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Καλεσμένη στο πλατό της εκπομπής θα βρεθεί για πρώτη φορά η ανερχόμενη τραγουδοποιός Μαριάννα Κατσιμίχα για να παρουσιάσει την καλλιτεχνική της πορεία.

Η προηγούμενη εκπομπή της 28ης Οκτωβρίου κατέγραψε υψηλά ποσοστά τηλεθέασης, καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση στους πίνακες τηλεθέασης στο γενικό σύνολο και στο δυναμικό κοινό.

Παράλληλα, ο Λάκης Λαζόπουλος προετοιμάζει τη νέα σειρά «17 βαλίτσες και μία μαύρη», της οποίας τα γυρίσματα αναμένεται να ξεκινήσουν στις αρχές της άνοιξης.

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Την ερχόμενη Τετάρτη 11 Νοεμβρίου, επιστρέφει το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ», αφού ο Λάκης Λαζόπουλος είχε υποσχεθεί στις αρχές της χρονιάς ότι το ραντεβού του με τους τηλεθεατές του MEGA θα πραγματοποιείται σε πιο τακτική βάση.

Μετά τη συνύπαρξή του με την Ελεωνόρα Ζουγανέλη και τον Apon, ο Λάκης Λαζόπουλος θα υποδεχτεί στο πλατό για πρώτη φορά την ταχύτατα ανερχόμενη τραγουδοποιό Μαριάνα Κατσιμίχα.

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Η Μαριάννα Κατσιμίχα.

Η Μαριάνα Κατσιμίχα είναι μία από τις πιο υποσχόμενες νέες φωνές του ελληνικού τραγουδιού, η οποία κινείται με άνεση ανάμεσα στο έντεχνο, το λαϊκό και το ρεμπέτικο. Αν και σπούδασε Νηπιαγωγός στο ΕΚΠΑ, την κέρδισε τελικά η μεγάλη της αγάπη για τη μουσική, έχοντας ήδη από τα παιδικά της χρόνια έντονα καλλιτεχνικά ερεθίσματα ως κόρη του σπουδαίου τραγουδοποιού Πάνου Κατσιμίχα.

Στην μέχρι τώρα πορεία της έχει συνεργαστεί επί σκηνής με καταξιωμένους καλλιτέχνες, όπως ο Γιώργος Νταλάρας στο Μέγαρο Μουσικής, ενώ η ξεχωριστή, ζεστή χροιά της φωνής της και η αυθεντική της παρουσία έχουν κερδίσει την αγάπη του κοινού τόσο μέσα από ζωντανές εμφανίσεις όσο και από τη δυναμική της παρουσία στο διαδίκτυο.

Στις αρχές της χρονιάς είχε κυκλοφορήσει το τραγούδι «Το βαλς των χαμένων ονείρων» το οποίο είχε γίνει viral στο TikTok και βασίζεται σε αδημοσίευτους στίχους του ποιητή Άλκη Αλκαίου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 2012. Μετά από παρέμβαση του γιου του Μάνου Χατζιδάκι που ζήτησε να αλλάξει όνομα το κομμάτι που είχε ίδιο τίτλο με το διαχρονικό τραγούδι του διεθνούς φήμης δημιουργού, η Μαριάνα Κατσιμίχα πραγματοποίησε την επιθυμία του και το τραγούδι έγινε «Το βαλς των ονείρων».

Ο Λάκης Λαζόπουλος βρίσκεται για τρίτη χρονιά στο MEGA.

Στην τελευταία εκπομπή της 28ης Οκτωβρίου ο Λάκης Λαζόπουλος βρέθηκε στην πρώτη θέση στους πίνακες τηλεθέασης με 17,3% στο γενικό σύνολο. Το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» αναδείχθηκε πρώτο και στο δυναμικό κοινό 18-54, καταγράφοντας ποσοστό 14,7%. Η κάλυψη της εκπομπής ξεπέρασε τα 2,2 εκατομμύρια τηλεθεατές, ενώ σε επιμέρους κοινό το ποσοστό τηλεθέασης έφτασε το 22,3%.

Λάκης Λαζόπουλος: Πότε θα ξεκινήσει γυρίσματα στην Αμερική

Σύμφωνα με πληροφορίες της HuffPost τα γυρίσματα -σε Νέα Υόρκη, Λέσβο και Αθήνα- της πολυαναμενόμενης κωμικής σειράς «17 βαλίτσες και μία μαύρη» θα ξεκινήσουν στις αρχές της άνοιξης με τη Χρύσα Ρώπα να υποδύεται τη σύζυγό του ενώ στη σειρά συμμετέχουν επίσης η Λένα Ουζουνίδου και η Μαρία Κίτσου.

Η σειρά, που θα είναι μια από τις πιο δαπανηρές παραγωγές των τελευταίων ετών, θα κάνει πρεμιέρα στο MEGA τη σεζόν 2027-2028.