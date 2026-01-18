Το Australian Open του 2026 ξεκίνησε με τον πλέον επίσημο τρόπο και στην Μελβούρνη βρίσκονται ήδη μερικά από τα μεγαλύτερα αστέρια του παγκόσμιου τένις. Κάποτε, μία από τις αθλήτριες που ξεχώριζαν με τις εμφανίσεις τους ήταν η Άσλεϊ Χάρκλεροουντ, η οποία έχει απασχολήσει στο παρελθόν τα πρωτοσέλιδα για την συμμετοχή της στο εξώφυλλο του περιοδικού Playboy.

Η Αμερικανίδα αθλήτρια ήταν η πρώτη τενίστρια που βρέθηκε στο εξώφυλλο του γνωστού περιοδικού, σε μία απόφαση που είχε προκαλέσει αίσθηση στον χώρο του τένις. Η 39χρονη σήμερα πρώην αθλήτρια, πραγματοποίησε το 2007 την καλύτερη πορεία της στο Australian Open, αποκλείοντας την Άννα-Λένα Γκρόνεφελντ, προτού ηττηθεί στον τρίτο γύρο από την Χαντουτσόβα.

Advertisement

Advertisement

Όπως έχει αποκαλύψει η ίδια, η πρόταση για το εξώφυλλο του Playboy της έγινε ενώ μόλις είχε ολοκληρώσει μία χειρουργική επέμβαση στην ωοθήκη. «Έμενα ξαπλωμένη για τρεις εβδομάδες και, ξέρετε, μου ήρθε μια πρόταση», δήλωνε λίγο καιρό μετά από την πρόταση που της έγινε.

«Σκέφτηκα, λοιπόν, ότι δεν έκανα τίποτα εκείνη την περίοδο, το εξέτασα και ήταν κάτι που τελικά έκανα. Είμαι περήφανη για το σώμα μου. Εκπροσωπούσα το σώμα μιας γυναίκας αθλήτριας», είπε χαρακτηριστικά. «Ήταν σκληρή δουλειά, αλλά ήταν μια εντελώς διαφορετική εμπειρία. Είχε πλάκα», πρόσθεσε.

Η Χάρκλεροουντ ήταν μόλις 23 ετών όταν κυκλοφόρησε το τεύχος του Playboy. Τον Μάρτιο του 2009 απέκτησε το πρώτο της παιδί με τον σύζυγό της και πρώην επαγγελματία τενίστα, Τσακ Άνταμς. Έγινε μητέρα για δεύτερη φορά το 2011 και αποσύρθηκε από το τένις την επόμενη χρονιά.

Σήμερα, η πρώην αθλήτρια έχει περισσότερους από 129.000 ακολούθους στο Instagram. Μάλιστα, το 2023 πόζαρε γυμνή σε φωτογραφίες που τράβηξαν την προσοχή των θαυμαστών της, ενώ στο προφίλ της αναφέρεται η συμμετοχή της στο περιβόητο εξώφυλλο του Playboy.

Στην ηλικία των 18 ετών, το 2003, έφτασε στην υψηλότερη θέση της καριέρας της, το Νο 39 της παγκόσμιας κατάταξης, μετά την πορεία της μέχρι τον τρίτο γύρο του Roland Garros. Αυτή η επίδοση, μαζί με την αντίστοιχη πορεία στην Αυστραλία το 2007, αποτελούν τις καλύτερες της σε Grand Slam.