Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Προβλήματα αναφέρθηκαν σε εκλογικά κέντρα στη Νέα Υόρκη, καθώς είναι σε εξέλιξη οι ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, καθώς τα μηχανήματα αδυνατούσαν να επεξεργαστούν τα ψηφοδέλτια.

Όπως μετέδωσε το CNN, οι σαρωτές ψηφοδελτίων στην κομητεία Γουέσττσεστερ της Νέας Υόρκης δεν μπορούσαν να επεξεργαστούν τα ψηφοδέλτια, ωστόσο οι αρχές ήταν καθησυχαστικές, τονίζοντας πως δεν χρειάζεται να παραταθεί η διαδικασία. Ο διοικητής της κομητείας, Κεν Τζένκινς, δήλωσε σε μήνυμά του πως «η ψήφος σας θα μετρήσει», απευθυνόμενος στους περίπου 700.000 ψηφοφόρους της κομητείας, εξηγώντας πως τα ψηφοδέλτια συγκεντρώνονταν για να καταμετρηθούν αργότερα.

Advertisement

Advertisement

Ο Τζένκινς είπε ότι υποψήφιοι και στελέχη από προεκλογικές καμπάνιες είχαν ζητήσει παράταση της διαδικασίας, χωρίς να τους κατονομάσει.

Η συγκεκριμένη κομητεία βρίσκεται βόρεια της πόλης της Νέας Υόρκης.