Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Η Κάρα Ντελεβίν πρωταγωνιστεί στο νέο τεύχος του Playboy, πραγματοποιώντας μία από τις πιο τολμηρές φωτογραφίσεις της καριέρας της. Το 33χρονο μοντέλο εμφανίζεται στο εξώφυλλο φορώντας μόνο έναν κορσέ από PVC, ενώ στη συνέντευξή της μιλά ανοιχτά για το σώμα, τη σεξουαλικότητά της και τη σχέση με τη σύντροφό της.

Σύμφωνα με το περιοδικό, η Ντελεβίν «γράφει ιστορία στο απόγειο της δόξας της», καθώς γίνεται η πρώτη λεσβία που εμφανίζεται στο έντυπο εξώφυλλο του Playboy. Όπως αναφέρεται, φορώντας το χαρακτηριστικό Bunny Suit γίνεται επίσης το πρώτο σούπερ μόντελ που το κάνει μετά την Κέιτ Μος το 2014.

Advertisement

Advertisement

Cara Delevingne for Playboy Magazine (July 2026)



(More in the thread below) pic.twitter.com/TcCKzKYzLe — 𝓣𝓱𝓮 𝓛𝓪𝓭𝓲𝓮𝓼 𝓞𝓯 💥𝑫𝑪💥 (@TheLadiesOfDC) July 15, 2026

Cara Delevingne bares all as she ditches her underwear and poses in a plunging PVC corset as the first lesbian to cover Playboy magazine https://t.co/ybiTs7U1us July 14, 2026

Cara Delevingne strips down for Playboy cover as she reclaims her sexuality. 🐰 https://t.co/Uba0wC6qBT



📸: Playboy/Zoey Grossman pic.twitter.com/SnbwEMYqC1 — TMZ (@TMZ) July 14, 2026

Playboy revealed the latest cover for its summer issue, starring multihyphenate Cara Delevingne.

The cover captures Cara as a “star reborn,” celebrating a bold new chapter of her life as she embraces new music, new film projects, sobriety & a dynamic new outlook on her sexuality pic.twitter.com/mh1puepx90 — Rama's Screen 🔜 SDCC2026 (@RamasScreen) July 14, 2026

More pics of Cara Delevingne posing for Playboy https://t.co/gOM3NdCQHp pic.twitter.com/YDum8jXc6d Advertisement July 14, 2026

Στο promo βίντεο που δημοσίευσε το περιοδικό, η Κάρα Ντελεβίν απαντά με χιούμορ σε προσωπικές ερωτήσεις, μιλώντας ακόμη και για τη σχέση που έχει πλέον με το σώμα της.

«Εγώ και το αιδοίο μου έχουμε πολύ καλή σχέση τώρα. Μας πήρε λίγο καιρό», λέει γελώντας, ενώ στη συνέχεια προσθέτει: «Έχει πλάκα να είσαι γυμνή».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης εξηγεί γιατί αυτή η φωτογράφιση είχε ξεχωριστή σημασία για την ίδια, λέγοντας: «Μου αρέσει το αίσθημα της ελευθερίας και το να μου ανήκει το σώμα μου και η σεξουαλικότητά μου. Για πρώτη φορά ένιωσα ότι είναι επιλογή μου να είμαι γυμνή για ένα περιοδικό».

Advertisement

Η 33χρονη αποκάλυψε ακόμη πώς αντέδρασε η σύντροφός της όταν είδε τις φωτογραφίες από τη φωτογράφιση. «Μου έγραψε “είσαι τόσο όμορφη” κι εγώ της είπα “είμαι ένα ανόητο μωρό που υποδύεται ότι είναι μια σέξι γυναίκα”», ανέφερε χαρακτηριστικά.