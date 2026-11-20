Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Κρις Τζένερ αναφέρθηκε δημόσια σε πρόσφατη ιατρική διαδικασία που πραγματοποίησε, γνωστή ως θεραπεία MonaLisa, η οποία αφορά τη χρήση λέιζερ στην κολπική περιοχή.

Η 71χρονη πρωταγωνίστρια περιέγραψε τη διαδικασία ως μια επιλογή που την βοηθά να παραμένει η καλύτερη εκδοχή του εαυτού της.

Η συγκεκριμένη θεραπεία αποτελεί μια ελάχιστα επεμβατική μέθοδο με κλασματικό λέιζερ, η οποία στοχεύει στην αντιμετώπιση της κολπικής ξηρότητας και ατροφίας.

Το κόστος της θεραπείας στο ιατρείο της Dr.

Thaïa Aliabadi ανέρχεται στα 3.000 δολάρια για ένα πακέτο τριών συνεδριών.

Η Τζένερ υπογράμμισε ότι δεν μετανιώνει για τις αισθητικές της παρεμβάσεις, υποστηρίζοντας πως η φροντίδα της εμφάνισής της τη βοηθά να μεγαλώνει όμορφα.

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Η διάσημη πρωταγωνίστρια της reality σειράς The Kardashians, Κρις Τζένερ, δεν δίστασε ποτέ στο παρελθόν να μιλήσει ανοιχτά για τις αισθητικές επεμβάσεις στις οποίες έχει υποβληθεί —συμπεριλαμβανομένων των δύο λίφτινγκ προσώπου— και τώρα μοιράζεται με το κοινό λεπτομέρειες για μια πρόσφατη θεραπεία στην ευαίσθητη περιοχή της.

Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου της σειράς που προβάλλεται στην Ελλάδα από την πλατφόρμα Disney+ , η Τζένερ αποκάλυψε στη στενή και επί χρόνια φίλη της, Σέλι Αζόφ, τα σχέδιά της για μια επίσκεψη στον γυναικολόγο της. «Πηγαίνω στο ιατρείο της Dr. A για να κάνω μια θεραπεία MonaLisa», είπε χαρακτηριστικά, αναφερόμενη στη γυναικολόγο Dr. Thaïa Aliabadi.

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Η Κιμ Καρντάσιαν με τη μητέρα της Κρις Τζένερ τον περασμένο μήνα στη Ρώμη (Instagram/KrisJenner)

Όταν χρειάστηκε να εξηγήσει περί τίνος πρόκειται, η Τζένερ έδωσε τη δική της αφοπλιστική περιγραφή: «Η θεραπεία MonaLisa είναι ένα λέιζερ στον κόλπο σου, το οποίο τον κάνει πραγματικά τέλειο και χαριτωμένο, πέρα από άλλα υπέροχα πράγματα».

Ακούγοντας την εξήγηση, η κολλητή της φίλη ξέσπασε σε γέλια, παρομοιάζοντας τη συγκεκριμένη διαδικασία με μια «πηγή νεότητας». Η 71χρονη μητριάρχης της οικογένειας Καρντάσιαν-Τζένερ δεν έχασε την ευκαιρία να την πειράξει, απαντώντας με χιούμορ: «Είναι υπέροχο. Ζήσε και λίγο, για όνομα του Θεού».

Πέρα από το χιουμοριστικό ύφος της συζήτησής τους, η συγκεκριμένη θεραπεία αποτελεί μια ελάχιστα επεμβατική ιατρική διαδικασία που βασίζεται στη χρήση κλασματικού λέιζερ διοξειδίου του άνθρακα (CO2 fractional laser). Στόχος της είναι η αντιμετώπιση της κολπικής ξηρότητας και ατροφίας —συμπτωμάτων που εμφανίζονται ιδιαίτερα συχνά κατά την εμμηνόπαυση— επιτυγχάνοντας την επανενυδάτωση των ιστών και την ενίσχυση της παραγωγής κολλαγόνου, ώστε να αποκατασταθεί το σωστό μικροβίωμα της περιοχής.

Όσο για το κόστος αυτής της φροντίδας για την Τζένερ —η οποία διατηρεί σχέση με τον 46χρονο Κόρεϊ Γκέιμπλ από το 2014— το ιατρείο της Dr. Aliabadi χρεώνει το ποσό των 3.000 δολαρίων για ένα πακέτο τριών συνεδριών, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που αναγράφονται στην ιστοσελίδα του.

Με τον σύντροφό της, Κόρεϊ Γκέιμπλ στο περσινό Met Gala (Instagram/Kris Jenner)

Κρις Τζένερ: «Θέλω να είμαι η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου»

Η διάσημη momager, όπως την αποκαλούν, (συνδυασμός των λέξεων Mom και Manager) είχε αποκαλύψει στο παρελθόν ότι το 2025 υποβλήθηκε σε ένα δεύτερο λίφτινγκ προσώπου που κόστισε, όπως είχε γραφτεί, 150 χιλιάδες δολάρια.

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«Είχα κάνει ένα λίφτινγκ πριν από περίπου 15 χρόνια, οπότε είχε έρθει η ώρα για ένα φρεσκάρισμα», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά στη Vogue Arabia τον Αύγουστο εκείνης της χρονιάς. «Αποφάσισα να προχωρήσω σε αυτό το λίφτινγκ επειδή θέλω να είμαι η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου, και αυτό είναι κάτι που με κάνει ευτυχισμένη».

Και η Τζένερ —μητέρα των Κόρτνεϊ Καρντάσιαν (47), Κιμ Καρντάσιαν (46), Κλόε Καρντάσιαν (42) και Ρομπ Καρντάσιαν Τζούνιορ (39) από τον γάμο της με τον δικηγόρο Ρόμπερτ Καρντάσιαν, καθώς και των Κένταλ Τζένερ (31) και Κάιλι Τζένερ (29) από τον γάμο της με τον Μπρους Τζένερ (ο οποίος πλέον έχει κάνει αλλαγή φύλου)— δεν μετανιώνει καθόλου που μπήκε στο χειρουργείο.

«Επειδή μεγαλώνεις, δεν σημαίνει ότι πρέπει να παρατήσεις τον εαυτό σου», σχολίασε η Τζένερ. «Αν νιώθεις άνετα με την εικόνα σου και θέλεις να μεγαλώσεις όμορφα —με την έννοια ότι δεν θέλεις να κάνεις καμία παρέμβαση— τότε μην κάνεις τίποτα. Αλλά για μένα, αυτό σημαίνει να μεγαλώνεις όμορφα». Όπως το έθεσε πολύ απλά: «Είναι η δική μου εκδοχή».

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