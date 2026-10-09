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Ο εκλιπών γεννήθηκε στον Πειραιά και ασχολήθηκε με χειρωνακτικές εργασίες, ενώ παράλληλα διακρίθηκε για το πλούσιο λογοτεχνικό του έργο.

Στη συγγραφική του πορεία περιλαμβάνονται 24 βιβλία, ανάμεσα στα οποία ξεχωρίζουν η βιογραφία του Άρη Βελουχιώτη και οι «Άτακτοι» του 2022.

Ο Διονύσης Χαριτόπουλος διακρίθηκε για τον αντικομφορμιστικό του χαρακτήρα και τη διαχρονική συνεργασία του με τις εκδόσεις ΤΟΠΟΣ από το 2007.

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Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών ο συγγραφέας Διονύσης Χαριτόπουλος, ο οποίος το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν σε νοσοκομείο της Αττικής, αντιμετωπίζοντας σοβαρό πρόβλημα υγείας.

Γεννημένος στον Πειραιά το 1947, ο Διονύσης Χαριτόπουλος εργάστηκε στα πρώτα χρόνια της ζωής του σε χειρωνακτικές εργασίες, τόσο στο λιμάνι όσο και σε μηχανουργεία της ευρύτερης περιοχής. Στη συνέχεια, εγκατέλειψε δύο προσπάθειες για σπουδές, στην Αθήνα και στο Λονδίνο, ενώ μέχρι το 1990 απασχολήθηκε στον χώρο της διαφήμισης.

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Το συγγραφικό του έργο περιλαμβάνει σημαντικά βιβλία, με τελευταίο χρονικά τους «Άτακτους» (Πρόσωπα και Γεγονότα), που κυκλοφόρησαν το 2022. Ανάμεσα στα γνωστότερα έργα του συγκαταλέγεται και η βιογραφία του Άρη Βελουχιώτη, με τίτλο «Άρης, ο αρχηγός των Ατάκτων», καθώς και το μυθιστορηματικό αυτοβιογραφικό έργο του «Έρωτες στη Μεταπολίτευση». Στην προσωπική του ζωή, είχε παντρευτεί τη δημοσιογράφο Μαλβίνα Κάραλη.

Εκδόσεις ΤΟΠΟΣ – Η ανακοίνωση:

«Πέθανε ο Διονύσης Χαριτόπουλος. Το γράφουμε όπως το ήθελε, ούτε έφυγε, ούτε αποχώρησε, ούτε άλλα τέτοια. Ολιγαρκής, ανθεκτικός και μπεσαλής στη ζωή και τη γραφή του.

Γέννημα θρέμμα Πειραιώτης με καταγωγή από τη Μέσα Μάνη από πατέρα, και από τα ψηλά Βουνά το Μικρό Χωριό Ευρυτανίας από μάνα, ήταν όπως έλεγε ο ίδιος ευγνώμων γιατί είχε την τύχη να ζήσει σε ζόρικες εποχές στον Πειραιά, όπου το λιμάνι και ο κόσμος του τού έκαναν ταχύρρυθμα μαθήματα επιβίωσης, αξιοπρέπειας και ανθρωπογνωσίας, καθώς δούλευε από μικρός σε σκληρές χειρωνακτικές δουλειές.

Από το πρώτο του βιβλίο το 1976, ο Διονύσης Χαριτόπουλος είχε εξασφαλίσει τον έπαινο των κριτικών του πνευματικού κόσμου και ιδίως των αναγνωστών, αλλά και την αδυναμία τους να τον κατηγοριοποιήσουν. Ακατάτακτος, αταξινόμητος, αυτόνομος, είναι ορισμένα απ’ τα επίθετα που τον συνοδεύουν. Δεν ανήκει σε λογοτεχνικές σχολές, ρεύματα, παρέες, και σίγουρα δεν ακολούθησε τις επιταγές της εποχής του. Ήταν μια κατηγορία μόνος του. Μια γνήσια αντικομφορμιστική ψυχή που η γραφή της σε κάθε ένα από τα 24 βιβλία του αποπνέει την απαράμιλλη γοητεία του αυθεντικού και σχεδόν πάντα βαθιά βιωματικού. Τα βιβλία που είναι η μοναδική του κληρονομιά σε όλο τον κόσμο.

Ο Διονύσης Χαριτόπουλος συνεργάστηκε αψεγάδιαστα με τις εκδόσεις ΤΟΠΟΣ από την ίδρυσή τους το 2007. Στο διάστημα αυτό εκδόθηκαν 12 τίτλοι και επανεκδόθηκαν 12, το σύνολο των προηγούμενων.

Διονύση όλοι εδώ οι άνθρωποι των εκδόσεων ΤΟΠΟΣ σε αποχαιρετούμε σαν σιωπηλός κυκλικός χορός βλέποντάς σε να χορεύεις για μια τελευταία φορά το μόνο τραγούδι που χόρευες το βυζαντινό του Τσιτσάνη «Ίσως αύριο» και κρατάμε σαν παρακαταθήκη αυτό που διάλεξες για άνοιγμα στο τελευταίο σου βιβλίο:

Θα είμαι πάντα με τους ξυπόλυτους,

έξω απ’ τα Χειμερινά Ανάκτορα, ακόμη κι αν είναι χειρότεροι

απ’ τους μέσα, γιατί αυτοί έχουν το δίκιο με το μέρος τους.

Μια θερμή αγκαλιά στο πανάξιο παλληκάρι σου τον Κώστα και στον αδερφό σου Γιάννη.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ»