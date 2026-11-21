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Ξανά σφραγίστηκε από τον Δήμο Αθηναίων το νυχτερινό κέντρο NOX, όπου εμφανίζονται η Δέσποινα Βανδή και η Νατάσα Θεοδωρίδου, μετά τη διαπίστωση ότι είχε αφαιρεθεί η σφραγίδα που είχε τοποθετηθεί στην επιχείρηση τις προηγούμενες ημέρες.

Το νυχτερινό κέντρο, που βρίσκεται στην Ιερά Οδό, είχε αρχικά σφραγιστεί καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν είχε εκδοθεί η απαραίτητη άδεια λειτουργίας. Η επιχείρηση φέρεται να μην πληρούσε το σύνολο των προβλεπόμενων προϋποθέσεων, μεταξύ των οποίων και εκείνες που σχετίζονται με την πυρασφάλεια.

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Ωστόσο, κατά τη διάρκεια ελέγχου που πραγματοποιήθηκε χθες, οι αρμόδιες υπηρεσίες διαπίστωσαν ότι η σφραγίδα του Δήμου είχε αφαιρεθεί, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν άμεσα.

Στο σημείο έφτασε μικτό κλιμάκιο, στο οποίο συμμετείχαν στελέχη του Δήμου Αθηναίων, της Υγειονομικής Υπηρεσίας, της Δημοτικής Αστυνομίας, της Ελληνικής Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής. Ακολούθησε ο απαραίτητος έλεγχος και η εκ νέου σφράγιση του καταστήματος.

Μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστο πότε θα μπορέσει να επαναλειτουργήσει το NOX, ενώ δεν έχει υπάρξει επίσημη ανακοίνωση από την πλευρά της επιχείρησης.