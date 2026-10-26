«Αναφέρομαι στη συλλογική μνήμη που διατηρείται από τους απλούς ανθρώπους με τις καθημερινές τους πράξεις, στη διατήρηση των εθίμων, στις ιστορίες που μεταφέρουν στους μεταγενέστερους», σημειώνει η Αγνή Κραμβή - Ιακωβίδου.

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Η συγγραφέας βασίστηκε σε εκτεταμένη έρευνα για να καταγράψει γεγονότα από τον 13ο έως τον 20ό αιώνα, δίνοντας φωνή στους απλούς ανθρώπους.

Οι πρωταγωνίστριες του βιβλίου βιώνουν κρίσιμες στιγμές της ιστορίας, αναδεικνύοντας τον ρόλο της γυναίκας ως συνεκτικού ιστού της οικογένειας μέσα στον χρόνο.

Το έργο παρουσιάστηκε πρόσφατα σε εκδήλωση στο Σπίτι της Κύπρου, όπου αναλύθηκαν η σημασία της συλλογικής μνήμης και η διατήρηση των εθνικών ριζών.

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Την ιστορία έξι γυναικών – μελών της ίδιας οικογένειας, οι οποίες έζησαν σε πέντε κρίσιμες ιστορικές περιόδους, από τις αρχές του 13ου μέχρι τον 20ό αιώνα, αφηγείται το ιστορικό μυθιστόρημα της Αγνής Κραμβή- Ιακωβίδου με τίτλο «Πέντε στιγμές σε μία γραμμή» (εκδόσεις «Ευγνώμων»), που κυκλοφόρησε πρόσφατα.

Στο πρώτο της βιβλίο –αποτέλεσμα εκτεταμένης έρευνας– η συγγραφέας προσεγγίζει πέντε οδυνηρές και συνάμα καθοριστικές για την εξέλιξη μας ως έθνος, ιστορικές περιόδους: Την εποχή της Δ΄ Σταυροφορίας στην Κωνσταντινούπολη, την Άλωση της Πόλης, τα χρόνια της Οθωμανοκρατίας και την Επανάσταση του 1821 στην Κύπρο και τέλος, μια μεγάλη περίοδο που εκκινεί από τα τέλη του 19ου αιώνα και φτάνει στο τέλος της δεκαετίας του 1950.

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Πρωταγωνίστριες στις πέντε αυτές περιόδους είναι έξι γυναίκες. Η Θεοδώρα, αρχόντισσα στο Βυζάντιο, η Ελεονώρα, σύζυγος απογόνου της Θεοδώρας η οποία αφού διέφυγε με την οικογένεια της από την Κωνσταντινούπολη με την Άλωση της από τους Οθωμανούς κατέφυγε στην Κύπρο, οι δύο Μαρίες, ξαδέρφες που ζουν στην Οθωμανοκρατούμενη Κύπρο του 17ου αιώνα , η Πολυξένη, γόνος της οικογένειας εξιστορεί την θυσία του πατέρα της στη θυελλώδη εποχή του 1821 στην Κύπρο και τέλος, η Μελανή που διηγείται στη συγγραφέα τη ζωή της στη Λευκωσία από την αρχή της Αγγλοκρατίας, διαμέσου του πολυτάραχου 20ου αιώνα μέχρι τη δεκαετία του 1950. Κάθε μία από αυτές τις γυναίκες έχει τη δική της προσωπικότητα, το δικό της αγώνα, τα δικά της διλήμματα .

«Αναφέρομαι στη συλλογική μνήμη που διατηρείται από τους απλούς ανθρώπους με τις καθημερινές τους πράξεις, στη διατήρηση των εθίμων, στις ιστορίες που μεταφέρουν στους μεταγενέστερους», σημειώνει η Αγνή Κραμβή – Ιακωβίδου. «Το μεγάλο ζητούμενο όταν ξεκίνησα να γράφω ήταν ακριβώς να μεταλαμπαδεύσω μνήμες, να μεταφέρω ζωές. Τα βιώματα ανθρώπων που έζησαν πίσω από μεγάλα ιστορικά γεγονότα. Η Ιστορία αυτή γράφτηκε από οικογένειες, από γυναίκες, από ανθρώπους που αγάπησαν, φοβήθηκαν, έχασαν, περίμεναν και συνέχισαν να ελπίζουν. Γιατί η Ιστορία δεν είναι μόνο οι μεγάλες προσωπικότητες. Έδωσα φωνή στους απλούς ανθρώπους- μια φωνή που σπάνια ακούμε», προσθέτει.

