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Δημητριάδης παρέδωσε προσωπικά τα βιβλία στους φορείς, τονίζοντας ότι η πρωτοβουλία στοχεύει στην καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας μέσω ιδίων πόρων.

Οι εκπρόσωποι των φορέων υποδέχθηκαν θετικά την κίνηση, η οποία αποτελεί τη δεύτερη επίσκεψη της ομάδας στην πόλη για την ενίσχυση της πρόσβασης στο βιβλίο.

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Νέες δωρεές βιβλίων πραγματοποίησαν στην Ξάνθη οι Bookmarkers, η πρωτοβουλία για τη φιλαναγνωσία που ξεκίνησε και συντονίζει ο Γρηγόρης Δημητριάδης, πρώην Γραμματέας του Πρωθυπουργού. Αποδέκτες ήταν το Γενικό Νοσοκομείο, η Δημοτική Βιβλιοθήκη και το 1ο Γενικό Λύκειο Ξάνθης. Τα βιβλία στους δύο πρώτους φορείς τα παρέδωσε προσωπικά ο κ. Δημητριάδης.

Οι εκπρόσωποι και των τριών φορέων υποδέχθηκαν θερμά τη δράση και ευχαρίστησαν τον ίδιο και τους Bookmarkers. Ο κ. Δημητριάδης επισήμανε ότι η πρωτοβουλία δημιουργήθηκε ώστε να προσφέρει ουσιαστικά και χωρίς θόρυβο, με στόχο να καλλιεργηθεί η αγάπη για το βιβλίο, αφού η επαφή με την ανάγνωση αποτελεί κέρδος για ολόκληρη την κοινωνία. Τόνισε επίσης ότι το έργο του οργανισμού χρηματοδοτείται αποκλειστικά από ίδιους πόρους.

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Το Γενικό Νοσοκομείο

Στο Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης η παράδοση έγινε παρουσία της διοικήτριας, Ζωής Κοσμίδου, και μελών του προσωπικού. Ο κ. Δημητριάδης σημείωσε ότι ένα καλό βιβλίο μπορεί να γίνει πηγή παρηγοριάς και συντροφιάς για τους ασθενείς κατά τη νοσηλεία τους, εκφράζοντας παράλληλα την ευχή τα βιβλία να αξιοποιηθούν και από το προσωπικό. Ανέφερε ακόμη την πρόθεση των Bookmarkers να ενισχύσουν περαιτέρω τη βιβλιοθήκη του νοσοκομείου. Η κυρία Κοσμίδου ευχαρίστησε θερμά για την πρωτοβουλία.

Η Δημοτική Βιβλιοθήκη

Στη συνέχεια, ο κ. Δημητριάδης επισκέφθηκε τη Δημοτική Βιβλιοθήκη, όπου παρέδωσε τα βιβλία παρουσία του δημάρχου Ξάνθης, Στράτου Κοντού, και μελών του προσωπικού. Ο δήμαρχος ευχαρίστησε για την προσφορά και υπογράμμισε τη σημασία της για έναν χώρο που αποτελεί σημείο αναφοράς της πολιτιστικής ζωής της πόλης. Ο κ. Δημητριάδης επανέλαβε τη δέσμευση των Bookmarkers να στηρίξουν τη Βιβλιοθήκη και να συμβάλουν στον εμπλουτισμό της συλλογής της.

Το 1ο Γενικό Λύκειο

Αντίστοιχη δωρεά έγινε και στο 1ο Γενικό Λύκειο Ξάνθης, όπου τα βιβλία παρέλαβε ο διευθυντής, Χρήστος Ιωαννίδης, παρουσία εκπαιδευτικών. Ο κ. Ιωαννίδης ευχαρίστησε τον Γρηγόρη Δημητριάδη και τους Bookmarkers για την ενίσχυση της σχολικής κοινότητας.

Πρόκειται για τη δεύτερη επίσκεψη των Bookmarkers στην Ξάνθη, καθώς η πρωτοβουλία συνεχίζει να διευρύνει την πρόσβαση στο βιβλίο μέσα από συνεργασίες με φορείς της τοπικής κοινωνίας.