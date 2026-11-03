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Αυτόπτες μάρτυρες και συμμετέχοντες περιέγραψαν περιστατικά με χτυπήματα από ρόπαλα, αλυσίδες και μαστίγια, υποστηρίζοντας ότι η βίαιη συμπεριφορά συνεχιζόταν παρά τις εκκλήσεις για διακοπή της.

Οι διοργανωτές δήλωσαν ότι θα εξετάσουν τα καταγγελθέντα περιστατικά, ενώ ηθοποιός που συμμετείχε στη δράση ανέφερε πως οι οδηγίες δεν περιλάμβαναν τη χρήση βίας κατά των παικτών.

Παράλληλα, οι όροι συμμετοχής προέβλεπαν σωματική επαφή, ωστόσο δεν υπήρχε πρόβλεψη που να επιτρέπει στους ηθοποιούς να χτυπούν τους παίκτες.

Επιχείρηση που λειτούργησε ως χορηγός επικοινωνίας καταδίκασε τα μεμονωμένα περιστατικά, αποποιούμενη κάθε ευθύνη για τη διοργάνωση του παιχνιδιού.

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Σε σκηνές που θύμιζαν ταινία τρόμου μετατράπηκαν οι δρόμοι στο Γκάζι το βράδυ του Halloween, κατά τη διάρκεια του Halloween Hunt, μιας διοργάνωσης escape rooms που πραγματοποιήθηκε με αφορμή τη γιορτή. Μασκοφόροι με τρομακτικές στολές, ψεύτικα αίματα, αλυσίδες και αλυσοπρίονα καταδίωκαν τους συμμετέχοντες, αλλά και ανυποψίαστους περαστικούς, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή.

Ωστόσο, οι εικόνες που ήρθαν στη δημοσιότητα και οι μαρτυρίες που παρουσιάστηκαν στην εκπομπή Live News του Mega δημιουργούν σοβαρά ερωτήματα για το τι πραγματικά συνέβη το βράδυ της 31ης Οκτωβρίου 2026. Συμμετέχοντες υποστηρίζουν ότι δέχθηκαν πραγματικά χτυπήματα από άτομα που είχαν αναλάβει να υποδυθούν χαρακτήρες τρόμου, ακόμη και όταν εξέφραζαν την ενόχλησή τους και ζητούσαν να σταματήσουν.

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Σε βίντεο από το περιστατικό διακρίνονται μεταμφιεσμένοι να τρέχουν πίσω από ανθρώπους στους δρόμους, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις καταγράφονται σκηνές που παραπέμπουν σε πραγματική σωματική βία. Ανάμεσα σε όσους βρίσκονταν στο σημείο ήταν και μικρά παιδιά, τα οποία φαίνονται να απομακρύνονται πανικόβλητα, ενώ αρκετοί περαστικοί παρακολουθούσαν όσα συνέβαιναν και τα κατέγραφαν με τα κινητά τους.

Οι μαρτυρίες για επιθέσεις και χτυπήματα

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν οι περιγραφές ανθρώπων που συμμετείχαν στο παιχνίδι ή βρέθηκαν τυχαία στην περιοχή. Αυτόπτης μάρτυρας περιέγραψε στην εκπομπή Live News περιστατικά με δαγκώματα, χτυπήματα με ρόπαλα και επιθετική συμπεριφορά προς περαστικούς.

«Αυτό που είδα ήταν κάποιο μασκαρεμένο να δαγκώνει έναν άλλο άνθρωπο. Είδα και έναν άλλον να ρίχνει ροπαλιές σε μια κοπέλα η οποία έβαλε τα κλάματα και όταν πήγε ένας φίλος της να πει ‘ρε παιδιά ηρεμήστε, ξεφεύγετε’, ο ηθοποιός του κόλλησε το κεφάλι και του είπε ‘γιατί αλλιώς τι θα γίνει’. Μια άλλη κοπέλα έπιανε το κεφάλι μιας περαστικής με όλη της την δύναμη και της φώναζε το αυτί», περιέγραψε αυτόπτης μάρτυρας στο Live News.

Ένας ακόμη συμμετέχων υποστήριξε ότι οι επιθέσεις δεν σταματούσαν ακόμη και όταν οι παίκτες εξέφραζαν τον πόνο τους.

«Μας χτυπούσαν με ό,τι είχαν στα χέρια τους, λέγαμε ότι πονούσαμε και συνέχιζαν πιο δυνατά».

Όπως καταγγέλλεται, ορισμένοι από τους μεταμφιεσμένους φέρονται να χρησιμοποίησαν ζώνες, αλυσίδες και μαστίγια, ενώ υπήρξαν συμμετέχοντες που κατέληξαν στο έδαφος.

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«Είναι απαράδεκτο να βαράς έναν παίκτη με ζώνη, αλυσίδες, μαστίγιο η ότι άλλο σου κατέβει στο κεφάλι, να σου λέει ο άλλος σταμάτα και εσύ να συνεχίζεις. Εγώ προσωπικά σταμάτησα το παιχνίδι και κοίταζα συνέχεια γύρω μου το τι συμβαίνει. Και αυτό που έβλεπα ήταν ένα αδιανόητο θέαμα, όλοι είχανε κάτι στο χέρι τους και βαράγανε», ανέφερε ακόμη ένας μάρτυρας.