Το ιστορικό μυθιστόρημα «Πέντε στιγμές σε μία γραμμή» παρουσιάστηκε στο Σπίτι της Κύπρου. Για το βιβλίο μίλησαν η δημοσιογράφος και γραμματέας του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΗΕΑ, Κατερίνα Λυμπεροπούλου, η δημοσιογράφος και επικεφαλής του πολιτιστικού τομέα στο Ρ/Σ Αθήνα 9.84, Ελεωνόρα Ορφανίδου, η διευθύντρια των εκδόσεων «Ευγνώμων», Άντρη Χαϊράλλα και η συγγραφέας. Τον συντονισμό της εκδήλωσης είχε η ηθοποιός Μαριέλλα Σαββίδου.

«Οκτώ αιώνες ιστορίας διατρέχουν αυτές τις παρά μια 600 σελίδες του βιβλίου που αδιαμφισβήτητα μπορεί να χαρακτηριστεί θηλυκού γένους», τόνισε η Κατερίνα Λυμπεροπούλου. «Και οι έξι πρωταγωνίστριες φωτίζουν τη θέση της γυναίκας σε πολύ πιο δύσκολες εποχές από τη σημερινή και μας υπενθυμίζουν ότι τίποτα δεν είναι δεδομένο. Η συγγραφέας θέλει να μιλήσει και γι’ αυτή τη συνθήκη. Τη θέση της γυναίκας, η οποία είχε μεν αντιμετώπιση υποδεέστερου φύλου, αλλά στο τέλος της ημέρας αποδείκνυε το πόσο δυνατή μπορούσε να γίνει, να λάβει δύσκολες αποφάσεις, να αναλάβει τεράστιες ευθύνες, να παραμείνει πιστή στις αξίες και τις αρχές της και εν τέλει να αναδειχτεί ως ο συνεκτικός ιστός της πολύτιμης οικογένειας».

Μαριέλλα Σαββίδου, Κατερίνα Λυμπεροπούλου, Αγνή Ιακωβίδου, Ελεονώρα Ορφανίδου, Αντρή Χαϊραλλά

Η Ελεωνόρα Ορφανίδου υπογράμμισε από την πλευρά της, ότι πρόκειται για ένα μνημειώδες έργο που αφουγκράστηκε την εσωτερική φωνή του τραύματος της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο και, με αξιοσημείωτη πνευματική ωριμότητα, μετέτρεψε την οδύνη σε μια δημιουργική, αρραγή γέφυρα αιώνων μέσα από την οποία αποκαλύπτεται ότι οι ρίζες του κυπριακού ελληνισμού είναι τόσο βαθιά εγγεγραμμένες στη συνείδηση, που κανένας βίαιος γεωγραφικός διαχωρισμός δεν μπορεί να τις ακρωτηριάσει.

Λίγα λόγια για τη συγγραφέα

Η Αγνή Κραμβή Ιακωβίδου γεννήθηκε στη Λευκωσία και σπούδασε στην Αγγλία, όπου ολοκλήρωσε και τις μεταπτυχιακές σπουδές της. Με επαγγελματική διαδρομή στον τραπεζικό τομέα και συμμετοχή σε διοικητικά συμβούλια, δραστηριοποιείται παράλληλα στα κοινά ως πρόεδρος της Πνευματικής Αδελφότητας Ελληνίδων Κύπρου. Αγαπά την ιστορία, τη μουσική, τις τέχνες και τα ταξίδια, ενώ μετά την αφυπηρέτησή της απέκτησε πτυχίο οπερατικού τραγουδιού.