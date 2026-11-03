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Τρία είναι τα σενάρια για τις αμερικανικές ενδιάμεσες εκλογές που είναι σε εξέλιξη στις ΗΠΑ.

Το πρώτο είναι ένα μεγάλο «κύμα» για τους Δημοκρατικούς. Κατά κανόνα οι ενδιάμεσες εκλογές δεν ευνοούν το κόμμα που είναι στην εξουσία, οπότε στη συγκεκριμένη περίπτωση θεωρείται ότι θα ευνοηθούν οι Δημοκρατικοί. Το σενάριο αυτό ενισχύεται από την πτώση της δημοτικότητας του Ντόναλντ Τραμπ, τον πόλεμο με το Ιράν που έχει οδηγήσει σε αύξηση του κόστους ζωής και διάφορες αμφιλεγόμενες πολιτικές. Εάν υλοποιηθεί αυτό το σενάριο, οι Δημοκρατικοί θα μπορούσαν να επικρατήσουν στη Βουλή των Αντιπροσώπων και τη Γερουσία.

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Το δεύτερο είναι ένα όχι και τόσο μεγάλο «κύμα»: Οι δημοσκοπήσεις μπορεί να μην είναι τελείως λάθος, αλλά ούτε να «πέφτουν μέσα» απολύτως. Σε αυτή την περίπτωση οι Δημοκρατικοί θα μπορούσαν να πάρουν τους «εύκολους στόχους» στη Βουλή των Αντιπροσώπων και να αποκτήσουν πλειοψηφία, αλλα όχι τόσο μεγάλη. Στη Γερουσία, θα αποκτούσαν λίγες έδρες .Το αποτέλεσμα θα ήταν ένα διχασμένο Κογκρέσο.

Το τρίτο είναι το πλέον ευνοϊκό για τους Ρεπουμπλικανούς: Καταφέρνουν να διατηρήσουν τον έλεγχο και στα δύο σώματα του Κογκρέσου. Σε αυτή την περίπτωση οι δημοσκοπήσεις θα έβγαιναν λάθος (έχει ξανασυμβεί) και ο Τραμπ θα συνέχιζε τις πολιτικές του με νέα δύναμη.