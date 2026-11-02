Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

«Εγώ θα μπορούσα να είχα κερδίσει στο Βιετνάμ μέσα σε μία εβδομάδα» ισχυρίστηκε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, προσθέτοντας πως θα είχε στοχεύσει «τη Χοτσιμίνχ και άλλες πόλεις».

Βεβαίως, πολλοί έσπευσαν να σχολιάσουν πως η Χοτσιμίνχ, που ο Τραμπ παρουσίασε ως πρωτεύουσα των Βορειοβιετναμέζων, ήταν τότε γνωστή ως Σαϊγκόν, και ήταν πρωτεύουσα του Νοτίου Βιετνάμ, του συμμάχου των ΗΠΑ: Η πρωτεύουσα του Βορείου Βιετνάμ ήταν το Ανόι, το οποίο όντως στοχοποιήθηκε και βομβαρδίστηκε από την αμερικανική πολεμική αεροπορία.

Advertisement

Advertisement

Trump: I could have won the Vietnam War in a week. They kept bombing forests for years instead of going after Ho Chi Minh City. https://t.co/SZ0Jv3qSCH — Clash Report (@clashreport) November 1, 2026