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Τουλάχιστον επτά πτήσεις στην Ευρώπη δέχτηκαν απειλές για βόμβες την Τρίτη, με αποτέλεσμα να προκληθεί αναταρχή σε αεροδρόμια- ωστόσο δεν βρέθηκαν εκρηκτικοί μηχανισμοί.

Τουλάχιστον δύο πτήσεις προς τη Βαρσοβία, δύο στη Σόφια, δύο στη Ρώμη και μία στη Μούρθια, στην Ισπανία, δέχτηκαν απειλές, ενώ άλλη μία προς τη Σόφια είχε απειληθεί μία ημέρα νωρίτερα. Ένα αεροδρόμιο στη Βαρσοβία έκλεισε για λίγο και η ιταλική πολεμική αεροπορία συνόδεψε μία από τις πτήσεις στη Ρώμη. Δεν υπήρξε ανάληψη ευθύνης.

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Καμία χώρα δεν υπέδειξε κάποιον που θεωρεί υπεύθυνο για τις απειλές, ωστόσο αξίζει να σημειωθεί ότι τα περιστατικά λαμβάνουν χώρα εν μέσω μιας περιόδου που Ευρωπαίοι αξιωματούχοι κατηγορούν τη Ρωσία και το Ιράν για υβριδικές επιθέσεις και δολιοφθορές. Η Μόσχα και η Τεχεράνη το αρνούνται.

Την εβδομάδα αυτή χάκερ προκάλεσαν προβλήματα σε σουπερμάρκετ πολλών ευρωπαϊκών χωρών. Κάποιοι ειδικοί είπαν ότι οι φάρσες για βόμβες θα μπορούσαν να εντάσσονται σε ένα τέτοιο πλαίσιο προσπαθειών αποσταθεροποίησης με χαμηλό κόστος.