Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Σχεδόν τέσσερις εβδομάδες μετά την τελευταία του εμφάνιση στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι», ο Νίκος Συρίγος βρίσκεται πλέον και επίσημα εκτός MEGA. Ο 50χρονος δημοσιογράφος δεν είχε συμβόλαιο με τον σταθμό, αλλά με την εταιρεία παραγωγής του Νίκου Κοκλώνη και, όπως τονίζεται στη λιτή ανακοίνωση που δεν εξηγεί τους λόγους της απομάκρυνσής του από το Μεγάλο Κανάλι, παραμένει στο δυναμικό της Barking Well και θα αξιοποιηθεί σύντομα σε άλλη θέση.

Η Barking Well Media ανακοινώνει ότι, κατόπιν συνεννόησης και επικοινωνίας με τον τηλεοπτικό σταθμό MEGA, ο Νίκος Συρίγος δεν θα βρίσκεται πλέον στον τηλεοπτικό αέρα του σταθμού.

Advertisement

Advertisement

Ο Νίκος Συρίγος παραμένει στο δυναμικό της Barking Well Media, με την οποία συνεχίζει τη συνεργασία του, αναλαμβάνοντας έναν νέο ρόλο που θα ανακοινωθεί το προσεχές διάστημα.

Το ρεπορτάζ βρίσκεται σε εξέλιξη.