Καταγγελία για χτυπήματα με αλυσίδα στην πλάτη

Μία από τις πιο σοβαρές καταγγελίες αφορά παίκτη που φέρεται να δέχθηκε επανειλημμένα χτυπήματα με αλυσίδα στην πλάτη, ενώ, σύμφωνα με τη μαρτυρία, κάποιος τον κρατούσε από τον λαιμό.

«Με το “καλημέρα” άρχισαν να παίζουν άγρια και να μας βαράνε με αλυσίδες. Πέρα από το να τρέξουμε δεν κάναμε ούτε είπαμε κάτι. Παίκτης της ομάδας μας έφαγε δύο φορές με την αλυσίδα άσχημα στην πλάτη, και μία από τις δύο φορές τον είχαν πιάσει από το λαιμό για να τον κρατήσουν κιόλας! Είδαμε πολύ κόσμο με αντίστοιχες εμπειρίες, κλάματα, και ακόμα και αίματα».

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Σε ένα από τα βίντεο που προβλήθηκαν εμφανίζεται άτομο με στολή, ψεύτικες πληγές και αίματα να κρατά μια αλυσίδα και να φαίνεται να χτυπά έναν άνθρωπο που βρίσκεται πεσμένος στο έδαφος.

Μετά τη δημοσιοποίηση του υλικού, διατυπώθηκε και ο ισχυρισμός ότι ορισμένες από τις σκηνές που καταγράφηκαν ήταν πλάκες μεταξύ φίλων.

Τι υποστηρίζει η ηθοποιός που συμμετείχε στο Halloween Hunt

Τη δική της εκδοχή για όσα συνέβησαν έδωσε στο Live News μία από τις ηθοποιούς που συμμετείχαν στη διοργάνωση. Όπως ανέφερε, οι οδηγίες που είχε λάβει αφορούσαν αποκλειστικά την υποκριτική αλληλεπίδραση με τους παίκτες και δεν περιλάμβαναν σωματική βία.

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«Το μόνο που μου είχαν πει να κάνω είναι ότι πηγαίνεις εκεί που λύνουν τους γρίφους η συγκεκριμένη ομάδα. Επειδή είναι τρόμου μπορεί να κάνουμε λίγο ένα role playing με τους παίκτες. That’s it. Τίποτα παραπάνω. Ούτε να τους χτυπάμε, ούτε να τους βαράμε, ούτε τίποτα».

Η ίδια αμφισβήτησε ότι όλα τα βίντεο απεικονίζουν επιθέσεις σε άγνωστους ανθρώπους, υποστηρίζοντας πως σε αρκετές περιπτώσεις επρόκειτο για αλληλεπιδράσεις μεταξύ φίλων. Παραδέχθηκε, ωστόσο, ότι σημειώθηκαν περιστατικά τα οποία χρειάστηκε να αντιμετωπιστούν.

«Δεν είναι καμιά εγκληματική κοινότητα τώρα που το έχουν κάνει τόσο μεγάλο. Έγιναν κάποια περιστατικά, το διευθετήσαμε και πήγαμε και εμείς οι ίδιοι να το κόψουμε πριν να είναι πολύ αργά», ανέφερε.

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Τι προέβλεπαν οι όροι συμμετοχής

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρίσκονται και οι όροι με τους οποίους οι συμμετέχοντες ενημερώνονταν για τη φύση του Halloween Hunt. Σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν στο ρεπορτάζ, το παιχνίδι περιλάμβανε τρέξιμο, σωματική επαφή και περιστασιακή λεκτική βία.

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Οι παίκτες, μάλιστα, είχαν λάβει σαφή οδηγία να μην αγγίζουν τους ηθοποιούς που συμμετείχαν στη δράση. Αντίθετα, στους όρους δεν υπήρχε αντίστοιχη πρόβλεψη που να επιτρέπει στους ηθοποιούς να χτυπούν τους συμμετέχοντες.

Το συγκεκριμένο σημείο εγείρει ερωτήματα σχετικά με τα όρια της σωματικής επαφής στο πλαίσιο μιας διοργάνωσης τρόμου και την ευθύνη για την προστασία όσων λαμβάνουν μέρος.

Η ανακοίνωση μετά τις καταγγελίες

Μετά τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν από τα βίντεο και τις μαρτυρίες, οι διοργανωτές γνωστοποίησαν ότι θα εξετάσουν τα περιστατικά που καταγγέλθηκαν.

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Παράλληλα, ιδιοκτήτης escape room ξεκαθάρισε ότι η επιχείρησή του είχε αποκλειστικά ρόλο χορηγού επικοινωνίας και δεν συμμετείχε στην οργάνωση του Halloween Hunt.

«Tο ESCAPE ALL συμμετείχε αποκλειστικά σε αυτήν την διοργάνωση ως χορηγός επικοινωνίας και δεν είχε καμία εμπλοκή στη διοργάνωσή του. Aπ’ όσο είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε, υπήρχαν αρκετοί εθελοντές. Δυστυχώς, κατά τη διάρκειά του σημειώθηκαν ακραία μεμονωμένα περιστατικά, τα οποία καταδικάζουμε απερίφραστα», δήλωσε.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, καθώς οι καταγγελίες περιγράφουν μια διοργάνωση που φέρεται να ξεπέρασε τα όρια ενός παιχνιδιού τρόμου. Το βασικό ερώτημα που προκύπτει είναι πώς μια δραστηριότητα σε δημόσιο χώρο κατέληξε σε καταγγελίες για πραγματικούς ξυλοδαρμούς, με ανήλικα παιδιά και ανυποψίαστους περαστικούς να βρίσκονται μπροστά στις σκηνές.