολογικές πιέσεις, παρά την εικόνα πολυτέλειας και διασκέδασης που προβαλλόταν δημόσια.

Ποιος ήταν ο Χιου Χέφνερ

Ο Χιου Χέφνερ (1926–2017) υπήρξε μία από τις πιο αναγνωρίσιμες φιγούρες της αμερικανικής ποπ κουλτούρας. Ιδρυτής του Playboy, του περιοδικού που άλλαξε τη σεξουαλική κουλτούρα του 20ού αιώνα, δημιούργησε μια αυτοκρατορία γύρω από τη γυμνή φωτογράφηση, τη διασκέδαση και τον μύθο της απόλυτης εργένικης ζωής.

Για τους υποστηρικτές του, ήταν ένας πρωτοπόρος της ελευθερίας του λόγου και της σεξουαλικής απελευθέρωσης.

Για τους επικριτές του, ένας άντρας που εκμεταλλευόταν γυναίκες και έχτισε μια αυτοκρατορία πάνω στην ανισότητα και τον σεξισμό.

Η θρυλική Playboy Mansion

Η έπαυλη του Χέφνερ στο Λος Άντζελες ήταν κάτι περισσότερο από ένα σπίτι· ήταν ένα σύμβολο.

Με δεκάδες δωμάτια, αίθουσες ψυχαγωγίας, μια από τις πιο γνωστές πισίνες της Αμερικής, κρυφά δωμάτια και υπόγεια περάσματα, το Playboy Mansion έγινε το επίκεντρο άγριων πάρτι, διασημοτήτων και ιστοριών που ακόμα συζητιούνται.

Παρά τη λαμπερή εικόνα της, αρκετές πρώην κάτοικοι, ανάμεσα τους και η Μάντισον, έχουν αναφέρει ότι πολλά δωμάτια της βίλας ήταν «βρόμικα» ή «παραμελημένα», σε αντίθεση με τη φαντασμαγορική εικόνα που προβαλλόταν στα media.

Μετά τον θάνατο του Χέφνερ το 2017, η έπαυλη πωλήθηκε για περίπου 100 εκατομμύρια δολάρια, σηματοδοτώντας το τέλος μιας εποχής.

